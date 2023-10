Μπελούτσι, Αλεξάντερ Πέιν, Μαρκ Μαζάουερ: Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αρχίζει -Και online - iefimerida.gr

Με λαμπερά ονόματα όπως η Μόνικα Μπελούτσι, ο Αλεξάντερ Πέιν, η Χάρις Αλεξίου, διεθνείς καλεσμένους και φίλους του σινεμά, ανοίγει στις 2 Νοεμβρίου η αυλαία του 46ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονικης.

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 12 Νοεμβρίου σε φυσικούς χώρους και online.

Και online το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στο 64ο ΦΚΘ θα προβληθούν 270 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε 79 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ ΕΔΩ.

ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τo Φεστιβάλ υποδέχεται την λαμπερή σταρ του παγκόσμιου σινεμά, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, για την παρουσίαση της νέας του ταινίας Τα Παιδιά του Χειμώνα / The Holdovers.

Ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα, θα δώσει ένα συναρπαστικό masterclass.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου θα είναι φέτος ambassador της Αγοράς του Φεστιβάλ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον Νίκο Περάκη.

ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ TRAILER

Το poster του 64ου ΦΚΘ υπογράφει ο εικαστικός καλλιτέχνης Βασίλης Σελιμάς, ενώ το σποτ του Φεστιβάλ δημιούργησε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Θανάσης Νεοφώτιστος.

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 με την ταινία Στη φωτιά του γαλλο-βιετναμέζου σκηνοθέτη Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 με την προβολή της ταινίας Πεσμένα Φύλλα του αγαπημένου φινλανδού δημιουργού Άκι Καουρισμάκι, η οποία απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ

Φαντάσματα αόρατα αλλά και ορατά, τρομακτικά αλλά και οικεία, πραγματικά αλλά και αλληγορικά θα πρωταγωνιστήσουν στο μεγάλο αφιέρωμα, το οποίο επιμελείται ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και διεθνούς φήμης κριτικός κινηματογράφου, Ντένις Λιμ, ως guest curator. Πιο συγκεκριμένα, το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

⇨ 33 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, διαμάντια του παγκόσμιου σινεμά.

⇨ Την έκθεση με τίτλο «Φ ΝΤΑΣΜ ΤΑ» με έργα των Νίκου Κεσσανλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλειας Δασκοπούλου και Ιάσονα Μολφέση και με φωτογραφικά σχόλια του Δημήτρη Τσουμπλέκα.

⇨ Μία ειδική δίγλωσση έκδοση του Φεστιβάλ με κείμενα και αναλύσεις από θεωρητικούς του σινεμά και δημιουργούς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

Η μοναδική, ποιητική κινηματογραφική ματιά του σπουδαίου σκηνοθέτη Τάκη Κανελλόπουλου ξεδιπλώνεται στο μεγάλο αφιέρωμα που διοργανώνει το Φεστιβάλ, το οποίο περιλαμβάνει εννέα ταινίες του θεσσαλονικιού δημιουργού.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, ο πολυβραβευμένος ιστορικός και συγγραφέας Μαρκ Μαζάουερ, διευθυντής της Πρωτοβουλίας για τις Δημόσιες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (SNFPHI) του Πανεπιστημίου Columbia θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για μια ξεχωριστή συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας Ουρανός. Η συζήτηση θα μεταδοθεί με live streaming από τα social media του Φεστιβάλ και του SNFPHI.

Το αφιέρωμα πλαισιώνεται από μια πρωτότυπη έκθεση-εγκατάσταση με τίτλο «Τάκης Κανελλόπουλος: Ονειρεύομαι μια Εκδρομή» για το κινηματογραφικό και λογοτεχνικό έργο του Τάκη Κανελλόπουλου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΕΡΑΚΗ

Το Φεστιβάλ τιμά τον Νίκο Περάκη, μια από τις πιο ξεχωριστές και τολμηρές φωνές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, με την απονομή Χρυσού Αλέξανδρου για το σύνολο της προσφοράς του από τον σπουδαίο γερμανό δημιουργό Φόλκερ Σλέντορφ, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Παράλληλα, διοργανώνει αφιέρωμα που περιλαμβάνει πέντε ταινίες του ως σκηνοθέτη και production designer, ενώ το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου & Τηλεόρασης (EMEKT) του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ θα διοργανώσει ημερίδα για τον Νίκο Περάκη, στην οποία θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΕΛ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Το Φεστιβάλ τιμά τη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου, με μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις.

Μετονομάζει τον Χρυσό Αλέξανδρο του ενισχυμένου και διευρυμένου τμήματος Meet the Neighbors+ σε «Χρυσός Αλέξανδρος - Μισέλ Δημόπουλος».

Διοργανώνει ειδική προβολή της ταινίας Το πνεύμα του Μελισσιού του Βίκτορ Ερίθε στη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου.

Αφιερώνει το τεύχος του περιοδικού του Φεστιβάλ, Πρώτο Πλάνο, στον ίδιο και στα κείμενά του.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ STORYTELLING ΚΑΙ MEET THE FUTURE

Οι «παραμυθάδες» της μικρής και της μεγάλης οθόνης πρωταγωνιστούν στο αφιέρωμα του Φεστιβάλ, με τίτλο Storytelling. Κορυφαίοι συγγραφείς και σεναριογράφοι μοιράζονται τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα μυστικά τους, μέσα από μία σειρά masterclasses που στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια γέφυρα ανάμεσα στο κινηματογραφικό και το τηλεοπτικό σενάριο. Masterclasses θα δώσουν οι: Τζέρεμι Ποντέσουα, Παναγιώτης Χριστόπουλος, Δώρα Μασκλαβάνου, Δημοσθένης Παπαμάρκος, Ρουθ Άτκινσον. Ταυτόχρονα, η δράση Meet the Future παρουσιάζει πέντε ανερχόμενους σεναριογράφους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Storytelling.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ REFLECTIONS OF TOPOS

Ο πρώτος θεματικός προσανατολισμός του τμήματος Survey Expanded, που συνεχίζει και επεκτείνει τους προβληματισμούς του αγαπημένου Balkan Survey, θα έχει τίτλο Reflections of Topos και ιχνηλατεί όψεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως γεωγραφικού και συμβολικού τόπου, όπως εγγράφονται στο έργο μιας ανερχόμενης, δυναμικής γενιάς καλλιτεχνών.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Υποδεχόμαστε στο 64ο ΦΚΘ 35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες.

Είκοσι τρεις ταινίες σε πρώτη προβολή, στην «Επίσημη πρώτη» και στο «Ξεπερνώντας τα σύνορα»

Ειδική προβολή από το Φεστιβάλ και τη Finos Film στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου.

Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί τέσσερα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα, τα οποία συνοδεύονται από σημαντικά χρηματικά βραβεία.

Συνολικά 11 ταινίες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Οι ταινίες διεκδικούν: τον Χρυσό Αλέξανδρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας, που υποστηρίζεται με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ από την COSMOTE TV, Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας, Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+, βλέπουμε 11 ταινίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο «Μισέλ Δημόπουλος», βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, για τον Αργυρό Αλέξανδρο – Βραβείο Σκηνοθεσίας που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας και Βραβείο Σεναρίου ή Καλλιτεχνικής Επίτευξης.

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward αποτελείται από 11 ταινίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι ταινίες διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο με χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ και τον Αργυρό Αλέξανδρο - Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ.

Για ακόμα μία χρονιά, η Mastercard υποστηρίζει με χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 το Βραβείο Mermaid.

Το διαγωνιστικό τμήμα Immersive επιστρέφει δυναμικά, φιλοξενώντας 8 ταινίες, οι οποίες διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο του τμήματος, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Ανακαλύπτουμε τον πιο δυναμικό και πρωτοποριακό κινηματογράφο στους Ανοιχτούς Ορίζοντες, καθώς και στην ενότητα Ανοιχτοί Ορίζοντες - Another Take.

Συναντάμε τους αγαπημένους μας δημιουργούς στις Ειδικές Προβολές.

Δίνουμε μεταμεσονύχτια ραντεβού στη ζώνη ’Round Midnight.

Το 64ο ΦΚΘ αφουγκράζεται τις φωνές των νέων μέσα από το τμήμα NextGen. Στο πλαίσιο του τμήματος, παρουσιάζει πρωινές εκπαιδευτικές προβολές για σχολεία στην αίθουσα Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι), αλλά και στη Σταυρούπολη και στις Συκιές σε συνεργασία με τους Δήμους Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών αντίστοιχα.

Φέτος, στο πλαίσιο της συμμαχίας κινηματογραφικών φεστιβάλ Smart7, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει διαγωνιστικό τμήμα, όπου επτά ταινίες διεκδικούν το βραβείο Smart7, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.

Η ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ AMBASSADOR ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ambassador της Αγοράς είναι φέτος η σπουδαία ερμηνεύτρια Χάρις Αλεξίου, η οποία αφού κατέκτησε την κορυφή του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία χρόνια μάς εντυπωσιάζει με τις ερμηνείες της στο θέατρο και στην τηλεόραση.

Το Agora Series, η νέα πρωτοβουλία της Αγοράς που εγκαινιάστηκε πέρυσι, επιστρέφει ανανεωμένη με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα.

Οι επαγγελματίες θα έχουν φέτος την ευκαιρία να συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο το μέλλον και τη στήριξη των νέων δημιουργών.

Τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στην Αγορά διεκδικούν σημαντικά βραβεία που προσφέρουν είτε χρηματικά έπαθλα, είτε υπηρεσίες σε είδος.

ΤΜΗΜΑ PODCAST

Δέκα ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcasts συμμετέχουν στο Διαγωνιστικό Podcast του Φεστιβάλ, ενώ άλλα 19 podcasts συμμετέχουν στην ενότητα Nexus. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει όλα τα podcasts που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Podcast Room, στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με δωρεάν είσοδο. Τα podcasts του διαγωνιστικού τμήματος διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερου Podcast, ύψους 2.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δημιουργοί των podcasts ηλικίας 25-35 ετών, τόσο από το Διαγωνιστικό Podcast όσο και από την ενότητα Nexus, διεκδικούν το Βραβείο ENS Louis Lumière - Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Δημιουργό Ακουστικού Ντοκιμαντέρ. Όλα τα podcasts θα είναι, όπως πάντα, διαθέσιμα για ακρόαση μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, www.filmfestival.gr.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για δεύτερη χρονιά θα απονεμηθεί το Βραβείο Προσβασιμότητας της Alpha Bank. Το βραβείο, ύψους 3.000 ευρώ, απονέμεται είτε σε μια προσωπικότητα είτε σε μια ταινία που αναδεικνύει ζητήματα ανεμπόδιστης πρόσβασης στις τέχνες. Στο πλαίσιο του 64ου ΦΚΘ θα προβληθούν δύο θρυλικές ταινίες του ελληνικού σινεμά με όρους καθολικής προσβασιμότητας: ο Ουρανός του Τάκη Κανελλόπουλου και το Βίος + πολιτεία του Νίκου Περάκη.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την εμπειρία του Evia Film Project, έχει στόχο να γίνεται κάθε χρόνο πιο βιώσιμο, ελαττώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη για τον στόχο της βιωσιμότητας. Φέτος, σε μία περίοδο έντονων κλιματικών αλλαγών και πρωτοφανών φαινομένων που επηρεάζουν τις ζωές όλων μας και με σκοπό να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για να γίνει όσο πιο «πράσινο» γίνεται, το Φεστιβάλ καθιερώνει για τους διαπιστευμένους περιβαλλοντικό τέλος (green fee) 10 ευρώ και δεσμεύεται να διοχετεύσει το ποσό που θα συγκεντρωθεί σε δράσεις βιωσιμότητας που ήδη υλοποιεί. Ακόμη και τα πιο μικρά βήματα μπορούν να φέρουν μεγάλες αλλαγές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Φεστιβάλ παρουσιάζει τρεις ειδικές εκδόσεις:

Την ειδική δίγλωσση έκδοση για τα Φαντάσματα.

Τον αγαπημένο και πρωτοποριακό Α-Κατάλογο.

Μια ξεχωριστή έκδοση του Φεστιβάλ σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Marni Films για το έργο του πολυδιάστατου storyboard artist Γιώργου Τασιούλα.

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2021-2027 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη της ΕΡΤ, επίσημου χορηγού επικοινωνίας του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV, Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της Alpha Bank χορηγού προσβασιμότητας, της Mastercard, επίσημης κάρτας πληρωμών, της Aegean, επίσημου αερομεταφορέα, της Fischer, χορηγού βραβείων κοινού, και της Jameson.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται με την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου