Οι Madrugada με τον Sivert Hοyem σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -Πέμπτη ξεκινά η προπώληση

Τα πάντα είναι έτοιμα για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες επανασυνδέσεις στην ιστορία του σύγχρονου ροκ, καθώς οι Madrugada ξαναενώνονται τον Φεβρουάριο του 2019 για μία ευρωπαϊκή περιοδεία, που περιλαμβάνει την Ελλάδα.

Οι συναυλίες σηματοδοτούν την 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του θρυλικού, πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, Industrial Silence. Στη σκηνή θα ανέβουν τρία από τα αρχικά τέσσερα μέλη της μπάντας: O Sivert Høyem, o Frode Jacobsen και o Jon Lauvland Pettersen.

Την άνοιξη του 2019 θα πραγματοποιηθούν δύο συναυλίες των Madrugada στη χώρα μας.

Το Κλειστό Παλαιού Φαλήρου - Tae Kwon Do Arena, την Κυριακή 7 Απριλίου στην Αθήνα και το Principal Club Theater την Παρασκευή 5 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, θα είναι οι τόποι συνάντησης.

Το αθηναϊκό Tae Kwon Do arena ταιριάζει στο μέγεθος των Madrugada, αλλά οι ίδιοι αποφάσισαν ειδικά στη Θεσσαλονίκη να εμφανισθούν στο Principal, για να γιορτάσουν ένα special occasion με αγαπημένους τους ανθρώπους, τα δέκατα πέμπτα γενέθλια του αγαπημένου brand name της Θεσσαλονίκης.

Στις εμφανίσεις τους θα παίξουν, κυρίως, τραγούδια από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Industrial Silence, το οποίο κυκλοφόρησε στις 30 Αυγούστου του 1999.

Η ιστορία της επιτυχίας των Madrugada παραμένει θρυλική, στη μουσική ιστορία της Νορβηγίας... το καλοκαίρι του 1998, η Virgin Records προσέφερε στο συγκρότημα ένα συμβόλαιο, ένα συμβόλαιο που η ιστορία λέει ότι υπογράφηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου έξω από το Νορβηγικό Χρηματιστήριο. Με αυτό έδωσε στη μπάντα απόλυτη και πλήρη εμπιστοσύνη καθώς και χρόνο στο στούντιο, για να πραγματοποιήσει τα μεγάλα οράματά της.

Τον Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς, το ντεμπούτο album τους, Industrial Silence έγινε επιτυχία εν μία νυκτί ...αμέσως πήγε στο Νο 1 στον πολυπόθητο κατάλογο VG – και από εκεί και πέρα έγινε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Το άλμπουμ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα, κλασικά άλμπουμ στην ιστορία της νορβηγικής ροκ. Τα επόμενα δέκα χρόνια, οι Madrugada κυκλοφόρησαν άλλα τέσσερα στούντιο άλμπουμ.

Το τελευταίο τους, με τίτλο απλά το όνομα τους, Madrugada, ξεκίνησε να γράφεται το 2007, προτού ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Robert Burås πεθάνει και κυκλοφόρησε το 2008, μετά το θάνατό του. Κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων τους ως συγκρότημα, οι Madrugada πήραν πέντε βραβεία Spellemann (τα Νορβηγικά Grammy) συμπεριλαμβανομένου του Spellemann του έτους 2005 για καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς, δύο βραβεία Alarm και πολυάριθμα βραβεία για τις πωλήσεις των δίσκων τους.

Εισιτήρια από το δίκτυο Viva και τα Public. H Προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου

