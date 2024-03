Γιώργος Λάνθιμος: Πότε κυκλοφορεί η επόμενη ταινία του -Πρωταγωνιστεί η Έμμα Στόουν - iefimerida.gr

Η ταινία Kinds of Kindness, η επόμενη συνεργασία του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου και της πρωταγωνίστριας Έμμα Στόουν, θα κάνει την εμφάνισή της στους κινηματογράφους αυτό το καλοκαίρι.

Η Searchlight, το στούντιο που διανέμει την ταινία, την πρόσθεσε στο ημερολόγιο προβολών της στις 21 Ιουνίου.

Αν και η πλοκή παραμένει μυστική, το Kinds of Kindness είναι μια ταινία που επανασυνδέει τη Stone με τους συμπρωταγωνιστές της στο Poor Things Γουίλεμ Νταφόε και Μάργκαρετ Κουάλεϊ, καθώς και τον ηθοποιό του The Favourite (Η Ευνοούμενη) Τζο Άλγουιν. Οι Τζέσι Πλίμονς, Χονγκ Τσάου και Χάντερ Σέιφερ θα συμπληρώσουν το καστ.

Kinds of Kindnes, η επόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, πέμπτη συνεργασία του με την Έμμα Στόουν

Ο Λάνθιμος έγραψε το σενάριο μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, με τον οποίο έγραψε μαζί τα The Lobster (Ο Αστακός), Killing of a Sacred Deer (Ο θάνατος του ιερού ελαφιού) και Dogtooth (Κυνόδοντας). Η ταινία, με αρχικό τίτλο And, γυρίστηκε στη Νέα Ορλεάνη στα τέλη του 2022.

Το Kinds of Kindness είναι η πέμπτη συνεργασία μεταξύ της Στόουν και του Λάνθιμου, οι οποίοι μόλις συνεργάστηκαν στο Poor Things, μια κωμωδία φαντασίας που χάρισε στη Στόουν το δεύτερο Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού της καριέρας της. Εκείνη η ταινία, που επίσης διανέμεται από την Searchlight, κέρδισε συνολικά τέσσερα Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και τα βραβεία παραγωγής και κοστουμιών. Το Poor Things έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η Στόουν και ο Λάνθιμος συνεργάστηκαν επίσης στο βραβευμένο με Όσκαρ του 2018 The Favourite και στην ταινία μικρού μήκους Bleat (Βληχή). Βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις για την ανάπτυξη της έκτης τους ταινίας, ριμέικ της νοτιοκορεατικής κωμωδίας φαντασίας "Save the Green Planet".

Η Στόουν έχει μιλήσει για τη δημιουργική της συνεργασία με τον Λάνθιμο, λέγοντας: «Ο Γιώργος αισθάνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας του να δουλεύει με ανθρώπους ή να βάζει ανθρώπους στις ταινίες του έχει να κάνει με το ποιοι είναι ως άνθρωποι. Δεν βασίζεται μόνο στις επιδόσεις».