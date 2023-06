«The Whole of the Moon»: Η ιστορία πίσω από το διασημότερο, ίσως, τραγούδι για το φεγγάρι [βίντεο] - iefimerida.gr

Το «The Whole Of The Moon», το τραγούδι που σφράγισε την καριέρα των Waterboys, κυκλοφόρησε το 1985 με το τρίτο άλμπουμ τους, This Is The Sea και έχει μία ωραία ιστορία.

Εκείνη τη χρονιά σκαρφάλωσε μέχρι το #26 στα Βρετανικά charts. Όταν επανεκδόθηκε το 1991 στο άλμπουμ, The Best of the Waterboys 81–90, είχε φτάσει η στιγμή του: παίχτηκε παντού, σε όλες τις ραδιοφωνικές συχνότητες, βρέθηκε στο No3 στην Βρετανία και κέρδισε βραβείο Ivor Novello για το «Best Song Musically and Lyrically». Ας δούμε όμως την ιστορία του τραγουδιού, με αφορμή το φεγγάρι της Φράουλας που φωτίζει αυτές τις βραδιές τον ουρανό, και την επερχόμενη συναυλία των Waterboys στο Ηρώδειο.

Ακούστε το τραγούδι

Το τραγούδι ξεκίνησε σαν ένα σκαρίφημα στο πίσω μέρος ενός φακέλου που σκάρωσε για να εντυπωσιάσει ο 26χρόνος τότε Mike Scott την κοπέλα του, καθώς περπατούσαν μαζί σε έναν δρόμο της χειμωνιάτικης Νέας Υόρκης και να της αποδείξει πόσο εύκολα γράφει στίχους. Εκείνη τη βραδιά στον ουρανό έφεγγε ένα ολόγιομο φεγγάρι. «I saw the crescent, you saw the whole of the moon».

Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1985 σε ένα στούντιο του Λονδίνου, όταν στους στίχους προστέθηκαν «μονόκεροι και οβίδες, παλάτια και προβλήτες», Unicorns and cannonballs / Palaces and piers.

Έμελλε να γίνει το τραγούδι – έμβλημα για την μπάντα αλλά και να διασκευαστεί από μία σειρά καλλιτεχνών που ξεκινά από τον Prince και τους U2 και φθάνει ως τους Killers, τον Rod Steward και τον Tom Jones. Από την Ellie Goulding και την Fiona Apple, που το διασκεύασε εξαιρετικά για την κορυφαία σειρά του HBO, The Affair. Από τους indie rockers The War On Drugs, Dawes και The Mystery Jets. Έντυσε μουσικά τη σειρά του Netflix, Let It Snow.

Το τραγούδι αυτό καθώς και άλλες εμβληματικές επιτυχίες των WaterBoys θα ακούσουμε στο Ηρώδειο την Πέμπτη 22 Ιουνίου

Τι έχει γραφτεί για το τραγούδι

Υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το «για ποιόν γράφτηκε το τραγούδι». Πολλοί πιστεύουν ότι γράφτηκε για τον Prince ενώ η πλειοψηφία του κοινού υποστηρίζει σθεναρά πως γράφτηκε για τον Nikki Sudden ενώ ο Mike Scott το αρνείται και το 2020 δήλωσε στην Guardian, ότι: «μπορεί να γράφτηκε για κάποιον σαν τον C.S. Lewis (ο συγγραφέας των Χρονικών της Νάρνια) που φαινόταν να βλέπει τόσα πολλά και να διερευνά ζητήματα πολύ πιο βαθιά από τους περισσότερους ανθρώπους, ή μπορεί να γράφτηκε για κάποιον σαν τον Jimi Hendrix, που εμφανίζεται σαν κομήτης, και εξαφανίζεται σαν αστραπή, αλλά πραγματικά δεν γράφτηκε για κάποιον συγκεκριμένο.

Σίγουρα δεν γράφτηκε για τον Prince, αν και υπήρχαν στιγμές που ο Prince φαινόταν να αντιπροσωπεύει αυτό το είδος ανθρώπου. Και σίγουρα δεν αφορούσε τον παλιό μου φίλο Nikki Sudden, ο οποίος ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, αλλά σίγουρα όχι το είδος του χαρακτήρα που περιέγραφα στο τραγούδι. Υπήρχε μία σημείωση στην ετικέτα του δίσκου που έλεγε: "For Prince, U saw the whole of the moon" αλλά δεν αφορά τον Prince, αν και το έπαιξε δύο φορές, με διαφορετικές ενορχηστρώσεις. Το έγραψα επειδή ο Karl Wallinger [πλήκτρα] και εγώ είχαμε στο μυαλό μας πολύ τον ήχο του Prince όταν γράφαμε τη μουσική του δίσκου, στo στούντιο στο βόρειο Λονδίνο».

Δεν είναι γνωστό αν ο Prince είχε ακούσει τις φήμες όταν έπαιξε live το τραγούδι – και μάλιστα δύο φορές - το 2014 στο τζαζ κλαμπ του Ronnie Scott στο Λονδίνο και το 2015 στο Paisley Park με τις 3rdEyeGirl. Το σίγουρο είναι ότι άλλαξε την οπτική γωνία των στίχων, αντιστρέφοντας το εσύ με το εγώ στη φράση - κλειδί του τραγουδιού «I saw the crescent/ You saw the whole of the moon» σε «You saw the crescent/ I saw the whole of the moon». Ακούστε τον Prince να λέει το τραγούδι

Από την άλλη οι U2 έχουν αποτίνει ουκ ολίγες φορές, φόρο τιμής στο τραγούδι, χρησιμοποιώντας το σαν intro στις συναυλίες τους.

Οι Killers το παίζουν συχνά στα live τους, το χαρακτηρίζουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ και ο Brandon Flowers το αφιερώνει σε όλες τις γυναίκες

ΤΗΕ WATERBOYS, Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Κάτω Διάζωμα

Διακεκριμένη Ζώνη/ VIP: 65 ευρώ

Ζώνη A: 56 ευρώ

Ζώνη B: 52 ευρώ

Ζώνη Γ: 45 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 45 ευρώ

Ζώνη E: 42 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 35 ευρώ

Ζώνη G: 30 ευρώ

ΑμεΑ: 30 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 30 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 3221 897, Δε-Πα 10:00 - 17:00.

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων

Δίκτυο viva.gr

https://www.viva.gr/tickets/music/waterboys/

Τηλεφωνικά: 11876

Δίκτυο μεταπωλητών viva: Καταστήματα: Nova, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's

Κεντρικά εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Info Point Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 20:00 & Σάββατο 10:00-18:00

Τηλεφωνικό κέντρο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 | Τηλ: +30 2118008181

Σάββατο – Κυριακή: 10:00-18:00 Τηλ: +30 2103225109

ONLINE Booking: www.aefestival.gr