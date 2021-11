Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ: Με παραστάσεις για όλη την οικογένεια στον Φάρο [πρόγραμμα] | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ζωντανεύουν στον Φάρο μέσα σε ένα φωτεινό, ονειρικό τοπίο.

Οι ώρες μετρούν αντίστροφα μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όταν και θα ανοίξει ο Χριστουγεννιάτικος κόσμος του ΚΠΙΣΝ με ΟΝΙRAMA, παγοδρόμιο και φωτεινές διαδρομές. Το φετινό πρόγραμμα είναι πλούσιο και για ολόκληρη την οικογένεια.

Φέτος, τη σκυτάλη των Χριστουγεννιάτικων Ιστοριών παίρνει η σκηνοθέτις Γιολάντα Μαρκοπούλου, που συγκροτεί έναν πολυπολιτισμικό θίασο με ηθοποιούς, μουσικούς και ερμηνευτές από διαφορετικές χώρες για να αφηγηθούν μια ιστορία ικανή να φέρει κοντά παιδιά από όλα τα μέρη του κόσμου, που τα ενώνει η ανάγκη να πλησιάσουν τους συνομηλίκους τους και να διαμορφώσουν σχέσεις που βασίζονται στην κατανόηση, την αποδοχή και την αλληλοϋποστήριξη.

«Πέφτει χιόνι και είναι ροζ» στο ΚΠΙΣΝ

Από τις 23 Δεκεμβρίου και μόνο για δέκα παραστάσεις, το νέο έργο της Αγγελικής Δαρλάση, «Πέφτει χιόνι και είναι ροζ» -γραμμένο ειδικά για τις Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ- έρχεται να φωτίσει τα φετινά μας Χριστούγεννα με ζωντανή μουσική, τραγούδια, κουκλοπαίκτες, έμφαση στην κίνηση και δυνατότητα διάδρασης.

Η παράσταση, που πραγματοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε παιδιού, τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αναδείξει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σε σχέση με την κλιματική κρίση.

Η συγγραφέας, Αγγελική Δαρλάση, γράφει για το έργο: «Καμιά φορά όταν νιώθεις μόνος σου μπορούν να σου συμβούν απίστευτα πράγματα. Όπως, για παράδειγμα, να εμφανιστούν Ξωτικά και να πραγματοποιήσουν την ευχή σου να χιονίσει. Όμως κανείς -ούτε και τα Ξωτικά ακόμη- δεν το περίμεναν να εμφανιστεί ένας Χιονάνθρωπος από… ροζ χιόνι! Μα πώς γίνεται να υπάρχει ροζ χιόνι;

Και από πού έρχεται αυτός ο τόσο διαφορετικός Χιονάνθρωπος; Το Μοναχικό Κορίτσι και τα Ξωτικά ξεκινούν ένα ταξίδι για να βοηθήσουν τον Χιονάνθρωπο να βρει έναν τόπο κατάλληλο να τον φιλοξενήσει. Στη διαδρομή θα συναντήσουν ιδιαίτερους ανθρώπους, μέλισσες-οδηγούς, έναν φοβισμένο λύκο, έναν λυπημένο πολικό αρκούδο, το πνεύμα του χιονιού αλλά και μια νεαρή επιστήμονα. Ένα έργο για τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αντιμετώπιση των φόβων μας αλλά και για την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την κλιματική κρίση. Επειδή, παρ’ όλο που μοιάζει με παραμύθι, το ροζ χιόνι… υπάρχει.»

Γιολάντα Μαρκοπούλου, φωτογραφία Χρήστος Παπαναστασίου

Η Γιολάντα Μαρκοπούλου είναι σκηνοθέτις και παραγωγός. Έχει σκηνοθετήσει πάνω από είκοσι θεατρικά έργα και ταινίες μικρού μήκους. Παράλληλα, από το 2008 σκηνοθετεί και συντονίζει το θεατρικό εργαστήρι προσφύγων και μεταναστών Station Αthens. Η παράσταση Είμαστε οι Πέρσες! (2015-17) παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών, στο International Theatre of Finland και στο φεστιβάλ mind the fact, ενώ η περιπατητική site-specific performance Ε_ΦΥΓΑ (2014, 2018) εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Ελευσίνας- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, με την οποία διατηρεί σταθερή καλλιτεχνική συνεργασία. Είναι η παραγωγός του WALK / το Ταξίδι για την Ελλάδα σε παραγωγή της Goodchance UK. Μαζί με την Ιωάννα Βαλσαμίδου ίδρυσαν το 2016 και διατηρούν την καλλιτεχνική επιμέλεια της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας mind the fact, που έχει σαν στόχο να παρουσιάζει «αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που τις έζησαν». Από το 2007 διευθύνει την ανεξάρτητη εταιρεία θεατρικών, κινηματογραφικών και multimedia παραγωγών POLYPLANITY Productions, ενώ τον ίδιο χρόνο ίδρυσε τον καλλιτεχνικό χώρο ΣΥΝΕΡΓΕΙ-Ο στο Μεταξουργείο. Είναι απόφοιτη του τμήματος Κινηματογράφου του Boston University College of Communication.

Κείμενο - Στίχοι Τραγουδιών: Αγγελική Δαρλάση

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου

Πρωτότυπη Μουσική: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνικό: Θάλεια Μέλισσα Κοστούμια: Όλγα Ευαγγελίδου

Κίνηση: Έντγκεν Λάμε Κατασκευή & Επιμέλεια Κίνησης Κούκλας: Στάθης Μαρκόπουλος

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Χαλίλ Αλιζάντα, Χοσέιν Αμιρί, Εύα Βόγλη, Aϊντίμ Τζοϊμάλ, Σακίνα Χασίμι, Χριστίνα Χριστοδούλου

Εμψύχωση Κούκλας: Λένικο Αλεξανδροπούλου

Μουσικοί: Πιάνο: Θοδωρής Κοτεπάνος

Κλαρίνο - Φλογέρες - Καβάλ - Γκάιντα: Δημήτρης Μπρέντας

Κρουστά: Αλέξανδρος Ριζόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: POLYPLANITY Productions / Bίκυ Στρατάκη & Νίκος Χαραλαμπίδης

Παραστάσεις: Πέμπτη 23/12

Σάββατο και Κυριακή 25 και 26/12

Τετάρτη και Πέμπτη 29 και 30/12

Σάββατο και Κυριακή 01 και 02/01

Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 04, 05 και 06/01

Ώρα έναρξης: 18.00

Διάρκεια παράστασης: 70’

Για παιδιά 4 ετών και άνω

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ

Εισιτήρια: Ενιαίο εισιτήριο: 8 ευρω, Άνεργοι: 3 ευρω, ΑμεΑ: ελεύθερη είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων από την Τρίτη 30/11 στις 12.00, ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Ticket Services ή τηλεφωνικά στο 210 7234567.