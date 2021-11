Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Νέα προκλητική ταινία του Πολ Βερχόφεν με αμαρτωλές καλόγριες σε μοναστήρι του 17ου | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Στις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας η Τζέιν Κάμπιον επιστρέφει με την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Τόμας Σάβατζ «Η εξουσία του σκύλου».

Ο Πολ Βερχόφεν αναστατώνει τα χρηστά ήθη και τις αισθήσεις των θεατών με την προκλητική του «Μπενεντέτα», ενώ ο Άλαν Τέιλορ αφηγείται την ιστορία του δημοφιλούς αρχιμαφιόζου Τόνι Σοπράνο από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά

Η εξουσία του σκύλου (The Power of the Dog)

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον

Παίζουν: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλέμονς, Κόντι Σμιτ-ΜακΦι, Τομασίν ΜακΚένζι



Περίληψη: Ο χαρισματικός κτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ προκαλεί φόβο και θαυμασμό στους γύρω του. Όταν ο αδελφός του φέρνει στο σπίτι τη νέα του γυναίκα και τον γιο της, ο Φιλ τούς βασανίζει, μέχρι που έρχεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να ερωτευτεί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιν Κάμπιον επιστρέφει, μετά από δέκα χρόνια, στη μεγάλη οθόνη με το εκρηκτικό δίδυμο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Κίρστεν Ντανστ σε ένα ατμοσφαιρικό αντι-γουέστερν, που απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Βασισμένη σε ένα παραγνωρισμένο λογοτεχνικό έργο του 1967, που έγραψε ο Τόμας Σάβατζ, η Αυστραλιανή δημιουργός αυτή τη φορά δεν έχει ως κεντρική ηρωίδα μια καταπιεσμένη γυναίκα, αλλά έναν άνδρα. Αγενής και απότομος από τη μία, μορφωμένος και πανέξυπνος από την άλλη ο Φιλ Μπέρμπανκ είναι ιδιοκτήτης ενός ράντσου. Αν και χαίρει σεβασμού και εκτίμησης από τους κατοίκους, αλλά και τους τοπικούς άρχοντες της περιοχής, εκείνος προτιμάει την παρέα των εργατών, πλένεται σπανίως, εκτοξεύει βιτριολικά σχόλια και αρνείται να υπακούσει σε κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ο αδερφός του από την άλλη, πάντα καλοβαλμένος και ευγενής, αποτελεί το πρότυπο του σύγχρονου επιχειρηματία. Όταν παντρεύεται την Ρόουζ, μια χήρα που παλιότερα εργαζόταν ως πιανίστα σε κινηματογράφους, την παίρνει μαζί του στο ράντσο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Φιλ. Η Ρόουζ υποφέρει από τις προσβολές και το υποτιμητικό βλέμμα του κουνιάδου της και σταδιακά αρχίζει να εξαρτάται από το αλκοόλ για να αντέξει τη δύσκολη καθημερινότητά της. Ο γιος της όμως, ένας ψηλόλιγνος νεαρός που ονειρεύεται να γίνει γιατρός και σφάζει κουνέλια με χαρακτηριστική ψυχρότητα για να εξασκηθεί στη χειρουργική, θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Μέσα από τις συναντήσεις τους, θα ανακαλύψει το τραύμα αυτού του φαινομενικά ομοφοβικού άνδρα, που κρύβει μια καταπιεσμένη σεξουαλικότητα.

Μπορεί η Κάμπιον να αφήνει προς στιγμή τις ευάλωτες γυναίκες που την έχουν απασχολήσει σε όλες τις προηγούμενες δουλειές της, δεν εγκαταλείπει όμως τον βασικό θεματικό της άξονα: τα απωθημένα, τις κρυφές επιθυμίες και τα ένστικτα, που συνθλίβονται κάτω από συμβάσεις και «πρέπει», οδηγώντας τους ανθρώπους στην κατάρρευση. Εδώ με όχημα τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του Φιλ, φτιάχνει ένα στιβαρό δράμα χαρακτήρων, συνδυάζοντας την ποίηση με τις υποβλητικές νύξεις, που ξέρει καλά να διαχειρίζεται. Από τα αχανή τοπία της Άγριας Δύσης στα γοτθικής αισθητικής εσωτερικά της πλάνα, η Κάμπιον κινεί τους ήρωες της από το σκοτάδι στο φως, άλλοτε καταγράφοντας τις πληγές και τη συντριβή τους και άλλοτε εξαγνίζοντάς τους. Μάλιστα, χωρίζει την ιστορία της σε κεφάλαια και με δεξιοτεχνία μας παρασύρει στον αργό και υποβλητικό ρυθμό που επιλέγει, επενδύοντας στις άψογες ερμηνείες των πρωταγωνιστών της, που δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθούν στην οσκαρική λίστα- ειδικά ο πάντα συναισθηματικά εκρηκτικός Κάμπερμπατς, ο χαρισματικός Κόντι-Σμιτ ΜακΦι, αλλά και η Κίρστεν Ντανστ με το πονεμένο χαμένο της βλέμμα και τη βαθιά της εσωτερικότητα.

Κυρίως όμως αποδομεί την εικόνα του macho αρσενικού και της τοξικής αρρενωπότητας, αποκαλύπτοντας πως πίσω από τον κυνισμό υπάρχει μια βασανισμένη ψυχή, που ζητάει τη λύτρωση. Προσηλωμένη στο ανθρωποκεντρικό σινεμά, παραδίδει μια ταινία που ακόμα και αν δεν είναι η καλύτερή της, φαίνεται σε κάθε της λεπτό πως είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς της ανάγκης. Σε μια εποχή λοιπόν που στο καλλιτεχνικό χρηματιστήριο μεγαλύτερη σημασία έχει η ποσότητα κι όχι η ποιότητα, η Κάμπιον τολμάει να απέχει και να επανέρχεται μόνο όταν έχει κάτι σημαντικό να πει, γι' αυτό και η ταινία τηε είναι ένα έργο τέχνης, που αν και δεν είναι τέλειο, παραμένει πολύτιμο και ξεχωριστό μέσα στον γενικό πληθωρισμό.

Μπενεντέτα

Σκηνοθεσία: Πολ Βερχόφεν

Παίζουν: Βιρζινί Εφιρά, Δάφνη Πατακιά, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Λαμπέρ Γουίλσον, Ολιβιέ Ραμπουρντέν

Περίληψη: Στα τέλη του 17ου αιώνα, με την πανούκλα να θερίζει τη χώρα, η Μπενεντέτα Καρλίνι μπαίνει στο μοναστήρι της Πέσκια, στην Τοσκάνη. Ικανή από νεαρή ηλικία να κάνει θαύματα, βλέπει την επίδραση που έχει στη ζωή της κοινότητας να εξελίσσεται άμεσα και συγκλονιστικά. Όταν ως Ηγουμένη πια παίρνει στο μοναστήρι της μια νεαρή γυναίκα για να τη σώσει από την κακοποιητική της οικογένεια, οι δυο τους θα συνάψουν μια παθιασμένη ερωτική σχέση με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Πολ Βερχόφεν («Εκείνη», «Βασικό Ένστικτο») ανάβει φωτιές με την προκλητική ιστορία της ηγουμένης Μπενεντέτα.



Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Τζούντιθ Μπράουν ανακάλυψε τα πρακτικά της δίκης μιας ηγουμένης στην Πέσκια της Τοσκάνης, στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν ολόκληρη η Ευρώπη μαστιζόταν από την επιδημία της βουβωνικής πανώλης, την ιστορία της οποίας κατέγραψε στο βιβλίο της «Immodest Αcts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy». Η Μπενεντέτα Καρλίνι, κόρη εύπορης οικογένειας, από μικρή είχε αφιερώσει τη ζωή της στον Ιησού. Εκμεταλλευόμενη τις θεραπευτικές της ικανότητες, έπεισε ότι μπορούσε να κάνει θαύματα και με την εξυπνάδα της, αλλά και τις δολοπλοκίες της κατάφερε να επιβληθεί σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία και να αποκτήσει εξουσία. Μάλιστα, εκείνη έσωσε την πόλη της Πέσκια από την αρρώστια, αφού επέβαλλε ένα είδος lockdown, που κράτησε μακριά την πανώλη από την περιοχή. Κάποια στιγμή ως ηγουμένη σώζει μια νεαρή κοπέλα, την Μπαρτολομέα, από την κακοποιητική της οικογένεια και την παίρνει υπό την προστασία της. Οι δυο τους θα αναπτύξουν μια ερωτική σχέση, που θα προκαλέσει αντιφατικά οράματα στην Μπενεντέτα. Άλλοτε φίδια θα ξεχύνονται καταπάνω της τιμωρώντας την για τις άνομες πράξει της, άλλοτε ο ίδιος ο Ιησούς θα την προτρέπει να αφεθεί στην απόλαυση της σάρκας. Όταν η σχέση των δύο γυναικών αποκαλυφθεί, μια σειρά από αναπάντεχα γεγονότα θα αναστατώσει τη γαλήνη της Πέσκια.

Ο Ολλανδός σκηνοθέτης στην ιστορία της Μπενεντέτα βρίσκει πρόσφορο έδαφος να κινηματογραφήσει σκηνές απείρου κάλλους μεταξύ της Βιρτζινί Εφιρά και της Δάφνης Πατακιά, με αποκορύφωμα εκείνη όπου ένας δονητής με τη μορφή της Παναγίας προσφέρει υπέρτατη ηδονή στην Μπενεντέτα, υπογράφοντας μια ιερόσυλη, αλλά απόλυτα φεμινιστική ταινία, που αποθεώνει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και στην ελευθερία. Ταυτόχρονα, στέκεται βιτριολικά απέναντι στην υποκρισία της θρησκευτικής εξουσίας και στα ταμπού, ενώ μέσα από τον γεμάτο αντιφάσεις και συγκρούσεις χαρακτήρα της Μπενεντέτα, που είτε εμφανίζεται ως Αγία, είτε ως πανέξυπνη survivor, δημιουργεί μια διαλεκτική σχετικά με το θέμα της πίστης.

Τα οράματα της ηγουμένης, που άλλοτε φλερτάρουν με το κόμικ κι άλλοτε πάλι προβάλλουν λουσμένα σε ένα καθαρτικό φως, μαρτυρούν πως η πρόθεση του Βερχόφεν δεν είναι η αποκαθήλωση του θρησκευτικού αισθήματος, αλλά η ενεργοποίηση τη κριτικής σκέψης του θεατή. Μέσα σε αυτό το καλοφτιαγμένο σύμπαν, ο ίδιος βέβαια κάνει αυτό που αγαπά περισσότερο: κινηματογραφεί όμορφες γυναίκες, που απολαμβάνουν το σεξ και το σώμα τους, προκαλώντας ακόμα και σήμερα τα «χρηστά ήθη», για να αποδείξει ότι ο Μεσαίωνας μπορεί και να μην έχει τελειώσει.

Οι Άγιοι της μαφίας (The Many Saints of Newark)

Σκηνοθεσία: Άλαν Τέιλορ

Πρωταγωνιστούν : Αλεσάντρο Νιβόλα, Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Τζον Μπέρνταλ, Κόρεϊ Στολ, Μάικλ Γκαντολφίνι, Μπίλι Μάγκνουσεν, Τζον Μαγκάρο, Βέρα Φαρμίγκα

Περίληψη: Με φόντο «το καυτό καλοκαίρι» της μαύρης εξέγερσης της Αμερικής, οι Άγιοι της Μαφίας πιάνουν την αρχή του νήματος στο Νιούαρκ του 1967, που καίγεται από διαφυλετικές εντάσεις. Εκεί, ο Τόνι Σοπράνο ωριμάζει κοντά στον θείο και μέντορα του Ντίκι και πολλούς ακόμα αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς.

Ένα prequel βασισμένο στη νεανική περίοδο του Τόνι Σοπράνο, πρωταγωνιστή της διάσημης τηλεοπτικής σειράς του HBO.

Ο νεαρός Τόνι Σοπράνο μεγαλώνει σε μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ιστορία του Νιούαρκ, όπου δεν υπάρχουν άγιοι, παρά μόνο ο νόμος του ισχυρού. Ο θείος του Ντικ Μολτισάντι- το επίθετο του οποίου σημαίνει «πολλοί άγιοι»- έχει υπό την προστασία του τον μικρό, ενώ οι αντίπαλες συμμορίες ανελίσσονται και διεκδικούν την εξουσία από την πανίσχυρη εγκληματική οργάνωση των ΝτιΜέο, που κυριαρχεί στη διχασμένη από τον ρατσισμό πόλη. Εγκλωβισμένος σε μία εποχή που αλλάζει ραγδαία, ο Ντίκι παλεύει με τις επαγγελματικές του φιλοδοξίες, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την εκρηκτική Ιταλίδα ερωμένη του, να αντιμετωπίσει τα υπαρξιακά του διλήμματα και ταυτόχρονα να διαμορφώσει τον αγαπημένο του ανιψιό, που από φοβισμένο παιδί σταδιακά μεταμορφώνεται στον πανίσχυρο αρχιμαφιόζο, που γνωρίσαμε από την τηλεοπτική σειρά.

Ακόμα κι αν δεν έχετε δει ούτε ένα επεισόδιο των « Sopranos» δεν θα δυσκολευτείτε να παρακολουθήσετε την ιστορία που δημιούργησε ο Ντέιβιντ Τσέις και σκηνοθέτησε ο Άλαν Τέιλορ. Προσπαθώντας να αναγάγουν σε πρωταγωνιστή το Νιούαρκ και τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές της εποχής -το πώς ισχυροποιήθηκε το Μαύρο Κίνημα μέσα από την έξαρση του ρατσισμού, αλλά και τη γιγάντωση των μαφιόζικων συμμοριών- οι μετρ των «Sopranos» διατηρούν τα στοιχεία που εκτόξευσαν τη σειρά, με μια νοσταλγική διάθεση, που συχνά αποδυναμώνει την κριτική τους ματιά. Έτσι, δεν αποφεύγουν τα κλισέ της μαφιόζικης ταινίας και τελικά μοιάζουν περισσότερο να αναπολούν τα παλιά εκείνα χρόνια, παρά να μπήγουν βαθιά το μαχαίρι σε ένα ζήτημα που αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ - κι όχι μόνο- θεωρείται μείζον, πράγμα που είχε καταφέρει η σειρά.

Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της ταινίας πάντως είναι ότι ο γιος του Τζέιμς Γκαντολφίνι υποδύεται με άνεση την νεανική εκδοχή του ρόλου, που σηματοδότησε την καριέρα του πατέρα του, και ο Αλεσάνδρο Νίβολα ως μέντοράς του προσδίδει γοητεία κι ευαισθησία σε έναν στερεοτυπικό χαρακτήρα.

Βαβέλ: Από τη Σιωπή στην Έκρηξη

Σκηνοθεσία: Μελέτης Μοίρας

Περίληψη: Η Ιστορία του θρυλικού περιοδικού « Βαβέλ» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών και συνεργατών της.

Ο Μελέτης Μοίρας («Diamonds in the Night Sky») συναντάει την οικογένεια της θρυλικής «Βαβέλ», αναμοχλεύοντας τα 27 χρόνια της ιστορίας της.

Όταν στις αρχές του 1981 κυκλοφόρησε ένα περιοδικό με ενήλικα κόμικς, που προασπιζόταν την ελεύθερη σκέψη, είχε έντονη διάθεση πολιτικής και κοινωνικής κριτικής, ήταν «ανίερο» και μαζί εξαιρετικά χιουμοριστικό, πολλοί κατάλαβαν ότι κάτι άρχισε να αλλάζει στο πολιτιστικό τοπίο της Ελλάδας των μπουζουκιών και του τρίπτυχου «Πατρίς-Θρησκεία- Οικογένεια». Οι άνθρωποι που στελέχωσαν αυτή τη μοναδική για τα δεδομένα της εποχής προσπάθεια- από την εκδότρια Νίκη Τσιούδα, που κόντρα σ’ όλα τα προγνωστικά τόλμησε να φτιάξει ένα περιοδικό ανεξάρτητο από την πρώτη έως την τελευταία του μέρα, μέχρι τους ανθρώπους, που συνεργάστηκαν μαζί της, όπως τον Γιάννη Νένε και τον Χρήστο Ξανθάκη, τον σκηνοθέτη Άγγελο Φραντζή που έγραφε κριτικές, τον Αλέξη Καλοφωλιά, έως καλλιτέχνες αλλά και φίλους της Βαβέλ-, παρελαύνουν από την κάμερα του Μοίρα, καταθέτοντας την δική τους εμπειρία και τις αναμνήσεις.

Η φιλοσοφία της Βαβέλ, το ανατρεπτικό της πνεύμα, οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν στους κόλπους της, κάνοντας τη δουλειά να είναι διασκέδαση, οι πιο σημαντικές στιγμές αυτής της διαδρομής, και φυσικά τα εξαιρετικά Διεθνή Φεστιβάλ που διοργάνωναν- φεστιβάλ πρότυπο για την Ευρώπη, τα οποία αποτελούν από μόνα τους ένα κεφάλαιο για την τέχνη αλλά και την ποπ κουλτούρα της χώρας μας-περνούν μέσα σε αυτά τα 73 λεπτά, που κυλούν σαν νερό, όπως και οι σελίδες του περιοδικού, αποθεώνοντας την έννοια της ομάδας.

Ταυτόχρονα, μέσα από τις αφηγήσεις όλων αυτών των ανθρώπων, προκύπτει και μια εικόνα της Ελλάδας του ’80, διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει: μιας Ελλάδας που αναζητούσε τη σύνδεσή της με την ευρωπαϊκή σκέψη, που ήθελε να είναι εξωστρεφής, που αποφάσισε να τελειώσει με τις προκαταλήψεις και να βρει τη δική της φωνή. Η Βαβέλ μέσα σε το αυτό περιβάλλον κατάφερε ένα είναι ρηξικέλευθη και μαζί ουσιαστική, και ο Μοίρας χρησιμοποιεί την περίπτωσή της ως παράδειγμα, υπενθυμίζοντάς μας ότι τελικά η ταυτότητά μας είναι ένα ενδιαφέρον συνονθύλευμα, που δεν περιορίζεται απλώς και μόνο σε πεντοχίλιαρα, που κάποιοι θα ήθελαν να είναι πετσετάκια.

Μαζί με το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται και η μικρού μήκους ταινία του Μελέτη Μοίρα «Silence» του 2020.

Φευγαλέα Σπουργίτια (Jhalki)

Σκηνοθεσία: Μπραχμανάντ Σινγκ

Παίζουν: Αάρτι Τζα, Σάντζαϊ Σούρι, Τζόι Σενγκούπτα, Γκόβιντ Ναμντέο



Περίληψη: Όταν από το πουθενά και τελείως ανεξήγητα εξαφανιστεί ο εφτάχρονος μικρός αδερφός της Τζάλκι, εκείνη θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, ρισκάροντας τα πάντα, για να τον εντοπίσει.

Ινδικό δράμα με ηρωίδα ένα μικρό κορίτσι, που αναζητάει τον χαμένο της αδερφό.

Μέσα σε ένα μόλις φευγαλέο ανοιγόκλειμα του ματιού, ο εφτάχρονος αδελφός της νεαρής Τζάλκι εξαφανίζεται, όταν οι γονείς τους τον στέλνουν να δουλέψει στη μεγάλη πόλη υπό την επίβλεψη ενός απατεώνα γυρολόγου. Το κορίτσι, αποφασισμένο να τον ξαναβρεί, αφήνει τη ζωή της στην άκρη και ξεκινάει μια οδύσσεια με μοναδικό της σύμμαχο ένα λαϊκό παραμύθι, που μιλάει για ένα ακούραστο σπουργίτι.

Οι εξαφανίσεις ανήλικων παιδιών στην Ινδία αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο με το ζήτημα πλέον να έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Το πολυδιάστατο αυτό κοινωνικό πρόβλημα διαχειρίζεται ο Μπραχμανάντ Σινγκ με αγνές προθέσεις και καταγγελτική διάθεση μέσα από ένα γλυκόπικρο παραμύθι, που κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και στην μπολιγουντιανή ατμόσφαιρα των εμπορικών ινδικών ταινιών.

Karditsa Forever

Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης

Παίζουν: Θανάσης Βισκαδουράκης, Λευτέρης Ελευθερίου, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κωστής, Μαρία Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Δανάη Παππά, Τάσος Παλατζίδη



Περίληψη: Δύο φίλοι και κάποιοι επιτήδειοι πολιτικοί παράγοντες ενός χωριού στην Καρδίτσα σκαρφίζονται κομπίνες για να πιάσουν την καλή, ωστόσο μια σειρά από ατυχείς παρεξηγήσεις προκαλούν το χάος.



Ο Στράτος Μαρκίδης επιστρέφει δέκα χρόνια μετά στον τόπο του εγκλήματος, για ένα sequel που κανείς μάλλον δεν περίμενε.

Σε ένα χωριό της Καρδίτσας, την Κάτω Μαγούλα, ο Τάσος δουλεύει στο καφενείο του πατέρα του και ο κολλητός του φίλος Σάκης πουλάει μέσω «τηλεμάρκετινγκ» προϊόντα, όπως τη «θαυματουργή» κρέμα «VERA CREAM» Ο Τάσος, από φύση του «χαλαρός», χομπίστας και αμετανόητος καρδιοκατακτητής, συμπληρώνει τα έσοδά του, μετατρέποντας το καφενείο σε τζογαδόρικη λέσχη. Ο Σάκης προωθεί την κρέμα του μέσα απ’ το «KARDITSA CHANEL», κάνοντας τον οπερατέρ, τον τηλεφωνητή και τον παρουσιαστή, ενώ μεταμφιέζεται σε κάθε λογής περσόνα (από Κρητικό και Ινδό μέχρι Αμερικάνο), ώστε να πουλήσει.

Οι δυο φίλοι θα προσπαθήσουν να πιάσουν την καλή και παράλληλα να ακολουθήσουν τις επιταγές της καρδιά τους, καθότι είναι αμφότεροι ερωτευμένοι με τα εκλεκτά κορίτσια τους. Ο Σάκης ποθεί τη δυναμική και ακτιβίστρια αγρότισσα Μαρία. Ο Τάσος είναι ερωτευμένος με την κόρη του αστυνόμου Μπαλαούρα, την πανέμορφη Αλίκη. Σε εκείνη με τη σειρά της αρέσει ο Τάσος, αλλά δεν ανταποκρίνεται θετικά, επειδή έχει βουίξει το χωριό με τα ερωτικά του «κατορθώματα» και την κρυφή σχέση του με την Μπουμπού, τη σύζυγο του βουλευτή Καρδίτσας Κλαπανάρα.

Τα πράγματα όμως στο χωριό περιπλέκονται, όταν ο δήμαρχος της Φραγκοσυκιάς, ένας πονηρός γόης που στήνει τις δικές του κομπίνες, χρησιμοποιεί τον βουλευτή Κλαπανάρα για να πείσει τον πολυεκατομμυριούχο ομογενή, Αγαμέμνων Πατρικαρέα, να μπει στο κόλπο με τα πετρέλαια στη γενέτειρά του. Οι κάτοικοι του χωριού υποδέχονται τον Ελληνοαμερικάνο ως σωτήρα, ελπίζοντας σε οικονομικά οφέλη. Όμως τότε εμφανίζεται η ακτιβίστρια Μαρία για να διαμαρτυρηθεί για την οικολογική ζημιά, παρέα με την Αλίκη και λίγους αγρότες που εναντιώνονται στην εξόρυξη πετρελαίου.

Τα κρυφά συμφέροντα του βουλευτή, ο αδέκαστος νόμος του Μπαλαούρα, οι δημόσιες σχέσεις του δημάρχου που κυκλοφορεί με την κουστωδία του, τα πολυπόθητα αμερικάνικα λεφτά του επενδυτή, ο αδέξια ερωτύλος Τάσος, ο σφόδρα ερωτοχτυπημένος Σάκης και οι πάντα μάχιμες αγαπημένες τους, θα μπλέξουν ακόμα περισσότερο με την έλευση μιας αδίστακτης Τουρκάλας, της Deniz, η οποία μαζί με τον γιο της Κερέμ θα διεκδικήσει βίαια τα χωράφια με το φημολογούμενο πετρέλαιο, τα οποία έχουν ήδη διπλοπουληθεί!

Αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου τουλάχιστον…

Αλέξανδρος ο Μακεδών

Σκηνοθεσία Τάκης Βογόπουλος

Παίζουν: Τάκης Βογόπουλος, Γιώτα Φωτοπούλου, Διονύσης Ρούσσος



Περίληψη: 324 π.Χ. Μια επιστολή που λαμβάνει η βασίλισσα Ολυμπιάδα από τον γιο της Αλέξανδρο γίνεται αφορμή να ξετυλιχτεί η διαδρομή του στρατηλάτη, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η πρώτη ελληνική ταινία για τον Μέγα Αλέξανδρο είναι γεγονός.

Εν έτει 324 π.Χ, η βασίλισσα Ολυμπιάδα παίρνει γράμμα από τον γιο της Αλέξανδρο. Αυτή είναι η αφορμή για να ξεδιπλωθούν οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του μπροστά από τα μάτια του, σαν κινηματογραφική ταινία.

«Η υλοποίησή της υπήρξε ένα παιδικό μου όνειρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος μου "συστήθηκε", όταν ήμουν 12 ετών, μέσα από τα κλασικά εικονογραφημένα, που μου δώρισε η μητέρα μου. Τότε ήταν που έφτιαξα ένα ξύλινο σπαθί και φανταζόμουν σαν παιχνίδι ότι είμαι ο Αλέξανδρος. Αυτή την παιδική φαντασίωση "μετουσίωσα" σε μια κινηματογραφική ταινία, όταν πια απέκτησα την ωριμότητα και τη δυνατότητα για να το κάνω… Στα τέσσερα χρόνια που διήρκεσε η παραγωγή, αισθανόμουν διαρκώς τη σκιά του μεγάλου Αλεξάνδρου να με οδηγεί, για να κάνω αυτή την ταινία όπως θα ήθελε ο ίδιος… Ίσως μπορεί να θεωρηθεί φαντασιοπληξία, αλλά ομολογώ ξεκάθαρα, πως αυτή είναι η αλήθεια μου», λέει ο δημιουργός και εμείς δεν τον αμφισβητούμε.