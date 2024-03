Καλλιτεχνικό πρότζεκτ «All You Need is Greece»: Η Ελληνική σημαία σύμβολο σε όλο τον κόσμο [εικόνες] - iefimerida.gr

Ζωγράφισε σε έναν τεράστιο καμβά την Ελληνική Σημαία “the Crying Greek Flag” δίνοντας νέα ζωή στο εμβληματικό μπλε και λευκό της μέσα από ένα μοτίβο από λευκές ρίγες που δακρύζουν.

Η ελληνική σημαία προβάλλεται σε όλο τον κόσμο

Aνέβηκε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, τον Ολυμπο, και δημιούργησε με πρωτόγνωρο τρόπο μια ελληνική σημαία.

Παρουσίασε στη Νέα Υόρκη το καλλιτεχνικό project “All You Need is Greece”, με έργα της αλλά και το ομώνυμο λεύκωμα που δημιούργησε μαζί με τον εκδοτικό οίκο Κey Βοοks.

Η εικαστικός - conceptual artist Καρολίνα Ροβύθη μπορεί να διαπρέπει σε μεγάλες εκθέσεις και διοργανώσεις στο εξωτερικό όμως η ψυχή της και η σκέψη της είναι βαθιά εμποτισμένη από την Ελλάδα.

Γεννημένη στη Γερμανία στη δεκαετία του '80 μεγάλωσε με το όνειρο να αναδείξει την ελληνικότητα. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μια καλλιτέχνιδα που κουβαλάει μέσα της την Ελλάδα και το εκφράζει αυτό με κάθε μορφή τέχνης που υπηρετεί.

Επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την αισθητική της δεκαετίας του '80 καθώς και τα στυλ και τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης, συνδυάζει τις εικόνες με τις ιδέες και δημιουργεί έργα που όπως λέει συχνά η ίδια «στέλνουν το μήνυμα πως οι Έλληνες κρύβουμε μεγάλη δύναμη μέσα μας και πως η Ελλάδα πρέπει μόνο πολύ ψηλά να βρίσκεται».

Με το ελληνικό στοιχείο και χρώμα να διαπερνούν έντονα τα έργα της η Καρολίνα Ροβύθη αναζητά πάντα πρωτότυπους τρόπους να «μιλάει» στις καρδιές των ανθρώπων και να «ταξιδεύω» την Ελλάδα… Μάλιστα όπως αναφέρει στο επόμενο βήμα της πρωταγωνιστής θα είναι η ναυτιλία, η ελληνική ναυτοσύνη.

Το βιβλίο της All You Need is Greece που κυκλοφορεί από την Κey Books και αιχμαλωτίζει στις σελίδες του την ουσία της Ελλάδας αλλά και η ταινία σχετικά με την ανάβασή της στον Όλυμπο τελούν υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) σε μια ενέργεια που συντελεί στην προβολή της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο όπως και στην υποψηφιότητα του Ολύμπου ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

