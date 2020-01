Χρυσές Σφαίρες: Η Τζένιφερ Ανιστον βάζει πλώρη για το βραβείο -Το πρώτο μετά τα «Φιλαράκια»

Από την περίοδο που υποδυόταν την Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια» έχει να κρατήσει στα χέρια της ένα βραβείο από τις «Χρυσές Σφαίρες», η Τζένιφερ Άνιστον. Κάτι που φαίνεται πως θα συμβεί το βράδυ της Κυριακής.

Η Τζένιφερ Άνιστον επέστρεψε στην μικρή οθόνη με μια από τις πρώτες σειρές της ψηφιακής πλατφόρμας “Apple +”, το “The Morning Show” και αν οι προβλέψεις αποδειχτούν ακριβείς, αναμένεται να φύγει από την απονομή της 5ης Ιανουαρίου με την Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά.

Οι υποψήφιες για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «καλύτερης ηθοποιού»

Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία «καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά» κάθε άλλο παρά αμελητέος μπορεί να χαρακτηριστεί. Η Τζένιφερ Άνιστον βρίσκεται στην ίδια λίστα με την εκπληκτική Ολίβια Κόλμαν που κράτησε πέρσι το Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου και που μπαίνει στη διεκδικήσει και πάλι για έναν βασιλικό ρόλο, αυτόν της Βασίλισσας Ελισάβετ στο The Crown. Επιπλέον, υποψήφιες με αέρα Χόλιγουντ είναι η Νικόλ Κίντμαν για το Big Little Lies, η Ριζ Γουίδερσπουν στην ίδια σειρά με την Τζένιφερ Άνιστον, The Morning Show και η Τζόντι Κόρνερ για το Killing Eve.

Στην ανάλυση των υποψηφιοτήτων του The Guardian ωστόσο, προβάδισμα για τη νίκη έχει εκτός απροόπτου η Τζένιφερ Άνιστον. Όπως γράφει το σχετικό δημοσίευμα, «διθυραμβικές ήταν οι περισσότερες κριτικές για την ερμηνεία της Άνιστον στον ρόλο της παρουσιάστριας Άλεξ Λεβί. Πρόκειται για την πιο ενδιαφέρουσα δουλειά της εδώ και χρόνια, κάτι που πρέπει να θεωρείται αρκετό για να της εξασφαλίσει τη νίκη».

Αξίζει να σημειωθεί πως στον Guardian θα ήθελαν τη Χρυσή Σφαίρα να κρατήσει η Τζόντι Κόρνερ, ωστόσο μοιάζουν πεπεισμένοι πως θα πάει στην Τζένιφερ Άνιστον.

Τζένιφερ Άνιστον: Πιο κοντά στη Χρυσή Σφαίρα 17 χρόνια μετά

Η τελευταία φορά που η Τζένιφερ Άνιστον βρέθηκε υποψήφια στις «Χρυσές Σφαίρες» ήταν για την ταινία Cake το 2015. Προηγουμένως είχε δει το όνομά της στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών το 2002 και το 2003 για την θρυλική σειρά «Τα Φιλαράκια».

Η Τζένιφερ Άνιστον κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμική σειρά το 2003 για τον ρόλο που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο, εκείνον δηλαδή της Ρέιτσελ Γκριν στα «Φιλαράκια».

H 77η απονομή των Χρυσών Σφαιρών

Η απονομή των βραβείων «Χρυσές Σφαίρες» αναμένεται να λάβει χώρα την Κυριακή (Δευτέρα 3 το ξημέρωμα ώρα Ελλάδας) με τον Ρίκι Ζερβέ στην παρουσίαση της τελετής και πλήθος σταρ του Χόλιγουντ μεταξύ των υποψηφιοτήτων. Οι Χρυσές Σφαίρες θεωρούνται από τα πιο σημαντικά κινηματογραφικά βραβεία και αποτελούν μεγάλη διάκριση για τους ηθοποιούς και τις ταινίες που κερδίζουν.

Για πολλούς αποτελούν και ένα από τα πιο σημαντικά βαρόμετρα για την απονομή των Όσκαρ που έπονται. Οι μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες παραγωγής χρησιμοποιούν τις υποψηφιότητες και τις διακρίσεις των ταινιών τους στις Χρυσές Σφαίρες στην εμπορική προώθηση των ταινιών.