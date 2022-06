Το Κουφονήσι ένα ανοιχτό μουσείο για όλο το καλοκαίρι -12 κεραμίστες μεταμόρφωσαν την ακτογραμμή [εικόνες] - iefimerida.gr

Το Άνω Κουφονήσι είναι μικρό νησί των Κυκλάδων που βρίσκεται στο σύμπλεγμα των Μικρών Κυκλάδων, μεταξύ των νησιών Νάξου και Αμοργού.

Ο σημερινός επισκέπτης στο Άνω Κουφονήσι έχει τη μοναδική ευκαιρία να «συνομιλήσει» με δυο αρχαιολογικές ανακαλύψεις που χρονολογούνται στην 3η χιλιετία π.Χ.. Το ακατοίκητο σήμερα νησί της Κέρου μαζί με το γειτονικό Δασκαλιό που κάποτε ήταν ενωμένο με την Κέρο. Φαίνεται πως αυτός ο τόπος ήταν κάποτε, τηρουμένων των αναλογιών, ένα προϊστορικό αιγαιοπελαγίτικο «προσκύνημα», με μεγάλη θρησκευτική αλλά και στρατηγική σημασία, όντας σπουδαίος εμπορικός αλλά και συγκοινωνιακός κόμβος.

Εκθέματα κεραμικής σε όλο το Ανω Κουφονήσι

Αυτές οι λειτουργίες και οι πρακτικές συναντώνται στην ανοιχτή έκθεση σύγχρονης κεραμικής του project Big Blue Dot - Contemporary Ceramics with a view of Keros - Installation and Exhibition στο Άνω Κουφονήσι, που διοργανώνει η γκαλερί Sealed Earth Ceramic Art Studio and Gallery.

Κατά τη διάρκεια του residency δώδεκα καλλιτέχνες, κεραμίστες και εικαστικοί, ήρθαν σε επαφή με την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής

Με αφετηρία την πολιτιστική κληρονομιά των μικρών Κυκλάδων και των πρόσφατων αρχαιολογικών ανακαλύψεων στα νησιά Κέρος και Δασκαλιό, το Sealed Earth Ceramic Art Studio and Gallery εμπνεύστηκε τη δημιουργία του Big Blue Dot, ενός 10ήμερου καλλιτεχνικού residency στο Άνω Κουφονήσι και μιας δημόσιας εικαστικής εγκατάστασης από φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια, που θα επικοινωνεί με την κληρονομιά και την ιστορία της Κέρου και του Δασκαλιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Κουφονησίων και θα ενισχύσει την πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού.

Κατά τη διάρκεια του residency δώδεκα καλλιτέχνες, κεραμίστες και εικαστικοί, ήρθαν σε επαφή με την αρχαιολογική κληρονομιά της περιοχής και ανακάλυψαν σε βάθος την ιστορία, τις παραδόσεις και τα δρώμενα που έλαβαν χώρα στα νησιά Κέρος, Δασκαλιό και τα Κουφονήσια.

Η έμπνευση από την περιοχή και την ιστορία της συνόδευσε τους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια όλης της παραμονής τους στο νησί

Τα έργα που δημιουργήθηκαν - αγγεία, γλυπτά, street art - παρουσιάζονται σε μια υπαίθρια έκθεση κατά μήκος της ακτογραμμής του Άνω Κουφονησίου

Η έμπνευση από την περιοχή και την ιστορία της τους συνόδευσε κατά τη διάρκεια όλης της παραμονής τους στο νησί και επέδρασε καταλυτικά στις δημιουργίες τους.

Big Blue Dot - Contemporary Ceramics with a view of Keros - Installation and Exhibition στο Άνω Κουφονήσι

Μια υπαίθρια έκθεση κατά μήκος της ακτογραμμής του Άνω Κουφονησίου

Τα έργα που δημιουργήθηκαν - αγγεία, γλυπτά, street art - παρουσιάζονται σε μια υπαίθρια έκθεση κατά μήκος της ακτογραμμής του Άνω Κουφονησίου, με αφετηρία το λιμάνι του νησιού και καταλήγοντας το Πορί.

Δημιουργήθηκε ένα καλλιτεχνικό μονοπάτι που προσφέρει την ευκαιρία στους επισκέπτες στις περιηγήσεις τους να «συναντηθούν» με τα έργα και τα αξιοθέατα του νησιού, ενώ μέσα από QR codes που θα είναι τοποθετημένα, θα μπορούν να μάθουν λεπτομέρειες για τον καλλιτέχνη και το κάθε έργο. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 19:00, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι του 2022.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες (αλφαβητικά):

Νίκος Αθανασόπουλος, Γιώργος Βαβάτσης, Λεώνη Γιαγδζόγλου, Μάρα Δεσύπρη, Γιάννης Ζώης, Andrew Hazewinkel, Λουκία Θωμοπούλου, Χαρούλα Κοροπούλη, Νάσια Παυλίδου, Άννυ Ρίγα, Σωτήρης Φωκέας, Ηλίας Χριστόπουλος

Επιμελητής έκθεσης: Νίκος Υφαντής. Διάρκεια kαλοκαίρι 2022. Είσοδος ελεύθερη