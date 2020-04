Οι μυστηριώδεις κίτρινες ταινίες με την ένδειξη «art scene crime soon» που απλώθηκαν στην Αθήνα μέσα σε μια νύχτα [εικόνες]

Βράδυ Κυριακής, ένα αθόρυβο συνεργείο, μέσα στους έρημους δρόμους της Αθήνας της καραντίνας, άπλωσε κίτρινες κορδέλες που παραπέμπουν σε τόπο εγκλήματος γύρω από χώρους τέχνης και άλλα κτίρια της Αθήνας. Τι ακριβώς συμβαίνει;

Δευτέρα πρωί, όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης με κάποια από τις εξαιρέσεις της καραντίνας, αντίκρισαν μεγάλες κίτρινες ταινίες συσκευασίας γύρω από κτίρια, γκαλερί, σινεμά, με την ένδειξη "ARΤ SCENE CRIME SOON". Πρόκειται για μια αστική εικαστική δράση, στον δημόσιο χώρο που αυτή τη στιγμή στερείται της ανθρώπινης παρουσίας. Mία δράση με παραπομπή στον τρόπο με τον οποίο η τέχνη και προφανώς οι δημιουργοί υποφέρουν από την πανδημία και τον εγκλεισμό. Η δράση αφορά στην κάλυψη ή το ντύσιμο των εισόδων ή ολόκληρων κτιρίων (που κυρίως έχουν σχέση με τον πολιτισμό) στο κέντρο της Αθήνας από ταινίες συσκευασίας που σχεδιάστηκαν και τυπώθηκαν ειδικά για αυτό το έργο με λογότυπο "ARΤ SCENE CRIME SOON", μας λένε οι εμπνευστές του.

Γύρω από το Μουσείο Μπενάκη στην Κουμπάρη, στο κέντρο της Αθήνας

Πίσω από τους εμπνευστές της δράσης που διατηρούν το μυστήριο της ταυτότητας τους, συναντάμε καλλιτέχνες, εικαστικούς που αυτή την εποχή του εγκλεισμού πλήττονται όσο ποτέ. Την ώρα που μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, γκαλερί παραμένουν κλειστά για περισσότερες από 30 μέρες (και που όλα δείχνουν ότι θα επαναλειτουργήσουν το αργότερο στις αρχές Ιουνίου) και το πλήγμα που δέχονται -οικονομικά, υπαρξιακά είναι μεγάλο. Πρόκειται για μια ήπια και βραχύβια παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, με ένα σλόγκαν μήνυμα και απρόβλεπτη εξέλιξη.

Στο θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν στη Φρυνίχου

Βλέποντας τις φωτογραφίες από τη δράση σκέφτηκα ακαριαία τις γνωστές σειρές CSI και αμέσως μετά το κίνημα Τape Art που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας ως βασικό μέσο έκφρασης την γνωστή χαρτοταινία. Οι πρώτες απεικονίσεις παρέπεμπαν στο λευκό περίγραμμα των σωμάτων που σχεδίαζαν αστυνομικοί στον χώρο των εγκλημάτων, και εμφανίστηκαν σε δημόσιους χώρους, πάρκα, δρόμους στο Providence.

Στην αίθουσα Τέχνης Ζουμπυλάκη στην πλατεία Κολωνακίου

O εμπνευστής αυτής της αστικής εικαστικής δράσης στο δημόσιο χώρο της Αθήνας με τη μορφή guerrilla, λέει στο iefimerida: «Η πρόθεση μου είναι να τραβήξω την προσοχή του κοινού στους καλλιτέχνες και στους χώρους τέχνης, αφανείς και ανύπαρκτους αυτή την εποχή στα μέσα επικοινωνίας και όχι μόνον. Το λογοπαίγνιο και αν θέλετε η στρέβλωση του γνωστού σλόγκαν "crime scene do not cross" σε "ΑRΤ SCENE CRIME SOON" αντιστρέφει την χρήση της ταινίας απαγόρευσης σε ταινία ελευθερίας και ενθάρρυνσης -με σαρκαστικό σχόλιο για ένα "έγκλημα" που δεν έγινε αλλά που θα έρθει, φέροντας μια υπόσχεση.»

Είναι σημαντικό για τους εμπνευστές της δράσης σε αυτή τη φάση να κρατηθεί μυστική η ταυτότητα τους και να εξελιχθεί σταδιακά το κόνσεπτ. «Ποιος έκανε μια "τέτοια εγκληματική" δράση η οποία ανοίγεται σταδιακά και αλλάζει χώρους και ξεπερνάει σύνορα; Το "έγκλημα" δεν θα είναι μέσα όπως συνήθως αλλά έξω και δεν είναι κάτι τετελεσμένο προς εξέταση αλλά εν δυνάμει. Έτσι θα στρέψουμε τα βλέμματα σε κάτι άλλο από τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας και θα δημιουργήσουμε ίσως ένα ερωτηματικό που θα αναζητάει απάντηση. Και η υπογραφή είναι "ART is ART is ART is ART CRIME is not CRIME CRIME"».