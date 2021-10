House of the Dragon: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για την prequel σειρά του Game Of Thrones | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Το HBO δημοσίευσε το πρώτο teaser της σειράς House of the Dragon που είναι το prequel του Game Of Thrones.

Το House of Dragon βασίζεται στο βιβλίο «Fire and Blood» του George RR Martin που κυκλοφόρησε το 2018. Η σειρά επικεντρώνεται στην ιστορία του οίκου Targaryen και τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε εκείνη την εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσα θα δούμε στο House of the Dragon διαδραματίζονται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones.

Στο Teaser που είδε το φως της δημοσιότητας βλέπουμε διάφορες σκηνές, ωστόσο την παράσταση κλέβει αυτή που μας μεταφέρει στην αίθουσα του θρόνου. Στην αφήγηση του tesaer ακούγονται και τα εξής λόγια «Gods, kings, fire, and blood. Dreams didn’t make us kings, dragons did».

Η πρεμιέρα της σειρά αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στο 2022, αλλά για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε το teaser

