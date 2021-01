Μέγαρο Μουσικής: 68 διαδικτυακές πρεμιέρες και 1.200.000 θεατές το 2020 -Συνεχίζονται streaming, on demand, podasts

Το Μέγαρο Μουσικής πρωταγωνιστεί εν μέσω πανδημίας. Σε έναν γρήγορο απολογισμό για το 2020, το έτος της πανδημίας, τα streamings του Μεγάρου κέρδισαν το κοινό.

Το Μέγαρο Μουσικής κατάφερε να ανταποκριθεί με ταχύτητα στις προκλήσεις του 2020, καθώς ήταν ο πρώτος δημόσιος φορέας πολιτισμού εν μέσω πανδημίας που άρχισε διαδικτυακές μεταδόσεις –streamings μέσω του site του και της σελίδας στου στο fb–, αξιοποιώντας το πλούσιο αρχείο του αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης, την οποία έχει οικοδομήσει κατά τη διάρκεια της πολύχρονης συνεργασίας του με καλλιτέχνες και ορχηστρικά σύνολα διεθνούς ακτινοβολίας.

Το Μέγαρο Μουσικής καινοτόμησε με το Megaron Online

Την επιτυχία του όλου εγχειρήματος δεν μαρτυρούν μόνον οι αριθμοί, αλλά και η ενθουσιώδης ανταπόκριση του κοινού, με ευχαριστήρια μηνύματα που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα του Μεγάρου.

Στο πλαίσιο του Megaron Online, και χάρη στη σύμπραξη του ΜΜΑ με τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής– ΕCHO, προσφέρθηκαν δωρεάν 68 πρεμιέρες, ενώ 1.200.000 άτομα από όλη την Ευρώπη παρακολούθησαν σημαντικές παραγωγές από το αρχείο του Μεγάρου που προβλήθηκαν διαδικτυακά.

40 ιστορικές παραγωγές στο διαδικτυακό κανάλι του Μεγάρου

Επίσης, πάνω από 300.000 μοναδικοί θεατές είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν από τις οθόνες τους περισσότερες από 200 ώρες προγράμματος με 40 ιστορικές παραγωγές αλλά και με νέες παραγωγές του ΜΜΑ που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με καλλιτέχνες και πολιτιστικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η Batsheva Dance Company, η Staatskapelle Berlin με τον Daniel Barenboim [Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ] στο πόντιουμ και η Χορωδία και το Σύνολο Balthasar Neumann [Μπαλτάζαρ Νόυμαν] υπό τον Τhomas Hengelbrock [Τόμας Χένγκελμπροκ].

Παράλληλα, στον κύκλο Megaron On Demand παρουσιάστηκαν ψηφιακά 25 διαλέξεις του Megaron Plus και 2 εκπαιδευτικές παραγωγές. Επιπλέον, δημιουργήθηκε η νέα σειρά ηχητικών μεταδόσεων on demand Μegaron Podasts, την οποία έχουν ακούσει μέχρι στιγμής πάνω από 5.500 ακροατές. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις προσωπικοτήτων από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και της διανόησης, εκπαιδευτικές δράσεις και αποκλειστικά ρεσιτάλ καλλιτεχνών. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη στήριξη ελλήνων καλλιτεχνών λόγω Covid–19.

Το Μέγαρο το καλοκαίρι βγήκε στον κήπο

Τέλος, το Μέγαρο παρουσίασε, όποτε το επέτρεψαν οι υγειονομικές συνθήκες και εφαρμόζοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, συναυλίες, παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στον Κήπο και στις αίθουσές του, με τη φυσική παρουσία περίπου 4.500 ατόμων.

Το Μέγαρο σε όλη την Ελλάδα

Το κοινό σε όλη την Ελλάδα αγκάλιασε τις διαδικτυακές εκδηλώσεις του Μεγάρου, δίνοντάς του δύναμη και έμπνευση να συνεχίσει να προσφέρει πολιτισμό, δωρεάν, ακόμα και με τους χώρους του κλειστούς στον κόσμο. Η συνέχεια το 2021 θα είναι εξίσου πλούσια, μέχρι οι φίλοι μας να μπορέσουν να έρθουν ξανά στο Μέγαρο, με το ρεσιτάλ για δύο πιάνα του Βασίλη Βαρβαρέσου και της Αλεξίας Μουζά να ανοίγει τον κύκλο των streamings για την καινούργια χρονιά (13.1.2021).

Η επόμενη διαδικτυακή παράσταση του Μεγάρου Μουσικής

Τετάρτη με το Μέγαρο – Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλος

13 Ιανουαρίου / Ρεσιτάλ για δύο πιάνα / Βασίλης Βαρβαρέσος και Αλεξία Μουζά

Αλεξία Μουζά

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εγκαινιάζει το 2021 με ένα ρεσιτάλ για δύο πιάνα και τους διεθνώς καταξιωμένους σολίστ Βασίλη Βαρβαρέσο και Αλεξία Μουζά, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη των νέων κύκλων Τετάρτη με το Μέγαρο καιΈλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Οι δύο διακεκριμένοι πιανίστες δίνουν ραντεβού με τους φίλους του Μεγάρου, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου στις 8:30 το βράδυ, για να τους προσφέρουν ένα ρεσιτάλ για δύο πιάνα με έργα Brahms [Μπραμς], Rachmaninoff [Ραχμάνινοφ] και Gershwin / Grainger [Γκέρσουιν/Γκρέιντζερ] σε δωρεάν live streaming από το site και τη σελίδα του Μεγάρου στο fb.

Βασίλης Βαρβαρέσος

Ο Βασίλης Βαρβαρέσος και η Αλεξία Μουζά, πολυβραβευμένοι καλλιτέχνες με διακρίσεις και βραβεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ρεσιτάλ και συναυλίες στις σημαντικότερες αίθουσες του κόσμου, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, συνεργασίες με κορυφαίες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και σολίστ και αξιόλογη δισκογραφική παρουσία, θα αρχίσουν το πρόγραμμά τους με τις Παραλλαγές σε ένα θέμα του Joseph Haydn [Χάυντν], έργο 56b του Johannes Brahms [Γιοχάννες Μπραμς]. Πρόκειται για μία από τις πιο γοητευτικές συνθέσεις του ρομαντικού ρεπερτορίου για δύο πιάνα. Το βασικό θέμα προέρχεται από το περίφημο «Χορικό του Αγίου Αντωνίου» που αποδίδεται στον Haydn και ανακαλύφθηκε από τον Brahms σε μια ανυπόγραφη παρτιτούρα για πνευστά. Οι Παραλλαγές γράφτηκαν στα 1873 και ερμηνεύονται συχνά στην ορχηστρική τους εκδοχή.

To δεύτερο έργο της βραδιάς, η Σουίτα αρ. 2 για δύο πιάνα, έργο 17 του Sergei Rachmaninoff [Σεργκέι Ραχμάνινοφ] γράφτηκε στην Ιταλία τους πρώτους μήνες του 1901 και αποτέλεσε για τον μεγάλο ρώσο μουσουργό και δεξιοτέχνη ένα έργο-ορόσημο που τον επανέφερε, ύστερα από μια δύσκολη περίοδο, στον δρόμο της δημιουργικότητας. Η Δεύτερη Σουίτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της ίδιας χρονιάς στη Μόσχα με τον Rachmaninoff και τον εξάδελφό του Alexander Siloti [Aλεξάντερ Σιλότι] στο πιάνο.

Για τον επίλογο του ρεσιτάλ τους στο Μέγαρο, ο Βασίλης Βαρβαρέσος και η Αλεξία Μουζά επέλεξαν το έργο Πόργκυ και Μπες, Φαντασία για δύο πιάνα (1951) του αυστραλού συνθέτη, ενορχηστρωτή και πιανίστα Percy Grainger [Πέρσυ Γκρέιντζερ], η οποία βασίζεται στην ομώνυμη διάσημη όπερα με τα έντονα τζαζ στοιχεία του George Gershwin [Τζωρτζ Γκέρσουιν] και συνδυάζει με αριστοτεχνικό τρόπο μελωδίες που αγαπήθηκαν από το κοινό σε κάθε γωνιά της Γης, όπως για παράδειγμα το υπέροχο «Summertime».

