Είκοσι ξένα φιλμ με ελληνικά σάουντρακ -Ο Μπουρντέν μαγειρεύει με Χιώτη, στο Homeland ακούγεται Θεοδωράκης

Διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές με ελληνικά sountrack και αγάπη για τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Η FM records, παρουσιάζει τις συνεργασίες της με διεθνεί παραγωγές, όταν σε εκπομπή του Αντονι Μπουρντέν έπαιζε τραγούδια του Χιώτη, στο Homeland Μίκης Θεοδωράκης, στο Greed η Αρετή Κετιμέ και ο Ross Daly με τον Ερωτόκριτο σε μία πορτογαλλική ταινία.

Η FM records, μια από τις ιστορικές δισκογραφικές εταιρείες της Ελλάδας με περισσότερα από 33 χρόνια πορείας και εμβληματικούς δίσκους που άφησαν εποχή, συνεχίζει ακάθεκτη με νέες συνεργασίες και με μια έντονη εξωστρέφεια προς το εξωτερικό.

Μια από τις δράσεις της τα τελευταία χρόνια είναι η δικτύωσή της με κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο σε Ελλάδα και η συμμετοχή του πολυσυλλεκτικού της ρεπερτορίου σε σημαντικές ταινίες και γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: Anthony Bourdain’s No Reservations: Parts Unknown» και Homeland.



Την πρωτοκαθεδρία και σε αυτή τη δράση έχει και πάλι η δισκογραφία του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς η FM Records είναι ο επίσημος εκπρόσωπος μεγάλου μέρους του ρεπερτορίου του σπουδαίου δημιουργού.

Μουσικές με ελληνική υπογραφή σε διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές

Αναλυτικά τα τελευταία χρόνια κομμάτια της FM RECORDS έχουν συμπεριληφθεί στα soundtracks των παρακάτω ταινιών και τηλεοπτικών σειρών:

Ο Anthony Bourdain μαγειρευε με Χιώτη

Αμερικανική Τηλεοπτική Σειρά «Anthony Bourdain’s No Reservations: Parts Unknown» (2016)

Μανώλης Χιώτης «Απόψε φίλα με»

Μανώλης Χιώτης «Απότομα»

Μανώλης Χιώτης «Έφυγες και πού μ’ αφήνεις»



Αμερικανική Τηλεοπτική Σειρά «Homeland» (2017)

Μίκης Θεοδωράκης, Παναγιώτης Καραδημήτρης «Λυπημένη»



Βρετανική ταινία «Greed» (2019-2020)

Ιωάννα και Αρετή Σπανομάρκου με την Αρετή Κετιμέ «Οι νεραντζιές ανθίζουν»

Ιωάννα και Αρετή Σπανομάρκου «Μπάλος Μαστίχα»

Ιωάννα και Αρετή Σπανομάρκου με τον Κώστα Υφαντή «Τα φτερά της σελήνης»



Βρετανική ταινία «The Trip to Greece»

Γεωργία Κόμπου και Συλβάνα Γεωργίου «Στιγμές»



Πορτογαλική ταινία «O fim do Mundo» (2019)

Ross Daly «Ερωτόκριτος»



Γαλλική ταινία «Premières Vacances» (2018)

Νάσια Κονιτοπούλου «Μες του Αιγαίου τα Νησιά»

Cherchez La Femme!

Γαλλική Ταινία «Cherchez La Femme!» (2017)

Μίκης Θεοδωράκης «Το γελαστό Παιδί»



Ιταλική Ταινία «Fortunata» (2017)

Μίκης Θεοδωράκης «Love Theme από τη Φαίδρα»



Ντοκιμαντέρ των ΗΠΑ «the Projectionist» (2019)

Flames of Araby «Μισιρλού»



Αμερικάνικη Ταινία «Born to Be Murdered» (2020-2021)

Μανώλης Χιώτης «Θεσσαλονίκη μου»

Μανώλης Χιώτης, Μαίρη Λίντα «Honey Moon»



Γαλλική ταινία «L'Enfant Caché (the hidden Child)» (2020/2021)

Μιχάλης Γούτης, Γιάννης Τεμπρέλης και Μελά Γεροφώτη «Kallisto»

Nίκος Καρακαλπάκης, Θανάσης Σάλτας, Πηγή Λυκούδη «I Gennisi (Η Γέννηση)»



Γαλλική ταινία «Voir du Pays» (2016)

Zωή Κουρουκλη, The Stormies «Άκου με»



Ουκρανικό ντοκιμαντέρ «Where Are You Adam?» (2019)

Σωκράτης Σινόπουλος «Taximi Hijaz (Asia Minor Dance Suite)»



Βελγικό Ντοκιμαντέρ «Bektachis: Un Autre Islam» (2017)

Gani Grubi “Une Dola Ne Nje Bage”

Gonda Manakovska «Dashnuer T’u Bana»



Ελληνικό Ντοκιμαντέρ «ΛΠ (ένα ντοκιμαντέρ για την Λένα Πλάτωνος)» (2018)

Λένα Πλάτωνος «Εμιγκρέδες της Ρουμανίας»



Αμερικάνικη Τηλεοπτική Σειρά «Real Rob Season 2» (2017)

Bouzouki Kings «Ντάρι Ντάρι»



Αμερικάνικο ντοκιμαντέρ «What Is Cinema?» (2014)

Αμερικάνικη Εκπομπή «Notre Dame Institutional Piece, Notre Dame Football on NBC» (2020)

Μίκης Θεοδωράκης «Όμορφη Πόλη (ορχηστρικό)»



«Bolivian Diary» (Καναδάς, Γαλλία, Βολιβία- 2020)

Μίκης Θεοδωράκης «Ποιος δεν μιλά για τη Λαμπρή»



Τηλεοπτική Σειρά «Curb your Enthusiasm» (11η σεζόν / 2020 – 2021)

Γιώργος Τσαγκαράκης ή Τζιμάκης «Πάρε καρότσα κι έλα»