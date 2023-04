Τι θα δούμε το καλοκαίρι στο Ηρώδειο: Κουρεντζής, James, όπερες -Αναλυτικά το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Με τη «Μαντάμα Μπατερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι από τη Λυρική ανοίγει η φετινή αυλαία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στο Ηρώδειο.

Αυτό το καλοκαίρι η Λυρική θα παρουσιάσει δύο παραστάσεις. Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών περιλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες αλλά και διαχρονικές στοχεύσεις, όπως τόνισε η καλλιτεχνική του διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Και ενώ οι παραστάσεις που θα δούμε στην Επίδαυρο είχαν από καιρό διαρρεύσει (μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ) οι συναυλίες που θα δούμε φέτος, μόλις ανακοινώθηκαν και ξεκινούν με μεγάλα ονόματα όπως οι Waterboys, ο σταρ του πόντιουμ Θεόδωρος Κουρεντζής, αλλά και οι αγαπημένοι του κοινού James που θα παίξουτν τα τραγούδια τους με Συμφωνική Ορχήστρα και χορωδία γκόσπελ.

Αυτό το καλοκαίρι στο Ηρώδειο θα δούμε τους Σταύρο Ξαρχάκου, Ελλη Πασπαλά, τον Alexadre Desplat αλλά και τον Γιάννη Αγγελάκα. Ηδη ξεκίνησε η προπώληση για τις περισσότερες παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Ηρώδειο

ΟΠΕΡΑ / ΠΡΕΜΙΕΡΑ 1, 4, 7, 10 Ιουνίου ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – OLIVIER PY Μαντάμα Μπατερφλάι του Τζάκομο Πουτσίνι

Μετά την τεράστια επιτυχία του Βότσεκ (2020), ο κορυφαίος Γάλλος σκηνοθέτης Ολιβιέ Πι, καλλιτεχνικός διευθυντής του παρισινού Théâtre du Châtelet, διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν (2014-22), επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή για να σκηνοθετήσει, αυτή τη φορά στη σκηνή του Ηρωδείου, ένα από τα δημοφιλέστερα αριστουργήματα του Πουτσίνι, τη Μαντάμα Μπατερφλάι. Τα ιδιαίτερα στοιχεία από την ιαπωνική μουσική παράδοση, οι κλιμακώσεις, οι ποιότητες μουσικής δωματίου αλλά και τα ξεσπάσματα με το σύνολο της ορχήστρας δίνουν στην Μπατερφλάι τον ξεχωριστό της σφυγμό, την ιδιαίτερη ζωή της. Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Μουσική διεύθυνση Βασίλης Χριστόπουλος • Σκηνοθεσία Olivier Py • Σκηνικά – Κοστούμια Pierre-André Weitz • Φωτισμοί Bertrand Killy • Διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος • Ερμηνεύουν Cellia Costea (Τσο-Τσο Σαν), Alisa Kolosova (Σουζούκι), Andrea Carè (Μπ. Φ. Πίνκερτον), Διονύσης Σούρμπης (Σάρπλες)

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και Μονωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

ANNE-SOPHIE MUTTER

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 12 Ιουνίου ANNE-SOPHIE MUTTER

MUTTER’S VIRTUOSI Έργα Βιβάλντι, Μπαχ, Πρεβέν, Μπολόν ντε Σεν-Ζορζ

Το Ηρώδειο υποδέχεται τη βιολονίστρια-θρύλο Άνε-Ζοφί Μούτερ. Στην πολυετή καριέρα της, η Γερμανίδα δεξιοτέχνις του βιολιού, που άρχισε τη σταδιοδρομία της με την υποστήριξη του Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες αίθουσες ανά τον κόσμο και έχει αφήσει το στίγμα της στην κλασική μουσική. Για τις ηχογραφήσεις της έχει τιμηθεί με πολυάριθμα διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων και με τέσσερα Γκράμι.

Η σπουδαία βιολονίστρια πλαισιώνεται από ένα σύνολο εγχόρδων που απαρτίζεται από υποτρόφους του Ιδρύματος Anne-Sophie Mutter καθώς και άλλους επίλεκτους νέους μουσικούς. Υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση της Μούτερ, οι Mutter’s Virtuosi («Βιρτουόζοι της Μούτερ») συνοδεύουν τακτικά τη μέντορά τους από το 2011 σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Στη συναυλία του Ηρωδείου, η κορυφαία ερμηνεύτρια θα παίξει σόλο σε τρία κοντσέρτα και στο αφιερωμένο στην ίδια Νονέτο (έργο μουσικής δωματίου για εννέα όργανα) του Αντρέ Πρεβέν, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τη συναυλία θα διευθύνει η ίδια η Μούτερ.

UTOPIA ORCHESTRA – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 15 Ιουνίου UTOPIA ORCHESTRA – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Τρίτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ

O σταρ του πόντιουμ Θεόδωρος Κουρεντζής έρχεται με το νέο του καλλιτεχνικό εγχείρημα, την ορχήστρα Utopia, ένα διεθνές σύνολο αποτελούμενο από κορυφαίους σολίστες του κόσμου.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1972, ο διακεκριμένος Έλληνας μαέστρος μαθήτευσε δίπλα στον θρυλικό Ίλια Μούσιν στο Κρατικό Ωδείο της Αγίας Πετρούπολης. Το 2004 ιδρύει στο Νοβοσιμπίρσκ την ορχήστρα και χορωδία musicAeterna, με την οποία κατακτά τις μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, ενώ το 2018 αναλαμβάνει επικεφαλής μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ραδιοφώνου της Στουτγάρδης. Στο μεταξύ δεν σταματά να εμφανίζεται σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ, να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους σκηνοθέτες, να αποσπά διεθνή βραβεία για τις ηχογραφήσεις του. Χαρισματικός και αντισυμβατικός, έχει κερδίσει μια διακριτή θέση στο στερέωμα της κλασικής μουσικής με τις ιδιοφυείς εκτελέσεις του, οι οποίες πάντα προκαλούν έντονα συναισθήματα στο μουσικόφιλο κοινό.

Στη συναυλία του Ηρωδείου ο διάσημος αρχιμουσικός θα διευθύνει την ορχήστρα Utopia στην Τρίτη συμφωνία του Μάλερ. Γραμμένη τα καλοκαίρια του 1895 και του 1896, η γιγαντιαία Τρίτη συμφωνία (6 μέρη με συνολική διάρκεια πάνω από 90 λεπτά) είναι ο μέγας ύμνος του Μάλερ στη Φύση και στις στοιχειακές δυνάμεις των όντων, που αγωνίζονται να ενωθούν με τον Θεό. Για τον συνθέτη, η αμοιβαία αγάπη συνιστά τον πιο θαυμαστό πόθο της ύπαρξης, που ανυψώνει τον άνθρωπο από τη φθαρτή, επώδυνη συνθήκη του. Στο τέταρτο μέρος, «Νυχτερινό τραγούδι του Ζαρατούστρα», που ερμηνεύει η μέτζο, ο Μάλερ αναρωτιέται για το νόημα της ζωής και το εφικτό της χαράς, ενώ στο πέμπτο μέρος παιδικές φωνές αφηγούνται έναν αγγελικό «γλυκό ύμνο, που από χαρά δονεί τα ουράνια». To καταληκτικό Adagio, παρηγορητικά ακτινοβόλο παρά τα σκοτεινά του περάσματα, απαντά στα αγωνιώδη ερωτήματα που προηγήθηκαν και οδηγεί το έργο στο λυτρωτικό τέλος του.

Gustav Mahler (1860-1911)

Συμφωνία αρ. 3 σε ρε ελάσσονα

ROBERTO ALAGNA & ALEKSANDRA KURZAK

ΓΚΑΛΑ ΟΠΕΡΑΣ 17 Ιουνίου ROBERTO ALAGNA & ALEKSANDRA KURZAK

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, NAYDEN TODOROV

Έτος Μαρίας Κάλλας

Το 2023 έχει κηρυχτεί από την UNESCO Έτος Μαρίας Κάλλας. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της κορυφαίας υψίφωνου του 20ού αιώνα, ο Ελληνικός Σύλλογος Μαρία Κάλλας διοργανώνει συναυλία με τον διεθνούς φήμης τενόρο Ρομπέρτο Αλάνια και τη διάσημη σοπράνο Αλεξάντρα Κούζακ. Οι δημοφιλείς καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα με άριες και ντουέτα από δημοφιλείς όπερες που σφράγισε η φωνή της Μαρίας Κάλλας με την ξεχωριστή ένταση και τον φωνητικό πλούτο της, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νάιντεν Τόντοροφ, διευθυντή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σόφιας. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στη δημιουργία του υπό ανέγερση Μουσείου «Μαρία Κάλλας», που θα είναι αφιερωμένο στην εμβληματική ντίβα. Με τους καλλιτέχνες θα συμπράξει η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

Η εκδήλωση τελεί από την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.



ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 18 Ιουνίου ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

Από τους κορυφαίους της ελληνικής μουσικής, αξεδιάλυτα συνδεδεμένος με την έκφραση της συλλογικής μας περιπέτειας από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρατεύει τη δύναμη των τραγουδιών, τα οποία, όπως ο ίδιος γράφει, «μας δείχνουν τον δρόμο, είναι σύμμαχοι στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή και διώχνουν τον φόβο. Ο έρωτας είναι επανάσταση, και το αιώνιο Άγιο Δισκοπότηρο για τον άνθρωπο είναι η Ελευθερία!»

«Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» θα οδηγήσουν στην «Καισαριανή», το «Μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη στην «Ιθάκη» του Μάνου Ελευθερίου, και όλοι μαζί θα συναντηθούμε «στης Ακρόπολης τα μέρη», με οδηγούς αγαπημένους ερμηνευτές: τη Μαρία Φαραντούρη, τον Γιάννη Κότσιρα και την Ηρώ Σαΐα.

Διεύθυνση ορχήστρας Σταύρος Ξαρχάκος • Ερμηνεύουν Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Κότσιρας, Ηρώ Σαΐα • Αφηγητής Ξενοφών Ραράκος • Συμπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Cricos Productions

JOHN CALE & BAND

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 19 Ιουνίου JOHN CALE & BAND

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ Από τους Velvet Underground στο Mercy

Με ορχήστρα και καθηλωτικές προβολές

Ο Τζον Κέιλ, ο Ουαλός μουσικός που έγραψε ιστορία με τους Velvet Underground, έρχεται στο Ηρώδειο για μια μουσική αναδρομή σε μια πορεία που καλύπτει πάνω από έξι δεκαετίες, με αρκετό κλασικό υλικό αλλά και τραγούδια από τον νέο του δίσκο Mercy, που έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο.

Συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός ροκ, drone, κλασικής, αβανγκάρντ και ηλεκτρονικής μουσικής, ο Κέιλ με τον Λου Ριντ, με μάνατζερ τον Άντι Γουόρχολ και μούσα τη Nico, υπήρξαν οι δημιουργοί των Velvet Underground, ενός από τα πιο αγαπημένα αβανγκάρντ συγκροτήματα όλων των εποχών. Το 1996 μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame ενώ έχει τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Μαθητής του Ιάννη Ξενάκη και του Τζον Κέιτζ, στενός φίλος και συνεργάτης του Μπράιαν Ίνο, με πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό του, ο Τζον Κέιλ είναι ο παραγωγός που ανακάλυψε εμβληματικά ονόματα της ροκ όπως η Πάτι Σμιθ, ο Ίγκι Ποπ, οι Squeeze, ο Τζόναθαν Ρίτσμαν, κ.ά.

Μαζί του στη σκηνή η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και φυσικά η μπάντα του. Η παράσταση σχεδιάζεται ειδικά για το μνημείο με καθηλωτικές προβολές και ενορχηστρώσεις σε αποκλειστική παγκόσμια πρώτη.



ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ - 21 Ιουνίου – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ

ΚΑΤΙΑ & MARIELLE LABÈQUE, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΡΒΗΣ-ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ

Έργα Σεν-Σανς, Πεκού / Σαββόπουλου, Μπιζέ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Εθνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής διοργανώνοντας μια μεγάλη συναυλία, με ελεύθερη είσοδο, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Στο πρώτο μέρος, η ορχήστρα θα ερμηνεύσει το απολαυστικό Καρναβάλι των Ζώων (Le Carnaval des animaux, 1886) του Καμίγ Σεν-Σανς με αναφορές στους Μέντελσον, Μπερλιόζ και Όφενμπαχ, το οποίο βασίστηκε σε χιουμοριστικούς αυτοσχεδιασμούς που οι μαθητές του τον παρότρυναν να καταγράψει. Η ερμηνεία του δημοφιλέστατου σε μικρούς και μεγάλους έργου συνοδεύεται από την ανάγνωση του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη, ο οποίος το φωτίζει μέσα από ένα πρωτότυπο κείμενο που έγραψε ειδικά για τη συναυλία. Στο δεύτερο μέρος, αλλάζοντας κλίμα, από τους μεγαλύτερους έντεχνους συνθέτες της εποχής μας, ο Γάλλος Τιερί Πεκού συνομιλεί με το Ζεϊμπέκικο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Πεκού συνεχίζει το ταξίδι αυτής της μελωδίας ανάμεσα σε στιλ και εποχές δημιουργώντας ένα εφιαλτικό ορχηστρικό φόντο με αναφορές στο έργο του Ξενάκη. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, η ορχήστρα κλείνει ευφορικά ερμηνεύοντας δύο ορχηστρικές σουίτες από την Κάρμεν του Μπιζέ. Από τα δημοφιλέστερα έργα του ρεπερτορίου, οι δύο σουίτες έχουν ηχογραφηθεί από τους σημαντικότερους μαέστρους. Διευθύνει ο Ελληνογάλλος μαέστρος Διονύσιος Δερβής-Μπουρνιάς και ερμηνεύουν στο πιάνο η Κάτια και η Μαριέλ Λαμπέκ, το κορυφαίο πιανιστικό δίδυμο εδώ και μισό αιώνα.

ΤΗΕ WATERBOYS

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 22 Ιουνίου ΤΗΕ WATERBOYS

Οι Waterboys έχουν ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Φέτος φέρνουν για πρώτη φορά τη μελωδικότητα και τον λυρισμό τους στο Ηρώδειο. Οι Waterboys δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκοτσέζο μουσικό Μάικ Σκοτ, και η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Σκοτ, ο οποίος είναι και η ψυχή του συγκροτήματος. Με αφετηρία το ροκ εν ρολ, ο πρώιμος ήχος τους χαρακτηρίζεται από επικές, μεγαλόπνοες συνθέσεις (ο όρος «big music» φτιάχτηκε γι’ αυτούς). Το 1985 κυκλοφορεί το «The Whole of the Moon», που έμελλε να γίνει το τραγούδι-έμβλημα για την μπάντα αλλά και να διασκευαστεί από μια στρατιά καλλιτεχνών, από τον Πρινς και τους U2 ως τους Killers και τον Ροντ Στιούαρτ. Ο Σκοτ, λάτρης των λαϊκών μύθων και θρύλων, οδήγησε τους Waterboys παράλληλα με τη «μεγάλη μουσική» και σε πιο φολκ δρόμους, εμπνεόμενος από την κέλτικη παράδοση αλλά και την ελληνική μυθολογία με αγαπημένη του μορφή τον Πάνα. Από το 1983 έως σήμερα οι Waterboys έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 15 άλμπουμ, χωρίς να πάψουν ποτέ να εξελίσσονται.

Παραγωγή Supernova Productions

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 23 Ιουνίου NILS FRAHM Music for Athens

Κανένας άλλος μουσικός δεν είναι ίσως τόσο ταυτισμένος με τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής όσο ο Βερολινέζος πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός Νιλς Φραμ. Η αντισυμβατική προσέγγισή του στο πιάνο, η στοχαστική και ευαίσθητη ερμηνεία του, οι ηχητικές αλχημείες του, που συνδυάζουν ambient υφές με ατμοσφαιρική electronica, του έχουν χαρίσει πολυάριθμους/ες θαυμαστές/τριες σε ολόκληρο τον κόσμο. Η φήμη του ως εξαιρετικού μουσικού και συναρπαστικού live ερμηνευτή έχει εδραιωθεί μέσα από τις πολλές περιοδείες και συναυλίες του ανά την υφήλιο. Τα άλμπουμ του έχουν λάβει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς παγκοσμίως, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις του είναι πάντοτε sold out. Φέτος, έρχεται στο Ηρώδειο για να χαρίσει και στο εγχώριο κοινό μια αξέχαστη, μυσταγωγική βραδιά.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ 24 Ιουνίου GREGORY PORTER

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο Γκρέγκορι Πόρτερ έφερε τη σύγχρονη τζαζ στα αυτιά χιλιάδων ανθρώπων με τη ζεστή, βαρύτονη φωνή του. Έγινε γρήγορα γνωστός το 2010 με τον πρώτο του δίσκο Water, που ήταν ένα υπέροχο πάντρεμα τζαζ, γκόσπελ και σόουλ. Πολύ σύντομα η κριτική τον κατέταξε στο επίπεδο καλλιτεχνών όπως ο Νατ Κινγκ Κόουλ και ο Στίβι Γουόντερ. Έχει βραβευτεί με δύο Γκράμι.

Από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του, ο Πόρτερ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, λίγο πριν τις τρεις προγραμματισμένες συναυλίες του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Ελλη Πασπαλά Special guest Vassilikos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 25 Ιουνίου ΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑ

The American Songbook, Special guest Vassilikos

Ένα ταξίδι στην αμερικανική μουσική παράδοση, μέσα από τραγούδια θρυλικών δημιουργών όπως ο Κόουλ Πόρτερ, ο Τζορτζ Γκέρσουιν και ο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν, αλλά και σύγχρονων τραγουδοποιών που σφράγισαν μια εποχή και διαμόρφωσαν την αισθητική γενεών ολόκληρων, όπως η Τζόνι Μίτσελ, ο Λέοναρντ Κόεν, ο Πολ Σάιμον, ο Πρινς κ.ά.

Τραγούδια που παραμένουν κλασικά και αναλλοίωτα στο χρόνο καθώς και πολύτιμες στιγμές της αμερικάνικης τραγουδοποιίας, ερμηνεύονται αριστοτεχνικά από την Έλλη Πασπαλά, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ατόφια στην ερμηνεία της την κουλτούρα και τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής.

Τη συνοδεύει μικρή ορχήστρα αποτελούμενη από κουαρτέτο πνευστών και κουαρτέτο εγχόρδων καθώς και ένα γκρουπ μουσικών που περιλαμβάνει κάποιους από τους σημαντικότερους σολίστες μας, με επικεφαλής στα σαξόφωνα τον Ντέιβιντ Λυντς που έχει και την ενορχηστρωτική επιμέλεια του προγράμματος, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο και τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα.

Στην παράσταση θα συμμετάσχει ο αγαπημένος στο ελληνικό κοινό Vassilikos, ερμηνεύοντας με τον μοναδικό του τρόπο, μαζί με την Έλλη Πασπαλά αλλά και σόλο.

David Lynch ενορχηστρώσεις τενόρο & σοπράνο σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά • Τάκης Φαραζής πιάνο, Πέτρος Κλαμπάνης κοντραμπάσο, Γιάννης Αγγελόπουλος τύμπανα, Κώστας Παναγιωτίδης βιολί, Κατερίνα Χατζηνικολάου βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη βιόλα, Δημήτρης Τραυλός τσέλο, Χριστίνα Παντελίδου αγγλικό κόρνο & όμποε, Μάνος Βεντούρας γαλλικό κόρνο, Δημήτρης Ντακοβάνος φαγκότο, Tommy Lynch τενόρο & άλτο σαξόφωνο, φωνητικά • Σχεδιασμός φωτισμών Στέλλα Κάλτσου, Ηχολήπτης FOH Γιάννης Παξεβάνης • Ηχολήπτης σκηνής Παναγιώτης Σπυρόπουλος • Φωτογραφίες - Βίντεο Βάσια Αναγνωστοπούλου • Εκτέλεση παραγωγής PROSPERO

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 27 Ιουνίου SIGUR RÓS

Από τις πιο δημοφιλείς post-rock μπάντες του πλανήτη, οι Ισλανδοί Sigur Rós, περιοδεύουν με ορχήστρα και έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για να συνεπάρουν το φεστιβαλικό κοινό με τα ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία τους. Οι μακρόσυρτες υπνωτιστικές συνθέσεις τους, αν και τραγουδισμένες εξ ολοκλήρου στα ισλανδικά ή με καθόλου στίχο, καταφέρνουν να μιλούν μια μουσική γλώσσα οικουμενική. Το σύνολο της δισκογραφίας τους, με αιχμή του δόρατος τα πλέον κλασικά κομμάτια «Starálfur», «Olsen Olsen», «Svefn-g-englar», χαίρει πρωτοφανούς αποδοχής από κοινό και κριτικούς, αποτελώντας παράλληλα εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες πηγή έμπνευσης για πλήθος post-rock συγκροτήματα παγκοσμίως.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ 29 Ιουνίου

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ

Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι

Το μεγαλόπνοο Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι είναι από τα δημοφιλέστερα συμφωνικά-χορωδιακά έργα όλων των εποχών. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει, πέραν της συγκινητικής μουσικής του δύναμης, είναι η ανθρωποκεντρική του διάσταση. Ο Βέρντι δεν επιχείρησε ούτε να ενισχύσει την πίστη, ούτε να εγείρει τον φόβο για την Ημέρα της Κρίσης, ούτε να τονώσει την ελπίδα της αιώνιας ανάπαυσης. Ερχόμενος αντιμέτωπος με την τραγικότητα του θανάτου, θέλησε η μουσική του να υμνήσει τον Άνθρωπο, το δέος του απέναντι στο άγνωστο, τη στάση του απέναντι στον Θεό ταλαντευόμενη ανάμεσα στην πίστη και στην αμφιβολία. Με βαθιά συναισθηματικότητα, η μουσική επικεντρώνεται και εκφράζει το μυστήριο της εφήμερης ανθρώπινης ύπαρξης, καθιστώντας το Ρέκβιεμ μια από τις πολυτιμότερες σελίδες της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας.

Με ένα τέτοιο θρυλικό έργο η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών γιορτάζει φέτος τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της. Υπό την μπαγκέτα του αρχιμουσικού της Λουκά Καρυτινού θα απολαύσουμε τον βαθύφωνο Αλέξανδρο Σταυρακάκη, τον μοναδικό Έλληνα που έχει διακριθεί με το Α΄ Βραβείο στον παγκοσμίου φήμης Διεθνή Διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, τη Φινλανδή σοπράνο Miina-Liisa Värelä, από τις πλέον υποσχόμενες παγκοσμίως στο δραματικό ρεπερτόριο, την επιβλητική μεσόφωνο από την Τυνησία Rihab Chaieb και τον τον διάσημο Αγγλοαμερικάνο, υποψήφιο για Grammy, τενόρο Barry Banks.

1 Ιουλίου ALEXANDRE DESPLAT

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 1 Ιουλίου ALEXANDRE DESPLAT

Με τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ

Δύο βραβεία Όσκαρ, τρία Σεζάρ, τρία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες και δύο Γκράμι (και αντίστοιχα δεκάδες υποψηφιότητες) είναι μέχρι στιγμής η εντυπωσιακή επίσημη αποτίμηση του έργου του. Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά, από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1961 από Γάλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα και η ενασχόλησή του με τη μουσική άρχισε από πολύ μικρή ηλικία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα έχει συνδέσει το όνομά του με το σάουντρακ ταινιών του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία (Ξενοδοχείο Grand Budapest, Η μορφή του νερού, Η βασίλισσα, Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον, Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου, Ο λόγος του βασιλιά, Το παιχνίδι της μίμησης, μεταξύ πολλών άλλων). Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης θα διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια συναυλία που θα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες συνθέσεις του για τον κινηματογράφο.

3 Ιουλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 3 Ιουλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΟΙ 100°C

Ηλεκτρική καρέκλα στο Ηρώδειο

Πάντα ανήσυχος και πάντα σε αναζήτηση, ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στο Ηρώδειο, τρία χρόνια μετά τη μυσταγωγική μουσική παράσταση «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων» με τον τσελίστα Νίκο Βελιώτη το 2020, για να παρουσιάσει τραγούδια από όλη την πορεία του καθώς και σάουντρακ που έχει γράψει για ταινίες, με μια διαφορετική προσέγγιση προσαρμοσμένη ή και απροσάρμοστη στον χώρο του ρωμαϊκού ωδείου. Από την εποχή που με τις Τρύπες έβαζε φωτιά στο ελληνικό ροκ και σε όλη τη διαδρομή του μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Αγγελάκας έχει κοινό που μεγαλώνει μαζί του και τον ακολουθεί πιστά, σε μια μουσική περιπέτεια που οδηγεί σε τόπους γοητευτικούς και απροσδόκητους, άλλοτε διονυσιακούς και άλλοτε αφαιρετικούς. Αυτό που μένει σταθερό είναι η ποίηση, η ανεξάντλητη περιέργεια και η ευλαβική αγάπη του για τη μουσική.

Τον Γιάννη Αγγελάκα και τους 100°C θα πλαισιώσουν το πολυφωνικό σχήμα Διώνη και ομάδα εγχόρδων.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ 5 Ιουλίου

ANOUAR BRAHEM QUARTET The Astounding Eyes of Rita

Μετά την κατανυκτική εμπειρία που πρόσφερε στο κοινό του Ηρωδείου το 2021, ο κορυφαίος δεξιοτέχνης στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ επιστρέφει θριαμβευτικά στο Φεστιβάλ. Από τους πλέον καινοτόμους συνθέτες στο είδος του, συνδυάζει πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, από την αραβική μουσική παράδοση και το ηχόχρωμα της Μεσογείου μέχρι τη λόγια δυτική μουσική παράδοση και την τζαζ, ενώ με το κουαρτέτο του έχει εξασφαλίσει μια εξέχουσα θέση στην τζαζ μουσική σκηνή. Ως φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας, μετά από δέκα χρόνια δημιουργικής συμπόρευσης και συνεργασίας με τους μουσικούς του, ο Μπραχέμ αντικρίζει με φρέσκο βλέμμα το μουσικό αυτό σύμπαν και ανοίγεται σε νέους ορίζοντες.

Μουσικοί Anouar Brahem ούτι, Klaus Gesing μπάσο κλαρινέτο, σοπράνο σαξόφωνο, Björn Meyer μπάσο, Khaled Yassine νταρμπούκα, μπεντίρ • Παραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8 Ιουλίου JOSÉ JAMES

Από το πρώτο του κιόλας άλμπουμ (The Dreamer, 2008) ο José James δεν έχει πάψει να εντυπωσιάζει κοινό και κριτικούς με το μοναδικό ηχόχρωμα της φωνής του και το βάθος της ερμηνείας του. Ο «τζαζ τραγουδιστής της χιπ χοπ γενιάς», με πυξίδα τις κλασικές του επιρροές (Τζον Κολτρέιν, Μάρβιν Γκέι και Μπίλι Χόλιντεϊ), κινείται αβίαστα μεταξύ σόουλ, φανκ, χιπ χοπ και house, τιμώντας πάντα τις γκόσπελ και μπλουζ ρίζες της τζαζ. Φέτος τον Ιούλιο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μαγέψει και το ελληνικό κοινό, όπως έχει γοητεύσει στις εμφανίσεις του το κοινό των σημαντικότερων σκηνών και φεστιβάλ παγκοσμίως. Στη συναυλία του στο Ηρώδειο θα ερμηνεύσει τραγούδια από τα τρία άλμπουμ του που είναι αφιερωμένα στην Μπίλι Χόλιντεϊ, τον Μπιλ Γουίδερς και την Έρικα Μπαντού.

10 Ιουλίου JAMES

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 10 Ιουλίου JAMES

Με κλασική ορχήστρα και χορωδία γκόσπελ

Οι αγαπημένοι James με τις αξέχαστες εμφανίσεις στην Ελλάδα, έρχονται για να γιορτάσουν μαζί μας τα 40 χρόνια της μουσικής τους πορείας σε μια μαγική βραδιά στο πλαίσιο της περιοδείας James Lasted Orchestral Tour – 40th Anniversary. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι James συμπράττουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία γκόσπελ για να μας ταξιδέψουν σε όλους τους σταθμούς της μουσικής τους διαδρομής.

Έχοντας πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ ανά τον κόσμο, το βρετανικό indie συγκρότημα από το Μάντσεστερ, είναι ταυτισμένο με την έντονη σκηνική παρουσία του τραγουδιστή Tim Booth και ύμνους όπως τα «Senorita», «Getting away with it (All Messed Up)», «She’s a Star», «Sometimes» που διαμόρφωσαν ένα μοναδικό μουσικό αποτύπωμα.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ 11 Ιουλίου HERBIE HANCOCK

Κορυφαία μορφή της σύγχρονης μουσικής, ο εμβληματικός τζαζ πιανίστας Χέρμπι Χάνκοκ έχει τιμηθεί με αμέτρητα βραβεία, μεταξύ των οποίων 14 Γκράμι και ένα Όσκαρ, σε μια εντυπωσιακή καριέρα που απλώνεται σε πέντε δεκαετίες.

Γεννημένος στο Σικάγο το 1940, ο Χάνκοκ υπήρξε παιδί-θαύμα, δίνοντας κοντσέρτο πιάνου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου σε ηλικία μόλις 11 ετών. Η πρώτη του εμφάνιση στην τζαζ σκηνή υπήρξε η συνεργασία του με τον Ντόναλντ Μπερντ το 1960, ενώ δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε στην περίφημη δισκογραφική εταιρεία Blue Note. Το 1963 ξεκίνησε την πενταετή συνεργασία του με τον Μάιλς Ντέιβις, με τον οποίο ηχογράφησαν πολλά κλασικά άλμπουμ, και το 1966 συνέθεσε τη μουσική για την ταινία του Αντονιόνι Blow Up, η επιτυχία της οποίας του άνοιξε τον δρόμο για μια σημαντική καριέρα στον κινηματογράφο. Τη δεκαετία του 1970 έφτασε στο απόγειο της δόξας του με το συγκρότημά του Head Hunters, ενώ συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Τσικ Κορία και ο Όσκαρ Πίτερσον. Είναι πρεσβευτής της unesco και έχει τιμηθεί για το κοινωνικό του έργο.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ 12 Ιουλίου MELODY GARDOT

Η σημαντική τραγουδίστρια της τζαζ Melody Gardot έρχεται να ταξιδέψει το φεστιβαλικό κοινό με την βελούδινη φωνή της και με τις θαυμάσιες μπλουζ, φολκ και λάτιν ερμηνευτικές της προσμείξεις.

Η μουσικός από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ έδειξε το ταλέντο της από το ντεμπούτο άλμπουμ της «Worrisome Heart» ενώ έχει καταφέρει από πολύ νεαρή ηλικία να αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της τζαζ στην Αμερική, με μοναδικές εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Το ξεχωριστό στιλ ερμηνείας της μας βυθίζει νοσταλγικά στις καλύτερες στιγμές της παράδοσης των μπλουζ θυμίζοντας τις γεμάτες πάθος ερμηνείες της Μπίλι Χόλιντεϊ και της Νίνα Σιμόν.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ 15 Ιουλίου

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – 80 χρόνια

CHRISTOPH ESCHENBACH – LANG LANG

Έργα Γκριγκ και Τσαϊκόφσκι

Ο θρυλικός αρχιμουσικός Κρίστοφ Έσενμπαχ, από τις πλέον καταξιωμένες μορφές στον χώρο της κλασικής μουσικής παγκοσμίως, έχει προσφέρει επανειλημμένα ερμηνείες αναφοράς με τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια, δε, έχει αναπτύξει σταθερή σχέση τακτικών συνεργασιών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Από την άλλη, ο Κινέζος πιανίστας Λανγκ Λανγκ, που θα ερμηνεύσει το έργο του Γκριγκ, είναι αναμφισβήτητα ένας πραγματικός σούπερ σταρ του πιάνου, γοητεύοντας με το πάθος και την εκρηκτική δεξιοτεχνία του ένα ευρύτατο κοινό. Η βαθυστόχαστη ωριμότητα του Έσενμπαχ συναντά τη νεανική φλόγα του Λανγκ Λανγκ σ’ ένα ιστορικής σημασίας καλλιτεχνικό γεγονός για τα ελληνικά μουσικά πράγματα που θα μας μείνει αξέχαστο, επ’ αφορμή των 80 χρόνων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Edvard Grieg (1843-1907)

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα, έργο 16

Πιοτρ Ι. Τσαϊκόφσκι (1840-1893)

Συμφωνία αρ. 4 σε φα ελάσσονα, έργο 36

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΥΚΛΟΣ ELECTRONICΑ 16 Ιουλίου KRAFTWERK

Το εμβληματικό συγκρότημα από το Ντίσελντορφ κυριολεκτικά δημιούργησε την ηλεκτρονική μουσική στη δεκαετία του 1970, και με κάθε νέο δίσκο του επανακαθόριζε την πορεία που θα ακολουθούσε το είδος τα επόμενα χρόνια. Άλμπουμ όπως τα Autobahn (1974), Radio Activity (1975), Trans-Europe Express (1977), The Man-Machine (1978) και Computer World (1981) λειτούργησαν ως σημεία αναφοράς για αμέτρητους καλλιτέχνες ανά τον κόσμο και σήμερα αποτελούν αναπόσπαστα κεφάλαια της ιστορίας της σύγχρονης μουσικής. Ριζοσπαστικοί και πρωτοποριακοί όσο ελάχιστοι δημιουργοί, οι Kraftwerk στις ζωντανές εμφανίσεις τους πάντα χρησιμοποιούσαν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στον ήχο και την εικόνα, δημιουργώντας πολυδιάστατα οπτικοακουστικά θεάματα. Στην πρώτη εμφάνισή τους στο Ηρώδειο θα παρουσιάσουν το νέο οπτικοακουστικό show τους, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο. Οι μεγάλες επιτυχίες των Kraftwerk θα παρουσιαστούν ζωντανά με έναν ξεχωριστό τρόπο σχεδιασμένο ειδικά για τη σκηνή του ρωμαϊκού ωδείου.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 17 Ιουλίου GILBERTO GIL & FAMILY

Aquele Abraço Tour

Ο Ζιλμπέρτο Ζιλ δεν χρειάζεται συστάσεις. Η φωνή και τα τραγούδια του έχουν ταυτιστεί μοναδικά με τη βραζιλιάνικη ψυχή και εξακολουθούν να μας συνεπαίρνουν. Ως μουσικός πρωτοστάτησε στο μουσικό κίνημα Tropicália, που όρισε τον νέο ήχο της Βραζιλίας συγχωνεύοντας δημιουργικά τη μουσική παράδοση με στοιχεία μπόσα νόβα, ροκ εν ρολ και ρέγκε και ξαναφέρνοντας τη βραζιλιάνικη μουσική σε επαφή με τις αφρικανικές ρίζες της. Ως πολιτικός υπήρξε ακούραστος υπερασπιστής της δημοκρατίας και πρεσβευτής της μουσικής ποικιλομορφίας.

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Aquele Abraço Tour» για τα 60 χρόνια της καριέρας του, ο Ζιλ επανέρχεται στο Ηρώδειο, σε μια αποχαιρετιστήρια συναυλία που θα μας συγκινήσει βαθιά.

Μαζί του στη σκηνή μια πλειάδα μουσικών από την ευρύτερη οικογένειά του, για να μας παρουσιάσουν τραγούδια από ολόκληρη τη λαμπρή μουσική πορεία του Ζιλ.

ΟΠΕΡΑ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ 26, 27, 29, 30 Ιουλίου

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – PAOLO CARIGNANI – LEO MUSCATO

Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι

Η επιτυχημένη παραγωγή του Ναμπούκο του 2018 αναβιώνει στο Ηρώδειο τον Ιούλιο του 2023 για τέσσερις παραστάσεις σε μουσική διεύθυνση Πάολο Καρινιάνι και σκηνοθεσία Λέο Μουσκάτο. Ο Ναμπούκο ανέδειξε τον Τζουζέπε Βέρντι ως τον σημαντικότερο Ιταλό συνθέτη του 19ου αιώνα, ενώ ταυτόχρονα μετατράπηκε σε σύμβολο του αγώνα για την ενοποίηση της Ιταλίας. Αν και ο Βέρντι δεν ήταν ο πρώτος συνθέτης που μελοποίησε κείμενα με έντονα πολιτικό χαρακτήρα, εντούτοις ο κορυφαίος συνθέτης της Ιταλίας έκανε τη διαφορά με τη μουσική του μεγαλοφυΐα· είναι αυτή που δίνει στις όπερές του σαφώς πολιτική διάσταση και έχει τη δύναμη να εξεγείρει τα πλήθη.

Ο Λέο Μουσκάτο, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, είναι από τους δυναμικά ανερχόμενους Ιταλούς σκηνοθέτες της όπερας, έχει διακριθεί σε έργα Βέρντι και Πουτσίνι και έχει παρουσιάσει μεγάλες επιτυχίες σε κορυφαία ιταλικά λυρικά θέατρα. Την παραγωγή διευθύνει, στην πρώτη του συνεργασία με την ΕΛΣ, ένας από τους σημαντικότερους αρχιμουσικούς της όπερας παγκοσμίως, ο Ιταλός Πάολο Καρινιάνι.

Μουσική διεύθυνση Paolo Carignani • Σκηνοθεσία Leo Muscato • Σκηνικά Tiziano Santi • Κοστούμια Silvia Aymonino • Φωτισμοί Alessandro Veraci • Διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελος Γεωργακάτος • Ερμηνεύουν Ναμπούκο Δημήτρης Πλατανιάς (26/7 και 29/7), Τάσης Χριστογιαννόπουλος (27/7 και 30/7), Ισμαέλε Γιάννης Χριστόπουλος (26/7 και 29/7), Κωνσταντίνος Κληρονόμος (27/7 και 30/7), Ζαχαρίας Vitalij Kowaljow (26/7 και 29/7), Πέτρος Μαγουλάς (27/7 και 30/7), Αμπιγκαΐλε Ekaterina Semenchuk (26/7 και 29/7), Maria Jose Siri (27/7 και 30/7), Φενένα Elena Maximova (26/7 και 29/7), Μαρισία Παπαλεξίου (27/7 και 30/7)

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και Μονωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

ΘΕΑΤΡΟ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 Αυγούστου

PHILIPPE QUESNE The Garden of Delights / Ο κήπος των ηδονών

Ο Γάλλος σκηνοθέτης και εικαστικός Φιλίπ Κεν, γνωστός για τις εικονοπλαστικές και εικονοκλαστικές παραστάσεις του, έχει γοητεύσει επανειλημμένα το ελληνικό κοινό. Μετά τη δυστοπική αλλά και τρυφερά καυστική Μοιραία φάρμα (Farm Fatale) του, με αφορμή την κλιματική αλλαγή, που συνεπήρε πέρυσι το κοινό της Πειραιώς 260, φέτος καταλαμβάνει το Ηρώδειο με μια παράσταση σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ, εμπνευσμένη από τον αναγεννησιακό πίνακα Ο κήπος των ηδονών (π.1500) του Ιερώνυμου Μπος. Το κεντρικό τμήμα αυτού του βιβλικού, σχεδόν ψυχεδελικού τριπτύχου απεικονίζει ένα πανόραμα παράδοξων μορφών σε αδιανόητες περιπτύξεις με φόντο ένα φαντασιακό φυσικό τοπίο, ενώ στα πλευρικά φύλλα απεικονίζονται ο Παράδεισος και οι τιμωρίες της Κολάσεως. Ακριβώς όπως ο Μπος, ο Κεν δημιουργεί ένα αλληγορικό υπερθέαμα, ένα ονειρικό σκηνικό μεταξύ ουτοπίας και δυστοπίας, μακαριότητας και λαγνείας, αινιγματικού και γκροτέσκου, που θυμίζει λούνα παρκ. Η αιώνια διασκέδαση ίσως τελικά να είναι η τιμωρία.

Η φαντασμαγορία του Κεν θα προσαρμοστεί από τον δημιουργό για το Ηρώδειο σε μια παράσταση που θα κλείσει πανηγυρικά το αθηναϊκό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στις αρχές του Αυγούστου.

φωτογραφίες aefestival.gr