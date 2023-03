Love Van: Το βανάκι που μοιράζει ρούχα και ζεστό φαγητό -Η ηθοποιός Χριστίνα Δενδρινού εξηγεί - iefimerida.gr

Μαγειρεύουν και συσκευάζουν μερίδες φαγητό επιβιβάζονται «στο βανάκι της αγάπης» και το μοιράζουν σε εκείνους που έχουν ανάγκη, το ραντεβού είναι στο Μοναστηράκι

Το Love Van είναι μια ομάδα εθελοντών που δημιουργήθηκε από τον Λευτέρη Παρασκευά το 2019 εν μέσω της τραγωδίας στο Μάτι. Στόχος της ομάδας είναι η αρωγή και η ενίσχυση των ευπαθών πολιτών. Σύμφωνα με τον δημιουργό της ομάδας «Σκοπός του Love Van τότε ήταν να γίνει ένα κινητό μαγειρείο. Η κατάληξη είναι το van αυτή τη στιγμή να βοηθάει ευπαθείς ομάδες.

Μεταφέρει ρούχα και ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να επιβιώσει. Μπορεί επίσης να βοηθήσει σε καθαρισμούς, σε ένα θέμα που αφορά κάποιο ζώο και γενικότερα στο περιβάλλον».

Με ζέστη και με κρύο το ραντεβού για μαγείρεμα δεν αλλάζει ποτέ. Με την βοήθεια των μικρών και μεγάλων εθελοντών προσφέρουν καλο-μαγειρεμένο φαγητό και επιδόρπιο στους συνανθρώπους μας στο κέντρο της Αθήνας

Σήμερα το The Love Van μαγειρεύει μια φορά την εβδομάδα ζεστό φαγητό (γύρω στις 200 μερίδες) και μοιράζει στους ευπαθείς συνανθρώπους μας.

Επίσης συμμετέχει στην ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας σε κρίσιμες καταστάσεις όπως σε πολέμους, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες μαγειρεύοντας φαγητό για τους ευπαθείς αλλά και για τους εθελοντές πυροσβέστες, γιατρούς κλπ.

H ομάδα από την αρχή της λειτουργίας της έως σήμερα έχει ενεργοποιήσει περισσότερους από 150 εθελοντές και έχει βοηθήσει εκατοντάδες οικογένειες

Τα εσοδα από το θέατρο Olvio στο The Love Van

Συνδετικός κρίκος των ομάδων, η ηθοποιός της παράστασης Scarmface στο Olvio και μέλος του The Love Van, Χριστίνα Δενδρινού, που έφερε σε επαφή τη θεατρική ομάδα Splish Splash (Splish Splash theater group pantomime and more) με τους εθελοντές του The Love Van, μιας και οι τελευταίοι παρακολούθησαν την παράσταση ScarMface και ενθουσιάστηκαν.

Οι ηθοποιοί της παράστασης Scarmface αποφάσισαν σε συνεργασία με το θέατρο Olvio να διαθέσουν το 50% των εσόδων της παράστασης του Σαββάτου 11 Μαρτίου για την ενίσχυση του εθελοντικού έργου του The Love Van. Μιλώντας στο iefimerida η Χριστίνα Δενδρινού αναφέρει ότι η βάση του Love Van βρίσκεται στο Βοτανικό, εκεί όπου μαγειρεύουν και το φαγητό και όποιος θέλει να συνεισφέρει ή να γίνει εθελοντής μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα μέσω του σάιτ ΕΔΩ.

SCARMFACE, Η κλασική, αγαπημένη κινηματογραφική ιστορία, σε μία ξεχωριστή θεατρική έμπνευση από την ομάδα Splish Splash του Johnny O. Νέα Υόρκη, 1932. Ποτοαπαγόρευση… Εποχή όπου το οργανωμένο έγκλημα και η δράση της Μαφίας είναι παγκοσμίως ξακουστή. Ο Toni Cazzo, ένας νεαρός Σικελός, με τις ευλογίες της μητέρας του θα μπλεχτεί στα πλοκάμια της Μαφίας, με μόνο σκοπό να γίνει αρχηγός της. Η αλαζονεία του και ένα.. σημάδι.. αρκεί να φέρει την καταστροφή. Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών αρχίζει…

Ο Johnny O, εμπνευσμένος από τη χρυσή εποχή του βωβού κινηματογράφου και την πρωτότυπη ταινία «Ο Σημαδεμένος» του 1932, παρουσιάζει μια σατιρική παντομιμική παράσταση, με πρωτότυπο σενάριο, δίνοντας έμφαση στη σωματική κίνηση, την έκφραση και λιγότερο στο λόγο. Πρωτότυπα δισδιάστατα σκηνικά, κοστούμια και μουσική εποχής, αναπαριστούν μοναδικά τη συγκλονιστική κινηματογραφική ιστορία που όλοι αγαπήσαμε, σε μια καταιγιστική θεατρική εμπειρία.

Τα εσοδα του Σαββάτου από το θέατρο Olvio στο The Love Van

Toni Cazzo: Johnny O / Pippo / Εκτελεστής: Γιώργος Ντούσης

Giuseppe: Αλέξης Βιδαλάκης / Betty: Μαρία Μπαλούτσου

Μπάτσος / Μπράβος / Lucchese : Βασίλης Καζής

Μάνα Toni: Εύη Κολιούλη / Αδερφή Toni: Χριστίνα Δενδρινού

Κάτι μεταξύ βωβού κινηματογράφου και παντομίμας

Σκηνοθεσία – Σενάριο: Johnny O / Σκηνικά – Κοστούμια - Μακιγιάζ: Αντώνης Νομικός / Μουσική επιμέλεια: Johnny O / Επιμέλεια κίνησης: Ιωάννα Καμπυλαυκά / Φωτισμοί: Χρήστος Αντωνακόπουλος / Βίντεο: Παναγιώτα Καντιάνη

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 21:15 έως 1η Απριλίου/ Διάρκεια: 80’

Εισιτήρια: από 13 ευρώ στο viva.gr /Θέατρο OLVIO, Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός

Η ομάδα του Love Van

Oπου υπάρχει ανάγκη το Love Van βρίσκεται επί τόπου