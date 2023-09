Η επιτυχημένη έκθεση της Καρολίνας Ροβύθη «All you need is Greece in New York» στη Νέα Υόρκη [εικόνες] - iefimerida.gr

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση «All you need is Greece in New York» της καλλιτέχνιδος Καρολίνας Ροβύθη στην Opening Gallery, στην Tribeca, Νέα Υόρκη.

Για ακόμη μία φορά τα έργα της εκτέθηκαν με σκοπό την στήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Luv Michael, που παρέχει βοήθεια και υποστήριξη σε άτομα με αυτισμό.

Το μοναδικό δημιούργημα της Καρολίνας Ροβύθη που υλοποιήθηκε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον Όλυμπο, ένα έργο τέχνης που για πρώτη φορά καλλιτέχνης υλοποίησε με μοναδικό τρόπο, μαζί με το λεύκωμα “Αll you need is Greece” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key books, στόλιζε την walker street, με την ταινία “The power within us” να ηχεί στην Opening Gallery.

Η έκθεση της Καρολίνας Ροβύθη πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το ταξίδι της στα Χάμπτονς για το φιλανθρωπικό γκαλά, Blue Dream, με τα γνωστά σύμβολα έμπνευσης, «Hellenic air tsarouchi» και «Aygolemono», αναδεικνύοντας το έργο της καλλιτέχνιδος και κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

6.Opening Gallery, Tibeca, New York

Φέρνοντας στη θύμηση τα λόγια της αξιότιμης προέδρου του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου και του διεθνή global strategist Peter Economides που προλόγισαν το μοναδικό preshow, που διοργανώθηκε αποκλειστικά για τα μέλη του Hellenic Initiative, στις 28 Ιουνίου. «Η Καρολίνα είναι μια Ελληνίδα που από την πρώτη στιγμή που την γνώρισα, εντυπωσιάστηκα, από το πάθος της και την αγάπη της για την Ελλάδα. Κουβαλάει μέσα της την Ελλάδα και το εκφράζει αυτό με κάθε μορφή τέχνης που υπηρετεί», Άντζελα Γκερέκου.

«Με εμπνέεις», είπε απευθυνόμενος στην Καρολίνα Ροβύθη ο Peter Economides και συμπλήρωσε «και ξέρω ότι εμπνέεις πολλούς με την δουλειά σου και το υπέροχο βιβλίο σου All you need is Greece».

Το παρόν έδωσαν σημαντικά πρόσωπα, όπως ο πρόξενος της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη, Ντίνος Κωνσταντίνου, η Lisa Liberatore, ιδρύτρια του Luv Michael η δημοσιογράφος Χρύσα Αβράμη, η ηθοποιός και συγγραφέας Χριστίνα Μαυρωνάς, ο founder & CEO της εταιρίας OLYRA Γιάννης Βαρελλάς, όπως επίσης καλλιτέχνες και εκπαιδευτές της διασποράς.



Η έκθεση φιλοξενήθηκε από τον οργανισμό Greece in USA, σε επιμέλεια της ακαδημαϊκού Dr Sozita Goudouna, τελώντας υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δείτε φωτογραφίες από την έκθεση

Η Καρολίνα Ροβύθη μαζί με την ιδρύτρια του Luv Michael Lisa Liberatore και τον Dimitris Kessaris

Η conceptual artist Καρολίνα Ροβύθη μαζί με τον Πρόξενο της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη, Ντίνο Κωνσταντίνου

Η Deana Balahatsis, με την curator Dr Sozita Goudouna και τον Thano Papadimitriou

Η Καρολίνα Ροβύθη με τον ιδρυτή & CEO της εταιρίας OLYRA, Yiannis Varellas

Τα έργα της καλλιτέχνιδος, Καρολίνας Ροβύθη, στην Opening Gallery, Tribeca, NY

