Madrugada is Back! Η θρυλική ιστορία του συγκροτήματος, το νέο τραγούδι και το μήνυμα του Sivert Hoyem [βίντεο] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Οι Madrugada είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών στη χώρα τους τη Νορβηγία και εξαιρετικά αγαπητοί στο ελληνικό κοινό.

Η ιστορία της επιτυχίας των Madrugada παραμένει θρυλική, το καλοκαίρι του 1998, η Virgin Records προσέφερε στο συγκρότημα ένα συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο που η ιστορία λέει ότι υπογράφηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου έξω από το Νορβηγικό Χρηματιστήριο. Δείχνοντας πλήρη εμπιστοσύνη έδωσε απόλυτη ελευθερία στη μπάντα και της πρόσφερε όσο χρόνο χρειαζόταν στο στούντιο, για να κάνει πραγματικότητα το όραμά της.

Στις 30 Αυγούστου του 1999 το ντεμπούτο album τους, Industrial Silence κυκλοφόρησε και έγινε επιτυχία εν μία νυκτί … πήγε αμέσως στο Νο 1 της Νορβηγίας, πήρε διθυραμβικές κριτικές και παρέμεινε για 45 εβδομάδες στα charts - και έγινε επιτυχία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το άλμπουμ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα, κλασικά άλμπουμ στην ιστορία της νορβηγικής ροκ.

Τα επόμενα δέκα χρόνια, οι Madrugada κυκλοφόρησαν άλλα τέσσερα στούντιο άλμπουμ. Το τελευταίο τους, με τίτλο απλά το όνομα τους, Madrugada, ξεκίνησε να γράφεται το 2007, προτού ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Robert Burås πεθάνει και κυκλοφόρησε το 2008, μετά το θάνατό του.

Έχουν κερδίσει 5 νορβηγικά βραβεία Grammy (Spellemann) συμπεριλαμβανομένου του Spellemann του έτους 2005 για καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς, δύο βραβεία Alarm και πολυάριθμα βραβεία για τις πωλήσεις των δίσκων τους. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2019 για να γιορτάσει την 20η επέτειο του ντεμπούτου άλμπουμ του, και με την Industrial Silence Tour έδωσε μερικές απίστευτα πετυχημένες συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη χώρα μας ήρθε για 3 ανεπανάληπτες, sold-out βραδιές. Δύο στην Αθήνα, στο Tae Kwon Do, στις 7 και τις 8 Απριλίου και μία στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Απριλίου, στο Paok Sports Arena.

Η περιοδεία επανένωσης πυροδότησε τη δημιουργική φλέβα στο συγκρότημα και το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ "Chimes At Midnight" που θα είναι η πρώτη νέα δισκογραφική δουλειά από τους Madrugada μετά από 14 χρόνια. Το άλμπουμ έχει ήδη ηχογραφηθεί και το συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία των τελικών μιξαρισμάτων και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2022. Προς το παρόν μας χαρίζουν μία υπέροχη ροκ μπαλάντα "Nobody Loves You Like I Do"

Δείτε το βίντεο που ετοίμασαν. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε ζωντανά στην εκπληκτική φύση της πατρίδας τους, του Vesterålen, στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας στο Αρχιπέλαγος της Nordland.

O αγαπημένος του Ελληνικού κοινού Sivert Hoyem, σημειώνει «Αυτή η στιγμή είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη για εμάς. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια είναι η πρώτη μας δουλειά που κυκλοφορεί και είμαστε πολύ περήφανοι.

Το 2022 μόλις κυκλοφορήσει το νέο μας άλμπουμ θα ξεκινήσουμε μία ευρωπαϊκή περιοδεία και να είστε σίγουροι πως δεν ξεχάσουμε κανέναν σας! Θα είναι μία μεγάλη περιοδεία…Η καινούργια μας μουσική, οι αναμνήσεις από το τουρ του 2019 που παραμένουν ζωντανές ακόμη στη μνήμη και η προοπτική να ξαναβρεθούμε μία μέρα πάνω στη σκηνή, να παίξουμε ζωντανά, ήταν αυτά που μας κράτησαν όλο τον καιρό της πανδημίας. Ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε όλους! Ο ήλιος ανατέλλει και πάλι στον ορίζοντα. Madrugada is Back!»

Και ο Sivert συνεχίζει: «Το προσωπικό μου κίνητρο για να συνεχίσω αυτό ήταν η απίστευτη υποδοχή που είχαμε στην περιοδεία το 2019, καθώς και η ανακάλυψη του πόσο πολύ σημαίνει αυτό το συγκρότημα για εμάς. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, και μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν ακόμα ισχυρό και αληθινό, και η αγάπη που εισπράξαμε από εσάς, το κοινό μας, ήταν ένα μεγάλο μέρος αυτού του συναισθήματος…»

Madrugada is Back

Madrugada «Nobody Loves You Like I Do», κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

