Το Ιδρυμα Θεοχαράκη βγάζει τα εκθέματα στη βεράντα -Το σκεπτικό των εκθέσεων την εποχή του covid | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Το Ιδρυμα Θεοχαράκη βγαίνει στην βεράντα και παρουσιάζει δέκα γύψινες πισίνες με θέα τη Βουλή.

Πρόκειται για το «The Swimmer» την ατομική έκθεση της Νατάσας Ευσταθιάδη, σε επιμέλεια της Μάγιας Τούντα.

Γιατί στη βεράντα και όχι σε κάποια από τις αίθουσες; Οπως αναφέρουν, για το σκεπτικό τους, από το Ιδρυμα Θεοχαράκη, «από έξω προς τα μέσα και πάλι έξω. Η τέχνη γεννήθηκε σε ανοιχτό χώρο, εξελίσσεται, επιμένει και μάχεται. Απορροφά, εισπνέει και εκπνέει. Η φωνή της είναι ένα συλλογικό μουρμουρητό, που αφυπνίζεται σε περιόδους αλλαγής. Γεφυρώνει την επικοινωνία, μεταξύ του σύγχρονου έξω κόσμου και του μοντέρνου εσωτερικού, και αναδημιουργεί έναν επιδραστικό διάλογο. Είναι αμοιβαία επωφελής. Με αφετηρία την έννοια του αναπροσδιορισμού των χώρων, πρόκειται για έναν εποικοδομητικό διάλογο, που συμπαρασύρει τους πάντες.

Εξαιτίας των κανονισμών κατά του COVID-19, αναθεωρούμε τους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, οι οποίοι σπάνια αξιοποιούνται. Σε μια προσπάθεια να μοιραστούμε τις εγκαταστάσεις μας με ένα ευρύτερο κοινό και ένα σύνολο δημιουργών, ξεκινάμε ένα ταξίδι, ενώ, παράλληλα, αποκαλύπτουμε το μουσείο ως έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος αλλάζει διαρκώς. Ενεργοποιώντας και δίνοντας μια καινούρια προοπτική σε μερικούς από τους πιο ανεπιτήδευτους χώρους του Ιδρύματος, βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας συλλογικής εξερεύνησης ανάμεσα σε παραγωγούς, επιμελητές εκθέσεων, καλλιτέχνες και στις πιθανές γωνιές του Ιδρύματος. Πώς ζει η τέχνη μέσα, γύρω και έξω από ένα καταξιωμένο Ίδρυμα τέχνης; Πώς μπορούν οι καλλιτέχνες να εισπνεύσουν την αρχιτεκτονική του μουσείου και τι λογής δημιουργία προκύπτει από αυτό, όταν εκπνεύσουν.

Η σειρά εκθέσεων «THF RAW» λειτουργεί ως μια ανοικτή πρόσκληση σε επιμελητές εκθέσεων του τόπου μας, οι οποίοι χρειάζονται χώρους για να πειραματιστούν, να τολμήσουν και να συνεργαστούν με καλλιτέχνες της επιλογής τους. Αξιοποιώντας τους εναλλακτικούς, μη εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, δίνεται μια δυνατότητα τόσο της ανάδειξης των αόρατων και αχρησιμοποίητων χώρων, που βρίσκονται στο περιθώριο του Ιδρύματος, όσο και της επιμέλειας έργων, τα οποία θα ιδωθούν μέσα από ένα καινούριο πρίσμα σε αυτούς τους ανεπιτήδευτους, αλλά καταξιωμένους χώρους στην καρδιά της Αθήνας».

Εκθεση στη βεράντα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα εγκαίνια της έκθεσης στη βεράντα του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη θα πραγματοποιηθούν στις 24 Νοεμβρίου 2021 από τις 18:00 έως τις 20:45 και θα ακολουθήσει στις 21:00 η προβολή της ταινίας του Frank Perry The Swimmer (Ο κολυμβητής, 1968) στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος, με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση The Swimmer στο Ίδρυμα Θεοχαράκη είναι μια παραλλαγή της ομότιτλης ατομικής της Νατάσας Ευσταθιάδη, που πραγματοποιήθηκε το 2014 στην γκαλερί CAN Christina Androulidaki Gallery στην Αθήνα. Η έκθεση δανείζεται τον τίτλο της από την ταινία του Perry, που με τη σειρά της βασίστηκε στο διήγημα του John Cheever, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1964 στο περιοδικό New Yorker.

Το The Swimmer αφηγείται την ιστορία ενός μεσήλικα γόη (τον οποίο υποδύεται ο Burt Lancaster στην ταινία) που ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην έπαυλη κάποιων φίλων του σ’ ένα προάστιο στο Κονέκτικατ, αποφασίζει να διασχίσει ολόκληρη την περιοχή κολυμπώντας από πισίνα σε πισίνα, με τελικό προορισμό το σπίτι του. Καθώς οι φίλοι του κάθονται νωχελικά πίνοντας τζιν, εκείνος οραματίζεται το «σχεδόν υπόγειο ρεύμα που διασχίζει καμπυλωτά όλη την πολιτεία», τη σειρά από πισίνες που μεσολαβούν στον δρόμο για το σπίτι του και χωρίς ενδοιασμούς ξεκινά το κολύμπι. Το ταξίδι του κατά μήκος του «Ποταμού Λουσίντα» (ο κολυμβητής δίνει στη διαδρομή το όνομα της γυναίκας του) φαίνεται αρχικά να είναι μια απελευθερωτική, καταφατική εμπειρία, αλλά σύντομα η εντύπωση αυτή επισκιάζεται από ένα συναίσθημα στοιχειωμένο· αυτό το υδάτινο ταξίδι αναδεικνύεται ως καταλύτης της επικείμενης συναισθηματικής του κατάρρευσης.

Τοποθετημένες στο πάτωμα της βεράντας του Ιδρύματος Θεοχαράκη, εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, δέκα γύψινες πισίνες προσομοιάζουν τη διαδοχή των πισινών που εμφανίζονται στην ταινία. Εννιά από τις πισίνες που παρουσιάζονται εδώ συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη ομότιτλη έκθεση της καλλιτέχνιδας, το 2014. Η δέκατη πισίνα, τοποθετημένη στο βάθος της βεράντας με θέα τη Βουλή, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη της Ευσταθιάδη στο έργο και ολοκληρώνει τη γλυπτική αντήχηση του «Ποταμού Λουσίντα». Τώρα μοιάζει τα γλυπτά να απευθύνουν το ίδιο ερώτημα που κοσμεί την αφίσα της ταινίας: «Όταν μιλάς για τον Κολυμβητή, μιλάς για τον εαυτό σου;».

Καλλιτέχνης: Νατάσα Ευσταθιάδη, Επιμέλεια: Μάγια Τούντα, Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρίνα Μήλιου - Θεοχαράκη, Bοηθός Παραγωγής: Νεφέλη Σιαφάκα, Επιμέλεια κειμένου: EG (Ελεάννα Παπαθανασιάδη, Γκέλυ Μαδεμλή)

Διάρκεια έκθεσης: 24 Νοεμβρίου 2021–20 Ιανουαρίου 2022/ Ωράριο έκθεσης: Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 10:00-17:00 / Παρασκευή, 18:00-22:00 / Εισιτήριο: 3 ευρώ, 2 ευρω