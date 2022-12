Location guide από την Κεντρική Μακεδονία: Οι κατάλληλες τοποθεσίες γυρισμάτων για κάθε είδος ταινίας - iefimerida.gr

Οι ανεξάντλητες κινηματογραφικές δυνατότητες που προσφέρουν τα φυσικά σκηνικά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για γυρίσματα ταινιών 365 μέρες τον χρόνο παρουσιάστηκαν στη διεθνή συνάντηση οπτικοακουστικών παραγωγών «Focus», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις του οπτικοακουστικού κλάδου, που φιλοξένησε Film Commissions και Film Offices από όλο τον κόσμο, εκπροσώπους εταιρειών παραγωγής από 100 και πλέον χώρες, καθώς και χιλιάδες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου σε όλα τα είδη οπτικοακουστικών έργων (κινηματογράφο, τηλεόραση, διαφήμιση, animation και παιχνίδια).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκεί, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τα αναπτυξιακά εργαλεία του Film Office της, το οποίο είχε την ευκαιρία να λάβει ενεργό ρόλο στην επίσημη παρουσίαση της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού προορισμού με ανεξάντλητες δυνατότητες («Greece: A filming hub with endless possibilities»), που πραγματοποίησαν από κοινού το Hellenic Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και το ΕΚΟΜΕ.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Αλέξανδρος Θάνος επισήμανε ότι με την παρουσία της στην έκθεση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «σύστησε στους ξένους επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας τη μοναδική ποικιλία φυσικών σκηνικών της Περιφέρειάς μας, η οποία αποτελεί ένα ανοιχτό στούντιο για οπτικοακουστικές παραγωγές και γυρίσματα 365 μέρες το χρόνο».

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης παρουσιάστηκε ο πρώτος οδηγός τοποθεσιών (location guide) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προβλήθηκε η νέα καμπάνια προώθησης της Περιφέρειας ως κινηματογραφικού προορισμού, με τίτλο «Meet your next shooting location in Central Macedonia». Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, που έκανε η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Λίνα Μυλωνάκη, αναδείχθηκαν οι πολλαπλές δυνατότητες της Κεντρικής Μακεδονίας να υποδεχθεί και να διευκολύνει αποτελεσματικά οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους. Παράλληλα, έγινε αναφορά στα περισσότερα από 30 οπτικοακουστικά έργα που υποστήριξε το Film Office στην Κεντρική Μακεδονία το 2022 -ανάμεσά τους και τέσσερις χολυγουντιανές παραγωγές, με τελευταία την ταινία «Dirty Angels», η οποία γυρίζεται αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός τοποθεσιών (location guide) του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει προτεινόμενες τοποθεσίες για γυρίσματα, που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη). Οι τοποθεσίες έχουν ταξινομηθεί σε 11 θεματικές κατηγορίες, που προσφέρονται για διαφορετικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά είδη παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σημαντικές συναντήσεις δικτύωσης με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Film Commissions (EUFCN-European Film Commissions Network), με εκπροσώπους Film Offices και Film Commissions του εξωτερικού, αλλά και με ξένους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στην Κεντρική Μακεδονία.