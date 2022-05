Η Φιόνα Μουζακίτη με έργα της στην έκθεση «Digital Art, A New World» - iefimerida.gr

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Digital Art, A New World» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Μαΐου στις 18.00 στο The European Centre/Contemporary Space Athens, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Η έκθεση «Digital Art, A New World» που παρουσιάζει την δουλειά 28 καλλιτεχνών και πάνω από 80 έργα τέχνης είναι αφιερωμένη στην ψηφιακή τέχνη και περιλαμβάνει ψηφιακά κολλάζ, βίντεο, animation, έργα επαυξημένης πραγματικότητας, φωτογραφία, εγκαταστάσεις και ψηφιακή μουσική.

Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλλει την ευρεία χρήση ψηφιακών μέσων στην τέχνη σήμερα, την μεταβολή στην αισθητική και παρουσίαση που επιτελείται από την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται με την ψηφιακή τεχνολογία στην διάδοση, χρήση και απόκτηση της τέχνης σήμερα.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν δυο διαλέξεις, η μια του Ανδρέα Σταματίου σχετικά με την χρήση της τεχνολογίας των NFTs στην τέχνη σήμερα και το πως τα ψηφιακά έργα μπορούν να γίνουν μοναδικά και η δεύτερη της Πωλίνας Ζιώγα για την ψηφιακή τέχνη και τις νευροεπιστήμες.

Έργο της Αντωνίας Ηρωίδου για την έκθεση «Digital Art, A New World»



Η Φιόνα Μουζακίτη σπούδασε στο Chelsea School of Art και στο Camden Arts Center στην Αγγλία και αποφοίτησε με διάκριση από το Πανεπιστήμιο του Reading στην Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής. Συμμετέχει ως επιμελήτρια στην έκθεση «Digital Art, A New World», με το έργο «Ο κήπος της Κίρκης», παρότι δεν είναι ψηφιακός καλλιτέχνης, αλλά χαράκτρια και ζωγράφος, με πολλές εκθέσεις στο ιστορικό της.

«Ο κήπος της Κίρκης», της Φιόνας Μουζακίτη, έργο εμπνευσμένο από την οικολογία και την κλιματική αλλαγή

Παλιότερα έργα της Φιόνας Μουζακίτη:

Χαρακτικό της Φιόνας Μουζακίτη -«Υesterday»

Φιόνα Μουζακίτη/«Yesterday print»

Φιόνα Μουζακίτη/«Landscape»

Φιόνα Μουζακίτη/«Δάσος»

Φιόνα Μουζακίτη/«Sea garden»

Η έκθεση είναι μια συνεργασία του Chicago Athenaeum: Μuseum of Architecture and Design με το European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies και το PROJECT 2 ATHENS.



THE EUROPEAN CENTRE / Contemporary Space Athens: Μητροπόλεως 74, Αθήνα

Εγκαίνια: Πέμπτη 5 Μαΐου από 18.00 - 22.00

Διάρκεια έκθεσης: 05.05.2022 – 22.05.2022

Ημέρες & Ώρες: Τετάρτη έως Κυριακή, 12.00 - 19.00

Επιμελήτριες: Δέσποινα Σταύρου και Φιόνα Μουζακίτη

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Αντωνόπουλος Μιχάλης, Γερολυμάτου Άννα, Γρυλλάκη Νίκη, Ηρωίδου Αντωνία, Katsiaficas Diane, Κούρτη Μαγδαληνή, Κρυωνίδης Νίκος, Λιαρού Σοφία, Μελή Άννα, Μουζακίτη Γιολάντα, Μουζακίτη Φιόνα, Μπαραμπούτης Άρης, Μπούρμπου Μαρία, Μπρισνόβαλη Αγγελική, Μπρουσκομάτης Θόδωρος, Πανταζή Δέσποινα, Πέτρου Σούλα, Πιτσιρή Γιώτα, Σπύρου Βασιλική, Συρογιάννη Πηνελόπη, Σχετάκη Ελένη, Τσεκούρα Αιμιλία, Τσιάρα Μάρθα, Τσιστράκη Στέλλα, Τσίτσελα Κατερίνα, Φερεντίνου Βούλα, Χατζηστεφάνου Άννα Μαρία.