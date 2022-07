Μαγική βραδιά στο Μαρούσι με Στέφανο Κορκολή και Σοφία Μανουσάκη [Εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Σε ροκ πάρτι εξελίχθηκε η συναυλία που έδωσε χθες, βράδυ (Παρασκευή 1 Ιουλίου), ο Στέφανος Κορκολής, στο Μαρούσι.

Μαζί του είχε δυνατή εξαμελή μπάντα και την τραγουδίστρια Σοφία Μανουσάκη η οποία εμφανίστηκε με αέρινο γαλανό φόρεμα στη σκηνή. Η Σοφία, ερμήνευσε με αισθαντικό τρόπο τραγούδια του Κορκολή και άλλων, ενώ μεταμορφώθηκε σε rock’n’roll queen, όταν είπε εμβληματικά τραγούδια του ροκ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο από τη συναυλία να ερμηνεύει το The Best (στην ηλεκτρική κιθάρα ο Κωστής Πυρένης και στο σαξόφωνο ο Βασίλης Δεφίγγος).

Στο τραγούδι αυτό αλλά και σε άλλα όπως το (I Can't Get No) Satisfaction, το Unchain my Heart και το I Will Survive, ξεσηκώθηκαν πολλοί σε χορό. Αναμφίβολα η Σοφία Μανουσάκη είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και έχει μέλλον.



Η συναυλία άρχισε γύρω στις 9 και μισή. Ο Στέφανος Κορκολής ανέβηκε στη σκηνή και χαιρέτησε λέγοντας: «Νιώθω χαρούμενος γιατί έρχομαι στο υπέροχο Μαρούσι, να γιορτάσω 35 χρόνια στην ελληνική μουσική». Έπαιξε πρώτα το ορχηστρικό κομμάτι του Sensitivities και αμέσως μετά το τραγούδι «Ζωή με το κομμάτι». Ύστερα κάλεσε στη σκηνή την Σοφία Μανουσάκη με τα λόγια:



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν άκουσα πρώτη φορά την Σοφία πραγματικά ενθουσιάστηκα και αμέσως έτρεξα στον πολύ μεγάλο μου δάσκαλο τον Μίκη Θεοδωράκη. Και μου είπε ο Μίκης «αυτή είναι αποκάλυψη μεγατόνων». Η Σοφία Μανουσάκη είναι ένας νέος άνθρωπος που δεν καταναλώνεται στην ευκαιριακή και γρήγορη αναγνωρισιμότητα, αν και θα μπορούσε να το κάνει πολύ εύκολα, αλλά αφιερώνεται στην μουσική, αφιερώνεται στην τέχνη της και περιμένει υπομονετικά να πάρει από εσάς εκείνο που της αξίζει…»

Λίγο πριν αρχίσει η συναυλία η Σοφία Μανουσάκη, μας είπε για το πώς γνωρίστηκε με τον Στέφανο Κορκολή:



«Γνωρίστηκα με τον Στέφανο το καλοκαίρι του 2013 στα Χανιά της Κρήτης από όπου κατάγομαι. Είχε έρθει για μία φιλανθρωπική συναυλία και στο πλαίσιο της γνωστοποίησης ο δημοσιογράφος του είπε «έχουμε μία κοπέλα που θα θέλαμε να ακούσεις» και χωρίς να ξέρω εγώ τίποτα μου είπαν έλα να ακούσεις τον Στέφανο Κορκολή που θα δώσει συνέντευξη. Πήγα στο θέατρο και στο τέλος της συνέντευξης ρώτησε «πού είναι η κοπέλα που μου είπατε να ακούσω;». Πηγαίνω κοντά στο πιάνο, λέμε καλησπέρα, με ρώτησε «τι τραγούδι θα μου πεις;» λέω «δεν γνώριζα ότι θα με ακούσετε… έχω πρόσφατα στο μυαλό μου το Εν Λευκώ…» μου είπε «δεν το έχω πρόχειρο αυτή την στιγμή, το «Δεν είσαι εδώ» το γνωρίζεις;» ρώτησα «Της Γαλάνη;» και μου είπε «Του Παρασκευά Καρασούλου και του Στέφανου Κορκολή που έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη». Αυτό ήταν και το πρώτο μάθημα που πήρα για να σέβομαι τους δημιουργούς. Αφού τελείωσε η ακρόαση, μου λέει «είναι εδώ κάποιος άνθρωπός σου που μπορώ να απευθυνθώ;» και είπα «είναι εδώ ο πατέρας μου». Και είπε στον πατέρα μου «η κόρη σας έχει πάρα πολύ καλή φωνή, αν έχει γερό στομάχι και τα μυαλά στο κεφάλι της θα πάει ψηλά». Έτσι ξεκίνησε η όλη μας πορεία».

Η συναυλία στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου

Η συναυλία, δόθηκε στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου Αμαρουσίου. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στα προάστεια της Αθήνας που γίνεται κάθε καλοκαίρι στον πευκόφυτο και δροσερό χώρο του Αίθριου Θέατρου (Κηφισίας 219). Παρών στη συναυλία και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θόδωρος Αμπατζόγλου συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ελένη Τριανταφύλλη.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ευκαιρία σημειώνουμε ένα αξιοσημείωτο τριήμερο κομμάτι αυτού του φεστιβάλ που γίνεται στις 15,16 και 17 Ιουλίου. Ονομάζεται ARTΕΜΕΙΣ και παρουσιάζει μερικά από τα πρωτοποριακά ονόματα της σύγχρονης νεανικής μουσικής σκηνής. Μερικά από αυτά είναι: Amalia and the Architects, Θέμος Σκανδάμης, Kit Kido, Lia Hide, Αθηνά Κοντοδήμα, Culture Of Digital Elegance και αρκετοί άλλοι. Be there!

Δείτε εικόνες από τη συναυλία στο Μαρούσι:

Φωτογραφία: Μανώλης Νταλούκας

Φωτογραφία: Μανώλης Νταλούκας

Φωτογραφία: Μανώλης Νταλούκας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: Μανώλης Νταλούκας