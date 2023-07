Guns N' Roses: Στο ΟΑΚΑ το Σάββατο με την αυθεντική τους σύνθεση -Η πιο καυτή συναυλία του φετινού καλοκαιριού - iefimerida.gr

Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα εμφανιστούν το προσεχές Σάββατο οι θρυλικοί Guns N' Roses, με την Αθήνα να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της φετινής τους ευρωπαϊκής περιοδείας.

Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Guns N' Roses στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 22 Ιουλίου, την τρίτη εμφάνισή τους επί ελληνικού εδάφους.

Θεωρούνται από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο λόγος; Κατάφεραν να κατακτήσουν κορυφή πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον!

Έχουν, επίσης, χαρακτηριστεί ως η πιο «επικίνδυνη» μπάντα του πλανήτη, ως η επιτομή της αλητείας και του… τρίπτυχου «sex, drugs and rock ’n’ roll», με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν συχνά πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα highlights της καριέρας τους



Ορμώμενοι από το Λος Άντζελες, με επιρροές τόσο από το punk όσο και από πιο μελωδικά παρακλάδια της rock, η πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά ήταν το «Appetite for Destruction», το 1987. Πρόκειται για το ντεμπούτο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έπειτα, η ταυτόχρονη κυκλοφορία το 1991 δύο διπλών δίσκων, των Use your Illusion I & ΙΙ, πιστοποιεί την ανεπανάληπτη χημεία μεταξύ των μελών της μπάντας, καθώς και τη σπουδαία μουσική εξέλιξη του γκρουπ, εκτοξεύοντας στα ύψη τη δημοφιλία του. Πολλοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι αν τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των δύο «Use your Illusion» είχαν περιληφθεί σε ένα άλμπουμ, τότε θα είχαμε να κάνουμε με έναν από τους κορυφαίους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση των Guns N' Roses στα MTV Video Music Awards το 1992 / Φωτογραφία: AP

Η συναυλία του Σαββάτου



Η τωρινή σύνθεση του συγκροτήματος περιλαμβάνει τους «παλιούς» Axl Rose, Slash, Duff McKagan και Dizzy Reed. Πονάει, ομολογουμένως, η απουσία του αρχικού ρυθμικού κιθαρίστα και συνθέτη του γκρουπ, Izzy Stradlin', ο οποίος μάλιστα είχε δώσει το «παρών» στις άλλες δύο συναυλίες των Guns N' Roses στη χώρα μας, το 1993 και το 2006! Ωστόσο, τόσο ο τωρινός ρυθμικός κιθαρίστας Richard Fortus όσο και ο ντράμερ Frank Ferrer αποτελούν σταθερά μέλη της μπάντας εδώ και πολλά χρόνια.

Το setlist της συναυλίας του Σαββάτου θα περιλαμβάνει τραγούδια από την υπερεπιτυχημένα άλμπουμ της περιόδου 1987-1991, αλλά και από το «Chinese Democracy» του 2008.

Σημειωτέον, μπορεί οι «παλαιότεροι» εγχώριοι fans των Guns N' Roses να θυμούνται ότι τα μέλη του γκρουπ τόσο στη συναυλία του 1993 όσο και σε εκείνη του 2006 καθυστέρησαν δύο ώρες να ανεβούν στη σκηνή (χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι του «Mr. Brownstone»...), ωστόσο αυτή τη φορά το show τους προβλέπεται να ξεκινήσει on time, και συγκεκριμένα στις 20:00, με τη διάρκεια της εμφάνισής τους να αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον τρεις ώρες!



Απόκομμα της πρώτης συναυλίας τους στη χώρα μας, το 1993 στο ΟΑΚΑ. Αρκετοί, βέβαια, θεωρούσαν τότε ότι οι Guns N' Roses θα έπρεπε να ανοίξουν τη συναυλία του θρυλικού κιθαρίστα των Queen... / Φωτογραφία: Rockmachine.gr



Απόκομμα από τη δεύτερη συναυλία του εμβληματικού συγκροτήματος στη χώρα μας, το 2006, στη Μαλακάσα. Βέβαια, πολλοί fans θεώρησαν εκείνο το σχήμα περισσότερο ως προσωπικό συγκρότημα του Axl Rose...

Λοιπές πληροφορίες

- Τους Guns N’ Roses αποτελούν σήμερα οι: Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).



- Χώρος διεξαγωγής της συναυλίας: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Κηφισίας 37 και Λεωφόρος Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 26, Μαρούσι).



- Διοργανώτρια εταιρεία: High Priority Promotions σε συνεργασία με τη Frontstage.



- Για τα διαθέσιμα εισιτήρια της συναυλίας ανατρέξτε στο https://www.ticketmaster.gr/seatingPlan.html?idProduct=2123151.



- Η πώληση των εισιτηρίων ΑμεΑ διεξάγεται αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (2108938111).



- Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 16:00.



- Support μπάντα των Guns N’ Roses θα είναι οι The Last International, η συναυλία των οποίων θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα ολοκληρωθεί στις 19:15.



- Οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο απ’ όλες τις εισόδους του ΟΑΚΑ (είσοδος Κύμης, είσοδος Ειρήνης, είσοδος Αρτέμιδος, είσοδος Ιασώ, είσοδος πεζογέφυρας) εκτός από τις πύλες της Σπύρου Λούη (δείτε παρακάτω τη σχετική φωτογραφία).



- Υπάρχουν δύο ελεύθερα πάρκινγκ, με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.