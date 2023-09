To Full Circle παρουσιάζει το πιο περιζήτητο όνομα της ηλεκτρονικής μουσικής, KEINEMUSIK - Για πρώτη φορά στην Αθήνα - iefimerida.gr

Το σύννεφο της Keinemusik καταφτάνει στην Αθήνα για να υποδεχθεί το φθινόπωρο στην πόλη με την πιο ανεβαστική διάθεση.

Το Full Circle παρουσιάζει υπερήφανα την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου το Βερολινέζικο party brand και δισκογραφική Keinemusik. Οι 3 κύριοι και απόλυτα εδραιωμένοι στο χώρο εκπρόσωποί της παγκόσμιας ηλεκτονικής σκηνής, &ME, RAMPA και ADAM PORT, θα ταξιδέψουν στην Αθήνα με έναν και μοναδικό σκοπό να ξεσηκώσουν με τις μουσικές τους το αθηναικό μουσικόφιλο κοινό με ένα 5ωρο extended set στο υπαίθριο χώρο του Anassa city events. Το event θα ανοίξουν ο πολλά υποσχόμενος Yet More και οι residents του Full Circle, MAARKK και Man with the speaker.

Η Keinemusik είναι ένα συλλογικό πρότζεκτ που σταδιακά αναδείχθηκε σε μια απο τις πιο πολυσυζητημένες και δραστήριες δισκογραφικές στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2009 από έξι φίλους και καλλιτέχνες με καταγωγή από το Βερολίνο της Γερμανίας. Αποτελείται απο τους DJ / παραγωγούς &ME, Rampa, Adam Port, Reznik, Here Is Why και την γραφίστρια-ζωγράφο Monja Gentschow, η οποία τελεί την καλλιτεχνική επιμέλεια της κολεκτίβας. Από το 2009 κυκλοφορούν σταθερά τη δική τους μουσική μέσω του label τους, συμβάλλοντας πολλές φορές στη διαμόρφωση των νέων τάσεων στην ηλεκτρονική dance σκηνή. Το όνομά τους στα Γερμανικά σημαίνει "καμία μουσική" και αντιπροσωπεύει με έναν ειρωνικό τρόπο την ανατρεπτική πολυμορφία τους. Η μουσική τους κινείται από deep house και afro house, μέχρι disco και indie dance επιλογές. Ως party label έχει λάβει κάτι παραπάνω απο θετικές κριτικές από πολλά μουσικά περιοδικά αποκτώντας έτσι μεγάλη γκάμα θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Προσφάτως και το Forbes έκανε εκτενή αναφορά στο brand εξηγώντας πως έχουν καταφέρει να γίνουν κάτι παραπάνω απο ένα μουσικό label και να φτάσουν να θεωρούνται κίνημα.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες:

Ο &ΜΕ πρόκειται για μια εξαιρετικά ιδιαίτερη φιγούρα στο χώρο της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας. Μέσα απο τα ξεσηκωτικά του sets καταφέρνει να μπλέκει με μοναδικό τρόπο τη soulful πλευρά της house μουσικής με αυτή της techno. Ο ίδιος είναι ιδρυτικό μέλος της Κeinemusik, ενώ ταυτόχρονα έχει γκάμα περιοδειών στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως BPM Festival, Time Warp και Awakenings.

O RAMPA είναι ένα ακόμα ιδρυτικό μέλος της φαμίλιας της Keinemusik.

Από το 2009 και μετά έγινε γνωστός μέσω του Keinemusik και του δικού του μικρού label d.i.y.-cosmos. Εκτός αυτού, έχει μια σειρά από άλλες συνεργασίες και κυκλοφορίες με τους Cocoon, Innervisions, Strictly Rhythm, Kompakt, 2020 Vision, Freerange, Bpitch Control, Diynamic ή Crosstown Rebels. Το πιθανότερο είναι να τον πετύχετε στο στούντιο, να "μαγειρεύει" και να πειραματίζεται με νέους ήχους. Όσον αφορά το DJing, παίζει πάντα συνειδητά με μια ¨less is more προσέγγιση.

Ο Adam Port ξεχωρίζει από την τυπική μουσική σκηνή του Βερολίνου, έχοντας επινοήσει μια αυθεντική καλλιτεχνική πορεία με την εξαιρετικά πρωτότυπη προσέγγισή του στην techno. Τα releases του έχουν κερδίσει την υποστήριξη των μεγαλύτερων ονομάτων στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής και ακούγονται στα πολυπληθέστερα dance festival και art happenings ανά τον κόσμο. Πάντα αυθεντικός, ο Port βάζει την αγάπη του για τη μουσική πάντα πρώτη αποφεύγοντας τις εμπορικές προσδοκίες της βιομηχανίας. Η μουσική του διαμορφώνεται από dub, ραπ, soul, ακόμα και ψυχεδελική ροκ – και συνεχίζει να κρατά τον πήχη και τις απαιτήσεις του κοινού του ψηλά. Μέσω των φημισμένων πλέον DJ set του γεμίζει dancefloor και μοιράζει συγκινήσεις.

Oι υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Οpel, η Elit Vodka, ο Mythos, η FILA, το Almora Plus, τα νερά ΒΙΚΟΣ και τα Ζαχαροπλαστεία Βάρσος.

