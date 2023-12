Λυρική: Δύο καθολικά προσβάσιμες παραγωγές, στη νοηματική και με ακουστική περιγραφή - iefimerida.gr

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με στόχο την καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων στην όπερα, συνεχίζουν για τρίτη χρονιά τον κύκλο δράσεων προσβασιμότητας «Όλοι μαζί στην όπερα».

Σε συνεργασία με την εταιρεία ATLAS E.P., παρουσιάζουν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας τη σπαρακτική Μποέμ στις 27 και 29 Δεκεμβρίου 2023 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και το βραβευμένο με Τόνυ μιούζικαλ Into the Woods στις 5 και 7 Ιανουαρίου 2024 στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πώς χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας της Λυρικής

Για τις επιλεγμένες παραστάσεις, έχει προβλεφθεί να υπάρχουν θέσεις για Κωφούς, κωφούς και βαρήκοους ανθρώπους που χειρίζονται την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), θέσεις για ανθρώπους που χρησιμοποιούν τους υπέρτιτλους (CAPS) οι οποίοι καλύπτουν όλο το ακουστικό κανάλι, καθώς και θέσεις τυφλών ανθρώπων και ανθρώπων με περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικό κανάλι επικοινωνίας, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ακουστικής περιγραφής (AD). Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Οι θεατές που επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν την αγορά των εισιτηρίων τους στα Ταμεία της ΕΛΣ, τηλεφωνικά στο 2130885700 ή με email στο boxoffice@nationalopera.gr. Για υποβοήθηση στις κρατήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας, οι θεατές μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την ATLAS E.P. στο 6993507553 ή με email στο askatlasep@gmail.com. Οι θέσεις ΑμεΑ είναι δωρεάν.

Καθολικά προσβάσιμη η Μποέμ στις 27 και 29 Δεκεμβρίου

Λίγα λόγια για την Μποέμ της Λυρικής

Η σπαρακτική Μποέμ, τo διαχρονικό αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι, επιστρέφει επτά χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην εμβληματική σκηνοθεσία του Γκρέιαμ Βικ, ενός πραγματικού μποέμ της λυρικής τέχνης που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Χορηγός της παράστασης είναι η ΔΕΗ. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Η Μποέμ βασίζεται στη νουβέλα Σκηνές απ’ την μποέμικη ζωή του Ανρύ Μυρζέρ και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1896 στο Βασιλικό Θέατρο του Τορίνου υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνι. Η υπόθεση αφορά τον έρωτα ανάμεσα στον ποιητή Ροντόλφο και τη ράφτρα Μιμή με φόντο το παγωμένο χριστουγεννιάτικο Παρίσι, από τη στιγμή που συναντιούνται έως τον θάνατό της από φυματίωση. Ο Πουτσίνι με τη μουσική του περιγράφει, μεταφέροντας με τρόπο συγκλονιστικό στον θεατή, όλη την παλέτα των συναισθημάτων: την ανεμελιά, τη χαρά, τον μεγάλο έρωτα, την απόγνωση.

Με τη φετινή παρουσίαση της Μποέμ, η ΕΛΣ τιμά τη μνήμη του Γκρέιαμ Βικ –«του ανρθώπου που έσωσε την όπερα στη Βρετανία», όπως είχε γράψει η βρετανική εφημερίδα Telegraph–, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Η πολύ επιτυχημένη ανάγνωσή του στην Μποέμ, τη δράση της οποίας επέλεξε να μεταφέρει από το Παρίσι του 19ου στην Αθήνα του 21ου αιώνα, έχει δημιουργήσει μια παράσταση ορόσημο για το ελληνικό λυρικό θέατρο.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Ρίτσαρντ Χάντσον, τους φωτισμούς ο Τζουζέππε ντι Ιόριο και την κινησιολογία ο Ρον Χάουελ. Την αναβίωση της σκηνοθεσίας έχει αναλάβει η Κατερίνα Πετσατώδη.

Την παραγωγή διευθύνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιμουσικός Οντρέι Όλος, τον οποίο το ελληνικό κοινό γνώρισε από τις προηγούμενες συνεργασίες του με την ΕΛΣ στις όπερες του Γιάνατσεκ Η πονηρή αλεπουδίτσα και Υπόθεση Μακρόπουλου και στον Ντον Τζοβάννι του Μότσαρτ. Τη Χορωδία της ΕΛΣ διευθύνει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

Τους ρόλους του έργου ερμηνεύει μια πλειάδα σπουδαίων Ελλήνων πρωταγωνιστών της ΕΛΣ. Στον ρόλο του Ροντόλφο ο διακεκριμένος τενόρος της ΕΛΣ Γιάννης Χριστόπουλος, τον ρόλο της Μιμής ερμηνεύει η κορυφαία υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη. Μουζέττα η σπουδαία υψίφωνος της ΕΛΣ Τσέλια Κοστέα, Μαρτσέλλο ο διακεκριμένος βαρύτονος Διονύσης Σούρμπης και Κολλίνε ο βαθύφωνος της ΕΛΣ με τη διεθνή αναγνώριση Τάσος Αποστόλου. Μαζί τους οι: Νίκος Κοτενίδης, Βαγγέλης Μανιάτης, Κωστής Ρασιδάκις, Θανάσης Ευαγγέλου, Ιωάννης Κοντέλλης και Νίκος Συρόπουλος.

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής.

Into the Woods καθολικά προσβάσιμη στις 5 και 7 Ιανουαρίου

Λίγα λόγια για το Into the Woods

Το αριστουργηματικό και βραβευμένο με Τόνυ μιούζικαλ Into the Woods του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του σπουδαίου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο ΚΠΙΣΝ, στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά. Από τις 14 Δεκεμβρίου 2023 και για δεκαεννέα παραστάσεις έως και τις 7 Ιανουαρίου 2024, ένα από τα πιο περίτεχνα μιούζικαλ όλων των εποχών σάς καλεί να χαθείτε σε ένα δάσος επιθυμιών και ευχών παρέα με τους ήρωες των παραμυθιών των αδελφών Γκριμ, του Σαρλ Περρώ και της κουλτούρας του Ουωλτ Ντίσνεϋ. Στο δάσος, βουρ!

To Into the Woods αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, συνεχείς ανατροπές, αφοπλιστικό χιούμορ και υποβλητική ατμόσφαιρα. Η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Τζακ και η φασολιά του, η Ραπουνζέλ χάνονται βαθιά στα μονοπάτια του δάσους και μπλέκονται σε μια σπονδυλωτή́ ιστορία που ανατρέπει τις γνωστές διαδρομές τους και εξελίσσεται με έναν εντελώς απρόβλεπτο και συναρπαστικό τρόπο, ακριβώς όπως και η ζωή́.

Τη μουσική διεύθυνση και μουσική διδασκαλία έχει αναλάβει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης, τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση υπογράφει ο Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος, ένας από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς σκηνοθέτες της γενιάς του, ενώ η απόδοση των στίχων είναι της Τζούλιας Διαμαντοπούλου. Συμμετέχει ένα εξαιρετικό καστ διακεκριμένων ηθοποιών και τραγουδιστών, συνοδευόμενο στο πιάνο από τον Χρήστο Σακελλαρίδη και στα κρουστά από τους Θοδωρή Βαζάκα και Κώστα Σερεμέτη.

Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ – Κύκλος δράσεων προσβασιμότητας

Επιλεγμένες παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζονται σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας

Υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας: ATLAS E.P.

Συντελεστές προσβασιμότητας:

Μελέτη και ζωντανή παροχή Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Έλενα Ζωρογιαννίδη, Πολύβιος Κοσμάτος

Μουσική μελέτη, ζωντανή παροχή υπηρεσίας υπερτιτλισμού για λόγους προσβασιμότητας (CAPS): Μαρία Χατζηπούλιου

Μουσική αποτύπωση – μελέτη (CAPS), μελέτη και ζωντανή παροχή ακουστικής περιγραφής (AD): Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Σχεδιασμός καθολικής προσβασιμότητας, καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια προσβασιμότητας, διαχείριση έργου: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη

Μποέμ

27 & 29 Δεκεμβρίου 2023

Ώρα έναρξης: 19.30

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος – ΚΠΙΣΝ

Τιμή εισιτηρίου ΑμεΑ: Δωρεάν ∙ Τιμή εισιτηρίου συνοδού: 12 ευρώ

Into the Woods

5 & 7 Ιανουαρίου 2024

Ώρα έναρξης: 5/1 στις 20.00, 7/1 στις 19.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Τιμή εισιτηρίου ΑμεΑ: Δωρεάν ∙ Τιμή εισιτηρίου συνοδού: 10 ευρώ

