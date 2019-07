Ιούλιος στην Τεχνόπολη -Με fullmoon party, Oμάρα Πορτουόντο και Πυξ Λαξ [πρόγραμμα]

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και αυτό το καλοκαίρι φιλοδοξεί να αποτελέσει προορισμό για επισκέπτες και κατοίκους της πόλης με εκθέσεις, ξεχωριστές συναυλίες και φεστιβάλ.

Το περίφημο Dinner in the sky, εξαιρετικά δημοφιλές στους τουρίστες της Αθήνας συνεχίζει να αποτελεί εμεπιρία έως και τις 29 Σεπτεμβρίου. Το εστιατόριο που ανεβάζει τους επισκέπτες στα 50 μέτρα ύψος και μας προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία με θέα την πόλη έρχεται για 5η χρονιά στην Τεχνόπολη!

Έως 15.07 συνεχίζεται η έκεθεση «Τα πουλιά της Ελευθερίας». Ένα συνεργατικό έργο τέχνης για τους πρόσφυγες με ελεύθερη είσοδο, ενώ έως 12.07 πραγματοποιείται το Summer Camp στην Τεχνόπολη. Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου (ΒΜΦ) και το εργαστήριο παραστατικών τεχνών Artfygio για παιδιά από 6 έως 11 ετών.

Πύξ Λαξ και Buena Vista Social Club στην Τεχνόπολη

Τετάρτη 10 Ιουλίου οι ΠΥΞ ΛΑΞ έρχονται στην Τεχνόπολη. Με τα νέα τους τραγούδια αλλά και όλες τις παλιες επιτυχίες οι ΠΥΞ ΛΑΞ και οι «παλιές αγάπες» έρχονται και πάλι στις ζωές μας… και μας καλούν να τις ακολουθήσουμε στους προορισμούς τους, όπου και θα παρουσιάσουν κομμάτια από όλη την τριαντάχρονη πορεία τους, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

12 – 13.07 Drop Festival

Για δύο μέρες, το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τους καλύτερους εκπροσώπους της old school και της new school μουσικής σκηνής του Underground Rap. Line up: RNS / ΦΒΣ / Τρίτος Οφθαλμός / Hatemost / ΕΠΛΚΤ / Above The Hood / Saske / Slogan / ILLEOo / Mente Fuerte / Vlospa.

15.07 | Crisis Management

Σεμινάριο | Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (KEAK) & INNOVATHENS powered by Samsung | Είσοδος ελεύθερη

15.07 | Ομάρα Πορτουόντο. Η βασίλισσα του Buena Vista Social Club έρχεται στην Τεχνόπολη στο πλαίσιο του Last Kiss Tour της. Η Ομάρα Πορτουόντο, η ντίβα του Buena Vista Social Club, της ορχήστρας από την Κούβα που απέκτησε παγκόσμια φήμη χάρη στο ντοκιμαντέρ του Βιμ Βέντερς, έρχεται και πάλι στην Αθήνα στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «Last Kiss Tour».

Με μια ομάδα εκλεκτών μουσικών από την Κούβα ανάμεσά τους και ο διάσημος πιανίστας Ρομπέρτο Φονσέκα θα μας χαρίσουν μια υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά στις 15 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.



16.07 | Ματούλα Ζαμάνη

Με τον καινούργιο δίσκο αγκαλιά (Νuka), τις αισθηματικές εκλάμψεις, τις μελωδίες που τριγυρνάν στο μυαλό, η Ματούλα Ζαμάνη και οι γοργόνες του γιαλού παίρνουν σβάρνα βοσκοτόπια, ραχούλες και ακρωτήρια.

17.07 | Full Moon Fiesta

Για 4η συνεχή χρονιά, η καλοκαιρινή γιορτή-θεσμός μας καλεί σ’ ένα ραντεβού κάτω απ’ το ολόγιομο φεγγάρι μαζί με τους Katerine Duska, Minor Project και Matina Sous Peau! | ΜΙNOS-EMI & Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Είσοδος ελεύθερη 18 – 27.07 | Peru Amazonico | Έκθεση Φωτογραφίας | Festival LEA Revista Cultural Sol Latino

18 – 19.07 | Νύχτες Ορχήστρας, Musicals & soundtracks από τα μουσικά σύνολα του δήμου Αθηναίων | Δύο βράδια γεμάτες κινηματογραφική μουσική με την Athens Big Band και τη Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων | Είσοδος ελεύθερη

Σινεμά στην Τεχνόπολη

24.07 | ΜΠΛΟΟΥ ΑΠ (BLOW – UP) του Μικελάντζελο Αντονιόνι | 9o Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (ΑΟAFF) | Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) | Είσοδος ελεύθερη

26 – 28.07 | Sensual Summer Weekend 2019 | Ένα από τα μεγαλύτερα χορευτικά φεστιβάλ λάτιν μουσικής και χορού έρχεται στην Τεχνόπολη.

Summer Camp στην Τεχνόπολη

Ανακαλύψτε το Βιοομηχανικό Μουσείο της Τεχνόπολης

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου | Αισθητηριακή διαδρομή Μύρισε, Κοίτα, Νιώσε, Άκου, Γεύσου! Ανακαλύψτε το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου μέσα από μια προτεινόμενη αισθητηριακή μουσειακή διαδρομή. Έλατε στο ΒΜΦ και ανακαλύψτε τι κρύβεται στα κίτρινα κουτιά! Γνωρίστε την ιστορία του παλιού εργοστασίου μέσα από το μαγικό κόσμο των αισθήσεων.

Θερινό ωράριο (16.4 — 14.10) Τρι – Κυ: 10.00 — 18.00 Τελευταία είσοδος: 17.00



Ακόμη, βρείτε ξεχωριστά δώρα στο Industrial Gas Museum Shop για μικρούς και μεγάλους. Ανακαλύψτε μοναδικά αντικείμενα και κοσμήματα σχεδιασμένα από Έλληνες σχεδιαστές, εκδόσεις για τα μουσεία, τη βιομηχανική κληρονομιά, την αρχιτεκτονική, το design, την τέχνη, τη φιλοσοφία και πολλά-πολλά ακόμα…

Θερινό ωράριο (16/4-14/10) ΤΡΙ έως ΚΥ: 10.00-17.15