Zωή Τηγανούρια: Η συνθέτις από τη Σαμοθράκη έγραψε μουσική για χολιγουντιανή ταινία, που σαρώνει τα βραβεία -Πώς την ανακάλυψαν [βίντεο] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Μία Ελληνίδα που ζει στην Ελλάδα και όχι στο Χόλιγουντ, η Ζωή Τηγανούρια γράφει μουσική για ταινία του Χόλιγουντ.

Το «Tango Shalom» είναι μια οικογενειακή κωμωδία που κέρδισε βραβεία σε κορυφαία κινηματογραφικά φεστιβάλ παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων στο Μόντρεαλ, το Τορόντο, το Μπρούκλιν και την Ινδία) και προωθεί ένα πολύ επίκαιρο και διαχρονικό μήνυμα ειρήνης, ανεκτικότητας και αγάπης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία ταινία με εκλεκτούς συντελεστές

Από τον σκηνοθέτη του «Γάμος αλά Ελληνικά» (My Big Fat Greek Wedding), η ταινία "Tango Shalom" είναι μία μοναδική από κοινού συνεργασία με το Βατικανό, μία Χασιδική Συναγωγή, ένα Τζαμί και έναν Ινδουιστικό Ναό των Σιχ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η υποψήφια στις Χρυσές Σφαίρες Lainie Kazan (My Big Fat Greek Wedding, Don't Mess With The Zohan), η βραβευμένη με Όσκαρ και Έμμυ Renée Taylor (The Do Over του Adam Sandler, The Producers, Η Νταντά του CBS, How to Be a Latin Lover), Joseph Bologna (My Favorite Year, Blame It On Rio, Big Daddy, Lovers and Other Strangers), Jos Laniado (Bikini Moon του Milcho Manchevski), Karina Smirnoff (Dancing With The Stars), Claudio Laniado (Mudbound), Bern Cohen (The Marvelous Mrs. Maisel) και Judi Beecher (Taken 3, Family is Family, La Garconne).

Η σκηνοθεσία είναι του Gabriel Bologna, γιου της Renée Taylor και του αείμνηστου Joseph Bologna (ο οποίος έγραψε το σενάριο της ταινίας μαζί με τους αδελφούς Jos και Claudio Laniado της Convivencia Forever Films) σε συμπαραγωγή με τους Joel Zwick, Robert Meyer Burnett (franchise Agent Cody Banks), Zizi Bologna και Jordi Caballero. Οι χορογραφίες, αντιπροσωπευτικές διαφορετικών στυλ και πολιτισμών, έγιναν από τον Jordi Caballero (ο οποίος έχει συνεργαστεί με τη Madonna, The Spice Girls και ήταν επιβλέπων χορογράφος για το Dancing With The Stars).

Η Ελληνίδα συνθέτρια και σολίστ ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια (η οποία το 2006 άνοιξε τις τελευταίες συναυλίες του James Brown στο Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα και στο θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη) συνέθεσε την εκπληκτική πρωτότυπη μουσική επένδυση της ταινίας μαζί με τη music supervisor Zizi Bologna. Η ταινία διανέμεται παγκοσμίως από την κορυφαία εταιρεία διανομής Vision Films. Μία γεύση απο το φιλμ και τη μουσική του στο παρακάτω βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως ακούμε, η ποικιλία των μουσικών ειδών της ταινίας εντυπωσιάζει, αλλά αυτό που εξέπληξε περισσότερο είναι ότι μεγάλο μέρος της πρωτότυπης μουσικής γράφτηκε από μία Ελληνίδα συνθέτρια, η οποία δεν ζει στο Χόλυγουντ αλλά στην Ελλάδα!

Πώς η Ζωή Τηγανούρια συμμετέχει στη Χολιγουντιανή ταινία

Η Ζωή Τηγανούρια μιλάει για τη συνεργασία της με τη κινηματογραφική παραγωγή: «Η music supervisor της ταινίας Zizi Bologna ανακάλυψε την instrumental σύνθεσής μου «Last Tango by Zoe» στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί με οfficial video και επικοινώνησε μαζί μου για το αν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε κάποιες σκηνές για τις ανάγκες της ταινίας. Συμφωνήσαμε και μετά μου ζήτησε να συνθέσω τη μουσική για μία σημαντική σκηνή χορού Tango διάρκειας 4’30’’ λεπτών. 

Η Ζωή Τηγανούρια με τον σκηνοθέτη της ταινίας Gabriel Bolonga

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μουσικό θέμα που συνέθεσα για τη σκηνή αυτή ("Tango Shalom") με τη συμμετοχή της χορωδίας του Βατικανό "The Circolo S. Pietro del Vaticano Choir" που με έφερε σε επαφή μαζί τους η ίδια, την εντυπωσίασε πολύ και τότε μου έκανε τη πρόταση να δουλέψουμε μαζί το score (πρωτότυπη μουσική επένδυση) όλης της ταινίας. Έτσι με επισκέφτηκε στην Ελλάδα… Η διαφορετική γλώσσα μεταξύ μας, τα σπαστά αγγλικά μου και τα λίγα ελληνικά της, δε στάθηκαν εμπόδιο στη συνεργασία μας, διότι μίλησε η μουσική. Φτιάξαμε μαζί στο στούντιο μου, πολλά πρωτότυπα μουσικά θέματα και επεξεργαστήκαμε πολλές ήδη υπάρχουσες μελωδίες μου πάνω στις σκηνές της ταινίας.

Ήταν έκδηλη η θετική ενέργεια κι η χημεία μεταξύ μας το μεγάλο χρονικό διάστημα που εργαζόμασταν παρέα, βλέποντας την ταινία σκηνή-σκηνή, καρέ-καρέ, γράφοντας μουσική, ηχογραφώντας, κάνοντας μίξεις, γελώντας, κλπ.. Ακούραστα μαζί μας ήταν κι ο σύζυγός μου Στέλιος Γενεράλης που επιμελήθηκε τις ενορχηστρώσεις, το sequencing και συνέθεσε κάποια επιπλέον μουσικά θέματα. Αργότερα ήρθε στην Ελλάδα και ο σκηνοθέτης της ταινίας Gabriel Bologna και η πρωταγωνίστρια Renée Taylor, οι οποίοι κατενθουσιάστηκαν με το τελικό αποτέλεσμα. Με τη Zizi είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ακουστεί στο τελικό αποτέλεσμα, όπου συνυπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά είδη μουσικής συνδυασμένα, γεγονός που δίνει μία μουσική πολυφωνία στην ταινία και τελικά αυτό περνάει κατευθείαν στις καρδιές του κοινού. Εξάλλου ο ρόλος της μουσικής σε αυτό το έργο είναι να προωθηθεί το μήνυμα της ειρήνης και αγάπης μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο τα πολλά βραβεία από τις πρώτες κιόλας προβολές και ήδη συζητάμε για τη μουσική που θα γράψουμε μαζί σε επόμενη ταινία…

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επίσης, η συμβολή μουσικών συνόλων από Έλληνες μουσικούς και μέλη χορωδίας (Apollonian Rhapsody Ensemble & Caveiros Choir) που δημιουργήθηκαν ειδικά για τους σκοπούς της ταινίας, έπαιξαν ζωτικό ρόλο στον τελικό ήχο της παραγωγής. Για παράδειγμα, τα θέματα για συμφωνική ορχήστρα στην έναρξη ("The Holy Land") και στους τίτλους τέλους ("Valentina's Baloon") είναι συναισθηματικά και επιβλητικά.. ή το θέμα της τελικής σκηνής ("Peel The Banana") όπου η μουσική ταλαντεύεται ανάμεσα στο παριζιάνικο βαλς και τους ανατολίτικους ήχους..

Γενικά η μουσική στο σύνολό της σε αυτή την ταινία αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις. Η music supervisor έχει επίσης συμπεριλάβει μουσικές από την Universal Music, με την υπογραφή βραβευμένων συναδέλφων όπως, τον βραβευμένο με Grammy® Gordon Goodwin, τον υποψήφιο για Latin Grammy® Tango sensation Daniel Binelli, τους Βρετανούς chart-toppers Touch and Go, The Circolo S. Pietro del Vaticano Choir, καθώς και από σύγχρονα συγκροτήματα Klezmer Golem, The Burning Bush και Barcelona Gypsy Klezmer Band.

Όπως λέω πάντα, «η Μουσική είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη". Έχει την ικανότητα να ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς και να τους οδηγεί στο να συνυπάρχουν ειρηνικά».

Αν δεν έχετε δει ακόμα την ταινία και ανυπομονείτε να ακούσετε όλη αυτή την υπέροχη μουσική, η χορευτική κωμωδία «Tango Shalom» κυκλοφορεί από 29 Οκτωβρίου 2021 σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming και καλωδιακής τηλεόρασης και σε DVD.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζωή Τηγανούρια, σολίστ ακορντεόν, η οποία το 2006 άνοιξε τις τελευταίες συναυλίες του James Brown στο Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα και στο θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, συνέθεσε την εκπληκτική πρωτότυπη μουσική επένδυση της ταινίας

Ποια είναι η Ζωή Τηγανούρια

H Ζωή Τηγανούρια είναι Ελληνίδα συνθέτιδα, σολίστ ακορντεόν & performer. Κατάγεται από το νησί της Σαμοθράκης.

Έχει στο ενεργητικό της εκατοντάδες συναυλίες σε θέατρα και αρχαιολογικούς χώρους. Έχει περισσότερα από είκοσι (20) προσωπικά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων βιβλία με παρτιτούρες transcription για ντουέτο ακορντεόν & πιάνο πάνω σε δικά της έργα, καθώς και παιδικά βιβλία με μελωδίες της, όλα συνοδευόμενα από CD.

Στην μέχρι σήμερα καλλιτεχνική της πορεία, έχει: Σχεδόν 200 συνθέσεις στην Ελληνική και διεθνή δισκογραφία, Ορχηστρικά σε διεθνείς συλλογές (όπως Buddha Bar), Πάνω από 1000 ηχογραφήσεις ακορντεόν ως μουσικός, καθώς και διασκευές της στην Ελληνική και διεθνή δισκογραφία.