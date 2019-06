Η Γούπι Γκόλντμπεργκ ξετρελάθηκε με τον Γιώργο Περρή και πόσταρε στα σόσιαλ: Είναι αστέρι!

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η δημοφιλής ηθοποιός ενθουσιάστηκε με τον Γιώργο Περρή, τα τραγούδια και τη φωνή του.

Με ανάρτησή της στα σόσιαλ μίντια σχολιάζει το νέο τραγούδι του Γιώργου Περρή. Η αγαπημένη κωμικός, άκουσε το «Ηow many does it take» και έσπευσε να το πει στους φόλοουέρς της.

Γράφει η Γούπι Γκόλντμπεργκ για τον Γιώργο Περρή, ότι είναι αστέρι και έχει φωνή. «Κάτι που εντόπισα τυχαία» σημειώνει. «Το τραγούδι είναι ωραίο, το μήνυμα για τον εθισμό είναι δυνατό και η φωνή! Προχώρα Γιώργο! Είναι αστέρι στην Ελλάδα και πρέπει να τον γνωρίζουμε και εμείς εδώ.»

Δείτε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του Γιώργου Πέρρή που άρεσε στη Γούπι Γκόλντμπεργκ

Το μήνυμα για τον εθισμό και τις εξαρτήσεις

«Συχνά οι ζωές των ανθρώπων ορίζονται από μία εξάρτηση και τον τρόπο που την νίκησαν ή έχασαν τον αγώνα μαζί της. Δεν έχει σημασία αν συμβαίνει σε εσένα τον ίδιο ή σε κάποιον που αγαπάς, αδερφό, μάνα, σύντροφο, φίλο: σημασία έχει να την πολεμάς και να βοηθάς και τους άλλους να την ξεπεράσουν. Αυτό το ευαίσθητο θέμα αγγίζει το νέο αγγλόφωνο τραγούδι του Γιώργου Περρή σε μουσική του ίδιου και του Eric Rosse και στίχους του Περρή και της Sasha Sloan.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες με παραγωγό τον σπουδαίο Eric Rosse(συνεργάτη μεταξύ άλλων των Maroon5, Tori Amos, Sara Bareilles, Pablo Alboran) και την νέα τραγουδοποιό Sasha Sloan (που έχει γράψει τραγούδια για τους John Legend και Steve Aoki, ενώ τα singles της “Older” και “Runaway” σκίζουν φέτος στα ραδιοφωνικά charts).

Συναυλία του Γιώργου Περρή στου Παπάγου

Ο Γιώργος Περρής, με τη διεθνή πορεία στο χώρο, μάς προσκαλεί στο δροσερό θεατράκι του Παπάγου την Παρασκευή 19 Ιουλίου σε μία μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ο Γιώργος Περρής θα ερμηνεύσει τραγούδια και από το καινούργιο του αγγλόφωνο άλμπουμ «Who I’m Meant To Be», από το οποίο ξεχώρισαν ήδη τα singles «How Many Does It Take» και «She Walks On», καθώς και το «Γυναίκα», τη συμμετοχή του στο δίσκο «Πολιορκημένος χρόνος» των Τίτου Πατρίκιου και Ανδρέα Κατσιγιάννη.