Καρολίνα Ροβύθη - Η πρώτη ατομική έκθεση της εικαστικού ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Όλοι ήταν εκεί, στο preshow της έκθεσης της Καρολίνας Ροβύθη, «Greece in New York», στην opening gallery, που έγινε αποκλειστικά για τα μέλη του Hellenic Initiative, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, πήραν μια «γερή δόση Ελλάδας».

Ελευθερία Γεωργάκαινα, Georgakena, Καρολίνα Ροβύθη, Paris Angelika

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα έργα της conceptual artist, που εκτέθηκαν γι’ αυτό το μοναδικό event, γέμισαν με χαρά, αισιοδοξία και άρωμα Ελλάδας τους καλεσμένους που στήριξαν όχι μόνο την προσπάθεια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Initiative, αλλά και της οργάνωσης Luv Michael που βοηθάει ανθρώπους σε όλο το φάσμα του αυτισμού. Η Ελληνική σημαία που δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνιδα Καρολίνα Ροβύθη στον Όλυμπο, η σημαία που «κλαίει», το τσαρούχι- σύμβολο έμπνευσης για μια Ελλάδα που όλα τα μπορεί, οι ολυμπιακοί κύκλοι… αλλιώς, το πολύχρωμο περίπτερο που είναι γεμάτο απ’ όλα όσα έχει η χώρα μας. Τα πιο σημαντικά κι υπέροχα έργα της καλλιτέχνιδας ήταν εκεί. Μαζί και το λεύκωμα «Αll you need is Greece» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key books.

Σωζίτα Γκουντούνα, Καρολίνα Ροβύθη, Artemis Kohas

Τη βραδιά προλόγισαν η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο global brand strategist Πήτερ Οικονομίδης, η Aκαδημαϊκός και curator της έκθεσης Σωζήτα Γκουντούνα, η executive director του Hellenic Initiative Τίνα Κούρπας και η Άρτεμις Κόχας. «Η Καρολίνα είναι μια Ελληνίδα που από την πρώτη στιγμή που την γνώρισα, εντυπωσιάστηκα, από το πάθος της και την αγάπη της για την Ελλάδα. Κουβαλάει μέσα της την Ελλάδα και το εκφράζει αυτό με κάθε μορφή τέχνης που υπηρετεί», τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, προλογίζοντας μέσω video τη βραδιά. «Με εμπνέεις», είπε απευθυνόμενος στην Καρολίνα Ροβύθη ο Πήτερ Οικονομίδης και συμπλήρωσε «και ξέρω ότι εμπνέεις πολλούς με την δουλειά σου και το υπέροχο βιβλίο σου».

Σωζίτα Γκουντούνα, Μάρκος Σιγάλας, Καρολίνα Ροβύθη, Μαριγώ Σοφία Μίχαλος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νιώθω μεγάλη συγκίνηση και χαρά που με τη βοήθεια του Hellenic Initiative και του Greece in USA, μου δίνεται η ευκαιρία να φέρω την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους που τόσο την αγαπούν κι αυτοί με τη σειρά τους να την ταξιδέψουν σε όλα τα μέρη της γης», είπε η Καρολίνα Ροβύθη μιλώντας στους καλεσμένους της βραδιάς.

Το προηγούμενο βράδυ η Μαρία Σοφία Μίχαλος, Celebrity Talent Relations διοργάνωσε δείπνο με δημοσιογράφους από διεθνή μέσα ενημέρωσης και επιχειρηματίες στο κέντρο του Μανχάταν παρουσία του πρόξενου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ντίνου Κωνσταντίνου, για να γνωρίσουν όλοι από κοντά την conceptual artist Καρολίνα Ροβύθη. Η έκθεση είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Hellenic Initiative και τον οργανισμό Greece in US.

Την ατομική έκθεση της Καρολίνας Ροβύθη υποστηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκειά της, οι εταιρείες EDIT- Nαυτιλιακοί Αυτοματισμοί και Entropia-Yachting, Monte- Carlo, εταιρείες που αγαπούν την τέχνη και την Ελλάδα. Τη βραδιά υποστήριξαν με προϊόντα τους οι Cava Spiliadis, Kastra Elion Vodka, Metro Marche και Skinos Mastiha Spirit.R”. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 29 Ιουλίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου και μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Luv Michael.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Gallery: The Opening Gallery, 42 Walker st, New York, 10013, United States