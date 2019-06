Full Moon πάρτι στην Τεχνόπολη -Με Κατερίνα Ντούσκα και ελεύθερη είσοδο

Η πανσέληνος του καλοκαιριού είναι από μόνη της λόγος για να βγούμε από το σπίτι. Πόσο μάλλον εάν δεν είμαστε διακοπές. Η Τεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας ετοιμάζει για ακόμα ένα καλοκαίρι full moon πάρτι, με ελεύθερη είσοδο και μάλιστα με ένα από τα πρόσωπα του χειμώνα. Την Κατερίνα Ντούσκα.

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αμέσως μετά τη μοναδική βραδιά με τη σπουδαία Ομάρα Πορτουόντο στις 14 Ιουλίου, ετοιμάζει για 4η συνεχή χρονιά τη Full Moon Fiesta, την καλοκαιρινή γιορτή-θεσμό, και μας καλεί σ’ ένα ραντεβού κάτω απ’ το ολόγιομο φεγγάρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου, με την Κατερίνα Ντούσκα, τους Minor Project και τη Matina Sous Peau που έρχονται με φρέσκιες μουσικές και dance κομμάτια για να μας φέρουν μια δροσερή αίσθηση μέσα στο ζεστό καλοκαίρι και να μας μεταφέρουν για λίγο σε μέρη εξωτικά… χωρίς καν εισιτήριο!

Η πρώτη εμφάνιση της Ντούσκα μετά την Eurovision στην Τεχνόπολη

Μετά τη συμμετοχή της στην Eurovision που εντυπωσίασε το κοινό, η Κατερίνα Ντούσκα εμφανίζεται για πρώτη φορά on stage και μας υποδέχεται σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού σε μια πολυαναμενόμενη live εμφάνιση. Λίγο η πανσέληνος, λίγο το κορίτσι με την One in a million φωνή, την απόλυτα soulful χροιά και το ραδιοφωνικό hit Better Love, υπόσχονται ένα ξεχωριστό βράδυ του Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Κατερίνα Ντούσκα

Η Ελληνοκαναδέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με τις αξιοζήλευτες διεθνείς συνεργασίες, όπως LP, Tom Baxter, Yasmine Hamdan, Oddisee και Kadebostany, έρχεται για να μας παρασύρει τόσο μέσα από δικά της κομμάτια όσο και από γνωστές κι αγαπημένες διασκευές κάτω από τις φωτισμένες καμινάδες της Τεχνόπολης.



Minor Project

Λίγο νωρίτερα, οι Minor Project, ένα crossover indie αγγλόφωνου και ελληνικού ρεπερτορίου, έρχονται να συμπληρώσουν το φανταστικό μουσικό combo της Full Moon Fiesta. Τα τραγούδια τους έχουν μια κινηματογραφική νοσταλγία που μας φέρνει στο νου καλοκαιρινές εικόνες και ξέγνοιαστες μέρες.

Έχοντας στο ενεργητικό τους πολλές και γνωστές συνεργασίες, και ξεχωρίζοντας αυτή με τη Δήμητρα Γαλάνη, μας πηγαίνουν με τη μουσική τους μια «Εκδρομή» κοντά στη θάλασσα κι «Απ’ τη Φολέγανδρο ως την Κω». Αγαπημένοι από τα ραδιόφωνα, αλλά και από τις live εμφανίσεις τους, οι Minor Project έρχονται αυτό το καλοκαιρινό βράδυ στην Τεχνόπολη.

Matina Sous Peau

Τη fiesta θα ανοίξει η super groovy, Matina Sous Peau, η οποία επιστρέφει στην Τεχνόπολη έπειτα από το χορευτικό Let’s be late! του BMΦ το Μάρτιο. Για ακόμη μία φορά, υπόσχεται να μας ξεσηκώσει με τα ευφάνταστα mashups της αλλά και τα hit dance κομμάτια. Η dj και μουσικός παραγωγός, που έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό κατακλύζοντας τα αθηναϊκά πάρτι, δε θα γινόταν να λείπει από το απόλυτο καλοκαιρινό event!

Καλοκαιράκι, πανσέληνος, μουσική, Full Moon Fiesta στην Τεχνόπολη, εάν δεν είσαι σε κάποιο νησί….

FullMoonFiesta #ΜουσικήΤεχνόπολη #20yrsTECHNOPOLIS

Τετάρτη 17 Ιουλίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.30

Line up: 20:00 | Matina Sous Peau / 21:15 | Minor Project / 22:30 | Katerine Duska / *Είσοδος Ελεύθερη