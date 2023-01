Χρυσές Σφαίρες 2023: Μεγάλος νικητής ο Σπίλμπεργκ με το «The Fabelmans» -Ολοι οι νικητές - iefimerida.gr

Με μεγάλο νικητή τον Στίβεν Σπίλμπεργκ απονεμήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες 2023.

Η μεγάλη απονομή των κινηματογραφικών βραβείων, προάγγελος των βραβείων Οσκαρ, δεν είχε εκπλήξεις με τα φαβορί να πρωταγωνιστούν στις βραβεύσεις.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ που απέσπασε τα βραβεία καλύτερης δραματικής ταινίας και σκηνοθεσίας, κατά την απονομή αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους έκανε την ταινία «The Fabelmans». «Έπρεπε να βρω συγχώρεση για εμένα, την οικογένεια και τους γονείς. Ήθελα να ανοίξω ένα διάλογο με τον εαυτό μου. Χαίρομαι που το μοιράστηκα με όσους δεν ήξεραν προσωπικά. Είναι μια ταινία που μιλάει για το παρελθόν μου. Συνειδητά ξεπέρασα την προσωπική μου ιστορία αλλά και εμπνεύστηκα από αυτή».

Οσων αφορά στους νέους κινηματογραφιστές ο Σπίλμπεργκ είπε «Οι νέοι πρέπει να πάρουν από την ταινία ότι ακόμα και αν δεν μπορούν να την εκφράσουν με λέξεις, μπορούν να το κάνουν με τις κάμερες τους, πρέπει να χάσουν τον ύπνο τους όταν τους έρχεται η ιδέα» και συμπλήρωσε αστειευόμενος αναφορικά με τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Ford «και να κεντράρουν τον ορίζοντα».

Οι μεγάλοι νικητές των Χρυσών Σφαιρών 2023

Καλύτερη δραματική ταινία, The Fabelmans. Καλύτερη μουσική ή κωμική ταινία, Tα πνεύματα του Ινίσεριν.

Βραβείο απέσπασε το House of dragon ως καλύτερη δραματική σειρα, ενώ με Χρυσή Σφαίρα έφυγαν και οι ταινίες «Τα Πάντα Ολα», «Elvis» και το «Τar».

Bραβείο Α' Ανδρικού ρολου Οστιν Μπάτλερ για το «Elvis»

Το βραβείο Α' Ανδρικού ρολου απέσπασε ο Οστιν Μπάτλερ για το «Elvis».

Βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου η Κέιτ Μπλάνσετ για το «Tár».

Α' Γυναικείος ρόλος κωμωδία για την Μισέλ Γέο για το «Τα Πάντα Ολα»

Βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας για το Argentina, 1985. Καλύτερη ταινία animation ο Πινόκιο του Μπενίτσιο Ντελ Τόρο

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά σε δράμα το House of the Dragon, καλύτερη τηλεοπτική σειρά κωμωδία το Abbott Elementary

Καλύτερη δραματική σειρά House of the Dragon

Oλοι οι νικητές ανά κατηγορία

Best Motion Picture, Drama

“The Fabelmans”

Best Motion Picture, Musical or Comedy

“The Banshees of Inisherin”

Martin McDonagh, Barry Keoghan με το βραβείο καλύτερης μουσικής, κωμικής ταινίας για το "The Banshees of Inisherin"

Best TV Series, Drama

“House of the Dragon”

Best TV Series, Musical or Comedy

“Abbott Elementary”

Οι νικητές της σειράς Abbott Elementary

Best Performance by an Actor in a TV Series, Drama

Kevin Costner, “Yellowstone”

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture Made for TV “The White Lotus”

Best Performance by an Actor in a Limited Series, Anthology Series or a TV Movie, Evan Peters, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

Best Performance by an Actress in a Limited Series, Anthology Series or a TV Movie , Amanda Seyfried, “The Dropout”

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a TV Limited Series, Anthology Series or TV Movie Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a TV Limited Series, Anthology Series or TV Movie Paul Walter Hauser, “Black Bird”

Best Director, Motion Picture Steven Spielberg, “The Fabelmans”

Best Screenplay, Motion Picture Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

Best Motion Picture, Non-English Language “Argentina, 1985”

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama

Cate Blanchett, “Tár”

Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a TV Musical, Comedy or Drama Series Julia Garner, “Ozark”

Best Performance by an Actress in a TV Series, Drama

Zendaya, “Euphoria”

Μπενίτσιο Ντελ Τόρο με το βραβείο του για την ταινία Πινόκιο

Κόλιν Φάρελ για την ταινία The Banshees of Inisherin