Μουσικές βραδιές, με ελεύθερη είσοδο, στα πανοραμικά σκαλιά του ΚΠΙΣΝ - iefimerida.gr

Συνεχίζονται οι μουσικές βραδιές στο ΚΠΙΣΝ.

Παράλληλα με το θερινό σινεμά, στο πλαίσιο της μουσικής ενότητας Music Escapades, την Παρασκευή 8 Ιουλίου στις 21.00, στα Πανοραμικά Σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), δύο από τους πιο ενδιαφέροντες singer-songwriters της εναλλακτικής ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά.

Οι Jef Maarawi και Jack Heart συναντιούνται μουσικά σε μια συναυλία που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο Jef Maarawi στο ΚΠΙΣΝ

Jef Maarawi

Ο Jef Maarawi μπορεί να γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όμως είναι στην Αθήνα που έχει διαγράψει την καλλιτεχνική του πορεία, σε μουσική και θέατρο. Έχει κυκλοφορήσει τρεις δίσκους στη δισκογραφική Inner Ear (με τελευταίο το υπέροχο άλμπουμ Terra Papagalli του 2021, έναν φόρο τιμής στην αθηναϊκή exotica) και είναι απολαυστικός στα live με τη larger than life εξωστρεφή παρουσία του.

Σε μια full-band εμφάνιση στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ, ο Jef θα παίξει με εκρηκτική εξωστρέφεια, αποχαιρετώντας με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, έστω και προσωρινά, την Αθήνα, πριν ταξιδέψει στη Βραζιλία.

Jack Heart and the Love Ghosts

O Jack Heart (κατά κόσμον Νικόλας Κοκολάκης, με καταγωγή από την Τήνο) πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από ένα κομμάτι του Bob Dylan κι έχει ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ μαζί με τους Love Ghosts, συνδυάζοντας τον σύγχρονο κιθαριστικό ήχο με την κληρονομιά της παραδοσιακής τραγουδοποιίας. Παρέα, έχουν μοιραστεί στο παρελθόν τη σκηνή με τους Nick Cave and the Bad Seeds, Editors, Wolf Alice και The Last Drive.

Τρία χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία, οι Jack Heart and the Love Ghosts θα παρουσιάσουν στο ΚΠΙΣΝ τραγούδια από τον δίσκο τους Blue Eternity καθώς και νέο υλικό.