Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Μία δυναμική Αγορά για δημιουργούς και διανομείς, διεθνώς - iefimerida.gr

Η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι ο τόπος όπου καλλιεργείται το σινεμά του μέλλοντος. Δημιουργοί, παραγωγοί, διανομείς και εκπρόσωποι μεγάλων διεθνών φεστιβάλ και τηλεοπτικών σταθμών συναντιούνται στη Θεσσαλονίκη.

Μέσα σε δέκα μέρες ώσμωσης, διαλόγου, επικοινωνίας, ανακαλύπτουν νέα κινηματογραφικά σχέδια και τα ενισχύουν ώστε να ολοκληρωθούν και να φτάσουν στο κοινό τους.

Το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται φέτος2 με 12 Μαρτίου και με νέες δράσεις και συνέργειες στην πιο δυναμική Αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ενισχυμένη φέτος με έναν νέο κύκλο δράσεων, η Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, η σημαντικότερη κινηματογραφική Αγορά της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και τη Μέσης Ανατολής αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, συνεχίζει τις προσπάθειες να κάνει τις δράσεις της βιώσιμες, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Με την υποστήριξη του Creative Europe MEDIA και σε στενή συνεργασία με την DAE (Documentary Association of Europe) παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα όπου η καρδιά του ντοκιμαντέρ χτυπάει δυνατά σε όλες τις μορφές του.

Οι ταινίες της Αγοράς στο ΦΝΘ

Οι επιτυχίες της Αγοράς αποκαλύπτονται και στο φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ: 15 ολοκληρωμένες ταινίες που πέρασαν από τα αναπτυξιακά προγράμματα της Αγοράς θα συναντήσουν φέτος το κοινό τους.

Στόχος της Αγοράς είναι η υποστήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής από την Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Οι φετινοί συμμετέχοντες στην Αγορά θα ανακαλύψουν ταινίες και πρότζεκτ, θα δικτυωθούν με τους δημιουργούς και θα παρακολουθήσουν τις νέες τάσεις μέσω των Agora Talks. Πάνω από 200 καλεσμένοι από 40 διαφορετικές χώρες θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ και τις δράσεις της Αγοράς.

Ανακαλύψτε τους σημαντικότερους άξονες της Αγοράς:

1. Agora Doc Market: Με περισσότερα από 400 ολοκληρωμένα ντοκιμαντέρ στην ψηφιοποιημένη βιντεοθήκη της (σε συνεργασία με το Cinando), το Agora Doc Market θα είναι διαθέσιμο online μόνο για τους διαπιστευμένους της Αγοράς και τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

2. Agora Docs in Progress: Θα παρουσιαστούν 11 ταινίες πριν την ολοκλήρωσή τους.

3. Thessaloniki Pitching Forum: Συμμετέχουν 14 πρότζεκτ στην πλατφόρμα συμπαραγωγών και συγχρηματοδότησης για δημιουργικά, τηλεοπτικά και new media ντοκιμαντέρ στο στάδιο της ανάπτυξης.

4. Agora Lab: 6 πρότζεκτ από την Ελλάδα θα πάρουν μέρος στο εργαστήρι ανάπτυξης, στο οποίο ειδικοί του ντοκιμαντέρ προσφέρουν καθοδήγηση σε σκηνοθέτες με ταινίες που βρίσκονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

5. Meet the Future: 5 ανερχόμενα πρόσωπα στον χώρο του ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται κάθε χρόνο από την ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Φέτος παρουσιάζονται δημιουργοί από τη Μολδαβία.

6. Agora Talks & Masterclass: Κάθε χρόνο η Αγορά προσκαλεί ειδικούς να μοιραστούν πρακτικές συμβουλές και εμπειρίες με τους διαπιστευμένους του Φεστιβάλ.

7. Doc Counseling: Προσφέρει ιδιωτικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάλιστα 15 ταινίες που κάνουν παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρεμιέρες φέτος στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Ανοιχτούς Ορίζοντες, έχουν υποστηριχθεί από την Αγορά του Φεστιβάλ:

Narrow Path to Happiness της Kata Oláh (Ουγγαρία - ΗΠΑ)

Συμμετείχε στο Agora Docs in Progress 2021

Mighty Afrin: In the Time of Floods του Άγγελου Ράλλη (ΗΠΑ)

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2020 - ERT Award & Agora Docs in Progress 2021

Queen of the Deuce της Valerie Kontakos (Ελλάδα, Καναδάς)

Συμμετείχε στο Agora Docs in Progress 2019

Άβατον των Ειρήνης Καραγιαννοπούλου και Sandrine Cheyrol (Ελλάδα)

Συμμετείχε στο Agora Docs in Progress 2021 - MuSou Award

Dogwatch του Γρηγόρη Ρέντη (Ελλάδα, Γαλλία)

Συμμετείχε στο Thessaloniki Goes to Cannes 2021

And, Toward Happy Alleys, της Sreemoyee Singh (Ινδία)

Συμμετείχε στο Agora Docs in Progress 2022

Citizen Miko του Robin Kvapil (Τσεχία)

Συμμετείχε στο Agora Docs in Progress 2022 - MuSou Award

Notes on Displacement του Khaled Jarrar (Παλαιστίνη, Γερμανία, Κατάρ)

Συμμετείχε στο Agora Docs in Progress 2019 και κέρδισε το Neaniko Plano Subtitling Award

A Steady Job των Gianluca Matarrese, Mattia Colombo (Ιταλία, Γαλλία)

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2020 και κέρδισε το μεγάλο βραβείο

Prison Blues του Δομήνικου Ιγνατιάδη (Ελλάδα)

Συμμετείχε στο Αgora Lab 2021

Μαθήματα χορού του Γιώργου Βιτσαρόπουλου (Ελλάδα)

Συμμετείχε στο Agora Lab 2022

Ο,τι λες για μένα της Ευαγγελίας Γούλα (Ελλάδα)

Συμμετείχε στο Αgora Lab 2021

The Village of Roses της Hanna Heilborn (Σουηδία)

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2021

We Will Not Fade Away της Alisa Kovalenko (Ουκρανία, Γαλλία, Πολωνία)

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2020

Όταν συναντώ τους φίλους μου του Γιάννη Καρύδα (Ελλάδα)

Συμμετείχε στο Agora Lab 2021

THESSALONIKI PITCHING FORUM

Δευτέρα 6 Μαρτίου (09.30–14.00) / διαθέσιμο και online για τους διαπιστευμένους της Αγοράς

Το Thessaloniki Pitching Forum, η πλατφόρμα συμπαραγωγής και συγχρηματοδότησης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν το πρότζεκτ τους, να δεχτούν σχόλια και συμβουλές, αλλά και να ακονίσουν το υλικό τους στη διάρκεια ενός διήμερου διαδικτυακού εργαστηρίου.

Οι tutors για τα ομαδικά εργαστήρια είναι οι:

Philippa Kowarsky, Παραγωγός & Σύμβουλος Ντοκιμαντέρ, Ισραήλ

Brigid O'Shea, Σύμβουλος Ντοκιμαντέρ, Documentary Association of Europe - DAE, Γερμανία/Αυστραλία

Ove Rishøj Jensen, Παραγωγός & Σύμβουλος Ντοκιμαντέρ, Paradiddle Pictures, Δανία

Mila Turajlić, Σκηνοθέτης & Παραγωγός, Poppy Pictures, Σερβία

Natalia Libet, Παραγωγός, Ουκρανία

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα πρότζεκτ τους κατά το μονοήμερο Forum σε ειδικούς από όλο τον κόσμο, με τους οποίους στη συνέχεια πραγματοποιούν και συναντήσεις.

Τα βραβεία που θα απονεμηθούν στο Thessaloniki Pitching Forum:

• Το Onassis Culture, στηρίζοντας με συνέπεια την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Φεστιβάλ, τιμά με το Onassis Film Award (5.000 ευρώ) ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Pitching Forum ή στο Agora Docs in Progress.

• Βραβείο Thessaloniki Pitching Forum (2.000 ευρώ).

• Βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum για ελληνικό πρότζεκτ (2.000 ευρώ)

• Βραβείο Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (MFI Script2Film Workshop), που αντιστοιχεί σε μια υποτροφία για το Doc Lab αξίας 2.000 ευρώ καθώς και διαμονή στη Νίσυρο και τη Ρόδο για το έτος 2023 σε ένα από τα επιλεγμένα διεθνή project.

• Βραβείο DAE - Documentary Association of Europe (Συμβουλευτικές συνεδρίες και δωρεάν συνδρομή μέλους).

• Βραβείο Aylon Productions Digital Services (Ψηφιοποίηση υλικού από την Aylon Productions).

• Βραβείο Beldocs (Διαμονή και διαπίστευση για το επόμενο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Beldocs 9-13 Μαΐου 2023).

• Το νέο βραβείο Dok Leipzig Accelerator προσφέρει δύο Co-Pro Market διαπιστεύσεις και διαμονή (Οκτώβριος 2023).

Τη διεθνή επιτροπή του Thessaloniki Pitching Forum αποτελούν οι:

Ελένη Χανδρινού, Σύμβουλος & Παραγωγός - Cigale Films, Βέλγιο

Nevena Milašinović, Sales and Acquisitions Executive - Lightdox, Ελβετία

Sara Rüster, International Distribution Manager - Swedish Film Institute, Σουηδία

Τα πρότζεκτ θα αναδειχθούν και μέσα από τη συζήτηση που θα έχουν οι δημιουργοί με ένα διεθνές πάνελ κορυφαίων επαγγελματιών.

Στο φετινό πάνελ συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι:

Adel Ksiksi, Al Jazeera

Soleil Gharbieh - AFAC - Arab Fund for Arts & Culture, Λίβανος

Magdalena Borowska, TVP, Πολωνία

Devin Karambelas, WGBH/PBS, ΗΠΑ

Sanam Gharazoglou - MUBI, Ηνωμένο Βασίλειο

Τα πρότζεκτ του Thessaloniki Pitching Forum:

1. HOLY HUMAN ANGEL

Σκηνοθεσία: Αγγελική Αριστομενοπούλου, Παραγωγή: Γιούρι Αβέρωφ, Ρέα Αποστολίδη - Anemon Productions, Βίκυ Μίχα - Asterisk*, Heather Millard - Compass Films, Ελλάδα, Ισλανδία

2. THE MAN WITH THE BROKEN ARM

Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Βασιλείου, Παραγωγή: Orlane Dumas - Les films de l'Aube Sauvage, Κωνσταντίνος Βασίλαρος - StudioBauhaus, Γαλλία, Ελλάδα

3. PARADISE LOST

Σκηνοθεσία/Παραγωγή: Γιολάντα Μαρκοπούλου - Polyplanity Productions, Συν-σεναριογράφος: Ιωάννα Βαλσαμίδου, Ελλάδα (VR Interactive Documentary)

4. BEYOND THE BORDER

Σκηνοθεσία: Ana Otasević, Παραγωγή: Ana Otasevic - Dar Mar Films, Σερβία

5. DAD’S LULLABY

Σκηνοθεσία: Lesia Diak, Παραγωγή: Monica Lăzurean-Gorgan, Elena Martin - FILMWAYS, Ουκρανία, Ρουμανία

6. FAR FROM MAINE

Σκηνοθεσία: Roy Cohen, Παραγωγή: Roy Cohen - Roy Cohen Films, Serge Gordey - Temps Noir, Ισραήλ, Γαλλία

7. HOLY FAMILY

Σκηνοθεσία: Sacha Biazzo, Συν-σεναριογράφος: Chiara Freddi, Παραγωγή: Francesco Piccinini - Deepinto Srl, Ιταλία (Docuseries)

8. IRONMAN

Σκηνοθεσία: Kiril Karakash, Svetislav Podleshanov, Παραγωγή: Kiril Karakash, Svetislav Podleshanov - OPIUM Film, Ieva Ūbele - Baltic Balkan Productions, Eno Milkani - Bunker Film+, Βόρεια Μακεδονία, Λετονία, Αλβανία

9. JANA

Σκηνοθεσία: Muhammad Reza Azadi, Παραγωγή: Ali Haider - Filmkhaana, Maaria Sayed - Draw4Films, Πακιστάν, Ιταλία

10. MAOMI - LARGER THAN LIFE

Σκηνοθεσία: Judit Oláh, Παραγωγή: Inez Mátis - Pi Productions, Annika Mayer - Majmun Films, Anna Stylińska, Katarzyna Slesicka - My Way Studio, Ουγγαρία, Γερμανία, Πολωνία

11. THE NATIVE DANCE

Σκηνοθεσία: Alaa Dajani, Παραγωγή: Kesmat El Sayed, Laura Kloeckner - SEERA FILMS, Αίγυπτος, Γερμανία

12. OUR FEMININE WARS

Σκηνοθεσία: Zaina Erhaim, Παραγωγή: Brian Hill - Century Films, Ηνωμένο Βασίλειο, Συρία Σε συνεργασία με CIRCLE Women Doc Accelerator

13. QUEENS OF JOY

Σκηνοθεσία: Olga Gibelinda, Παραγωγή: Ivanna Khitsinska - Quatros Group, Gogol Production, Ουκρανία, Πολωνία

14. THREE TIMES A REBEL

Σκηνοθεσία: Anna M. Bofarull, Παραγωγή: Anna M. Bofarull - KABOGA Art and Films, Rok Biček - CVINGER FILM, Ισπανία, Σλοβενία

AGORA DOCS IN PROGRESS

Δευτέρα 6 Μαρτίου, 14.30-17.00 / διαθέσιμο και online για τους διαπιστευμένους της Αγοράς

Η Αγορά Ντοκιμαντέρ του 25ου ΦΝΘ παρουσιάζει τα Docs in Progress. Πρόκειται για 11 ταινίες από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, οι οποίες παρουσιάζονται σε παραγωγούς, εκπροσώπους πωλήσεων (sales agents), διανομείς και εκπροσώπους φεστιβάλ.

• Onassis Film Award (5.000 ευρώ) σε ένα από τα ελληνικά πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Pitching Forum ή στο Agora Docs in Progress.

• Η ελληνική εταιρία post-production 2|35 Inc δίνει βραβείο για υπηρεσίες post-production.

• Το βραβείο MuSou προσφέρει υπηρεσίες ήχου και μουσικής.

• Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απονέμει βραβείο που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ σε ένα ελληνικό πρότζεκτ ή ελληνική συμπαραγωγή.

• Η εταιρεία Νεανικό Πλάνο προσφέρει βραβείο για υποτιτλισμό στα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Τη διεθνή επιτροπή των Docs in Progress αποτελούν οι:

Maëlle Guenegues, Εκπρόσωπος πωλήσεων, CAT&Docs - Γαλλία

Laurien ten Houten, Industry Relations και Talks Manager στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ [IDFA], - Ολλανδία

Ηλίας Γεωργιόπουλος, Διανομέας - Danaos Cinema & Danaos Films - Ελλάδα



Οι ταινίες που συμμετέχουν στο τμήμα Docs in Progress είναι οι:

1. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ ~ 21 ΧΛΜ

Σκηνοθεσία: Νικολέτα Παράσχη, Παραγωγή: Μαρία Καραγιαννάκη - Chase The Cut, Συμπαραγωγή: Νικολέτα Παράσχη, Ελλάδα

2. ΣΧΕΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΝΤΡΑ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρακέπελης, Συνσεναριογράφος: Νατάσα Σέγκου, Παραγωγή: Μαρία Δρανδάκη - Homemade Films, Ελλάδα

3. THE GOSPEL ACCORDING TO CIRETTA

Σκηνοθεσία: Caroline von der Tann, Παραγωγή: Antonella Di Nocera - Parallelo 41 Produzioni, Ιταλία

4. FORBIDDEN

Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Anelise Salan - The L Studio Film, Παραγωγή: Bogdan Craciun - Andarams Films, Ρουμανία

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2021

5. HANGING WITHOUT WALLS

Σκηνοθεσία: Jana Durajova, Lena Kusnierikova, Παραγωγή: Zuzana Mistrikova, Lubica Orechovska - PubRes, Arkaitz Basterra - PubRes International, Σλοβακία

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2022 - Βραβειο Beldocs

6. LANDING

Σκηνοθεσία: Ksenia Ciuvaseva, Παραγωγή: Natalia Imaz - parabellum film, Συμπαραγωγή: Maxim Cîrlan - MOLDOX AO, Mihajlo Jevtic - Film the World, Εταιρεία Πωλήσεων: Taskovski Films, Γερμανία, Μολδαβία, Σερβία

7. POST LOVE

Σκηνοθεσία: Alexis Taillant, Παραγωγή: Nadège Labé - Wendigo Films, Γαλλία

Συμμετείχε στο Thessaloniki Pitching Forum 2021 - DAE Award

8. SAVANNA AND THE MOUNTAIN

Σκηνοθεσία-Παραγωγή: Paulo Carneiro - BAM BAM CINEMA, Συμπαραγωγή: Alex Piperno - La Pobladora Cine, Πορτογαλία, Ουρουγουάη

9. STORIES OF A LIE

Σκηνοθεσία: Olia Veriopoulou, Παραγωγή: Gaëlle Jones - Perspective Films, Γαλλία, Ελλάδα

10. SUSPENDED

Σκηνοθεσία: Myriam El Hajj, Παραγωγή: Myriam Sassine - Abbout Productions, Συμπαραγωγή: Carine Ruszniewski - Gogogo Films, Λίβανος, Γαλλία, Κατάρ

11. TELL THEM ABOUT US

Σκηνοθεσία: Rand Beiruty, Παραγωγή: Jude Kawwa - Shaghab Films, Συμπαραγωγή: Alex Tondowski - Tondowski Films, Γερμανία, Ιορδανία

Την προετοιμασία της παρουσίασης έχει αναλάβει η σύμβουλος και επιμελήτρια προγράμματος ντοκιμαντέρ Anna Glogowski.

AGORA LAB

Η πρωτοβουλία της Αγοράς Ντοκιμαντέρ, το Agora Lab, αναπτύσσεται και πλέον ενισχύει ταινίες που βρίσκονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, προσφέροντας καθοδήγηση και συμβουλές από ειδικούς. Πρόκειται για πρότζεκτ από την Ελλάδα, η επιλογή των οποίων γίνεται από τις αιτήσεις για τα τμήματα Thessaloniki Pitching Forum και Docs in Progress, τα οποία έχουν θεματικές διεθνούς ενδιαφέροντος. Ένα από τα πρότζεκτ θα βραβευτεί με το Guidance Award της Paradiddle Pictures (Δανία).

Συμβουλεύουν οι:

Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής Ethnofest παραγωγός, Ελλάδα (συντονιστής προγράμματος)

Selin Murat, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Αγοράς, IDFA - Ολλανδία

Ieva Ūbele, παραγωγός, Baltic Balkan Productions - Λιθουανία

Bonnie Williams, Σύμβουλος Pitch και Public Speaking, Speaking With Impact - Ολλανδία

Τα πρότζεκτ του Agora Lab είναι:

1. ASPHALT

Σκηνοθεσία: Ελευθέριος Παναγιώτου, Παραγωγή: Sébastien Téot - Cellulo Prod, Γαλλία

2. CUM AS YOU ARE

Σκηνοθεσία: Μαρτίνα Αλμπάκρι, Παραγωγή : Πολύμνια Παπαδοπούλου Σαρδέλη - Kalibu Productions, Ελλάδα

3. IN THE SHADOW OF LAZIKA

Σκηνοθεσία: Νίκος Κωστόπουλος, Παραγωγή: Βίκη Ζιώγα - PHĒNO, Ελλάδα, Γεωργία

4. KATERINA

Σκηνοθεσία: Άλκηστη Ευθυμίου, Παραγωγή: Μίνα Ντρέκη - Marni Films, Ελλάδα

5. PAVE PARADISE

Σκηνοθεσία, Παραγωγή: Αλκαίος Σπύρου, Ελλάδα

6. RETURN TO HOMELAND

Σκηνοθεσία, Παραγωγή: Άκης Κερσανίδης, Χρύσα Τζελέπη, AnemiCinema, Ελλάδα

MEET THE FUTURE

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Αγορά Ντοκιμαντέρ ανακαλύπτει και συστήνει στους επαγγελματίες νέα ταλέντα του κινηματογράφου από την ευρύτερη περιοχή που κάνουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους, μέσα από τη δράση Meet the Future. Το Meet the Future έκανε πέρυσι focus σε ανερχόμενες σκηνοθέτιδες από τη Γεωργία, με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση των επαγγελματιών και του κοινού. Φέτος, εστιάζουμε σε ανερχόμενα ταλέντα από τη Μολδαβία, με την υποστήριξη του Κέντρου Κιν/φου της Μολδαβίας.

Οι συμμετέχοντες σκηνοθέτες είναι οι:

Pavel Braila

Επόμενο πρότζεκτ: Odyssey MD

Ksenia Ciuvaseva

Επόμενο πρότζεκτ: Hatchepsut and I

Ana Gurdiș

Επόμενο πρότζεκτ: Between Two Worlds (working title)

Olga Lucovnicova

Επόμενο πρότζεκτ: Last Letters From My Grandma

Ana-Felicia Scutelnicu

Επόμενο πρότζεκτ: Father Sits in Chisinau and Feeds the Cats (working title)

Την προετοιμασία της παρουσίασης έχει αναλάβει η ειδικός Bonnie Williams, Speaking with Impact, Ολλανδία.

AGORA MASTERCLASS

Τετάρτη 8 Μαρτίου, 11.00 - 13.00, Παύλος Ζάννας

Philippa Kowarsky - Untangling the Global Landscape, Filmmaking 2023



Η βραβευμένη με Όσκαρ παραγωγός και διεθνούς φήμης sales agent Philippa Kowarsky, συμπαραγωγός γνωστών ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων The Act of Killing, The Look of Silence, Collective (executive producer), Flee (executive producer), A House Made of Splinters, με πολυετή καριέρα στον χώρο του ντοκιμαντέρ, θα μας μιλήσει για τις νέες προϋποθέσεις της παραγωγής ταινιών ντοκιμαντέρ και θα προσπαθήσει να αποσαφηνίσει το παγκόσμιο τοπίο. Πού τελικά θέλουμε να προβάλλονται οι ταινίες μας;

AGORA TALKS ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



4-9 Μαρτίου

Όπως κάθε χρόνο, η Αγορά Ντοκιμαντέρ προσκαλεί επαγγελματίες του ντοκιμαντέρ να μοιραστούν πρακτικές συμβουλές και εμπειρίες με τους διαπιστευμένους του Φεστιβάλ. Ακολουθούν χρονολογικά όλες οι συζητήσεις της Αγοράς.



Η Τέχνη της Δικτύωσης: Να μοιράζεσαι σημαίνει να νοιάζεσαι

Σάββατο 4 Μαρτίου στις 17:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Είναι αλήθεια πως σήμερα, ένα καλό δίκτυο βοηθάει πολύ. Ειδικά στον χώρο του ντοκιμαντέρ, ένα ισχυρό, διεθνές, εξειδικευμένο δίκτυο είναι ότι πιο σημαντικό για την εξέλιξη της καριέρας των κινηματογραφιστών ντοκιμαντέρ. Αλλά πώς χτίζει κανείς ένα τέτοιο δίκτυο; Πώς δικτυώνεται σωστά κανείς σε διαφορετικούς χώρους και πώς λειτουργεί πραγματικά η διασύνδεση μεταξύ των Αγορών Ντοκιμαντέρ, των εκπαιδευτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των δημιουργών;

Ας μάθουμε περισσότερα για την τέχνη της δικτύωσης και των δικτύων συζητώντας με τους καλεσμένους επαγγελματίες της Αγοράς Ντοκιμαντέρ και ας δούμε μαζί γιατί το να μοιράζεσαι σημαίνει να νοιάζεσαι.

Ομιλητές: Nadja Tennstedt | DOK Leipzig, Katarzyna Szarecka, Adam Papliński | Pitch the Doc, Ελένη Χανδρινού | Παραγωγός, Εκπρόσωπος Eurimage Συντονισμός: Marion Schmidt (DAE- Documentary Association Europe)



Μια διαφορετική οπτική: τα δημιουργικά ντοκιμαντέρ πέρα από τον τηλεοπτικό χρόνο

Κυριακή 5 Μαρτίου στις 17:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Πόσο σημαντικός είναι ο διαθέσιμος τηλεοπτικός χρόνος για τα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση σήμερα; Οι Τέχνες και τα πολιτιστικά ντοκιμαντέρ ταιριάζουν στον προγραμματισμό ιστορικού περιεχομένου; Ή μήπως ένα ντοκιμαντέρ που αρχικά προοριζόταν για ένα συμβατικό πρόγραμμα μεταμορφώνεται σε ένα «επιστημονικό» ντοκιμαντέρ; Πώς μπορούν οι παραγωγοί να προσαρμοστούν και να αντιδράσουν με ευελιξία στις αυξανόμενες απαιτήσεις για περιεχόμενο χωρίς να θυσιάζουν είτε την ποιότητα του είδους είτε το όραμα των δημιουργών;

Εξετάζοντας μια πληθώρα περιπτώσεων και με παραδείγματα, θα ανακαλύψουμε μαζί το πεδίο του σύγχρονου ντοκιμαντέρ που συνεχώς αλλάζει.

Ομιλητές: Christian Popp | Παραγωγός (Tag film), Ρέα Αποστολίδη, Γιούρι Αβέρωφ | Παραγωγοί (Anemon Productions)

Χρηματοδότηση Ντοκιμαντέρ quo vadis?

Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 17:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Η παραγωγή ντοκιμαντέρ είναι ηθικά ανταποδοτική αλλά επίσης εξαιρετικά δαπανηρή και πολύπλευρη. Μεγάλο κομμάτι της προεργασίας καταλαμβάνει η αναζήτηση οικονομικών πόρων από πολλές διαφορετικές πηγές με στόχο την ολοκλήρωση μιας ταινίας. Ενώ οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις συρρικνώνονται και το χρηματοδοτικό σύμπαν βρίσκεται σε συνεχή εναλλαγή, το να ενημερώνεται κανείς για τις διαφορετικές δυνατότητες οικονομικής στήριξης είναι κρίσιμο για την ολοκλήρωση και την επιτυχία μιας ταινίας.

Ομιλητές: Helle Hansen | Συμβουλος Ντοκιμαντέρ, Film Commissioner στο Filmfond Nord,

Arkaitz Basterra | Παραγωγός, Σύμβουλος οικονομικών (Moby Dick Film Capital)

Victor Ede | Παραγωγός (Cinephage) Συντονισμός: Brigid O’Shea | (DAE- Documentary Association Europe)

Η αμεροληψία και το ηθικό δικαίωμα στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ: ένα άπιαστο όνειρο;

Τρίτη 7 Μαρτίου στις 17:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Διαθέτοντας καλύτερες συνθήκες παραγωγής, οι κινηματογραφιστές από τη Δύση πολλές φορές ξεκινούν να κάνουν ντοκιμαντέρ σε τρίτες χώρες, δελεασμένοι από κατά τα φαινόμενα εντυπωσιακές, ελκυστικά εξωτικές και υποτίθεται άγνωστες ιστορίες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού και θα λάβουν υποσχέσεις κρατικών χρηματοδοτήσεων. Αυτό πολλές φορές συμβαδίζει με την έλλειψη προετοιμασίας από πλευράς των δημιουργών, κατανόησης της κουλτούρας των πρωταγωνιστών καθώς και της αίσθησης ότι ο δημιουργός κατέχει το δικαίωμα να αφηγηθεί την ιστορία που αφορά μια κοινότητα στην οποία δεν ανήκει. Έτσι αφαιρεί το κυρίαρχο δικαίωμα της κοινότητας να διερευνήσει τις δικές της ιστορίες, με τον δικό της τρόπο και στον δικό της χρόνο.

Η διεθνής κοινότητα του Ντοκιμαντέρ έχει ξεκινήσει να αμφισβητεί αυτές τις βιαστικές, ανεύθυνες και ηθικά προβληματικές πρακτικές οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε ένα σύστημα με πολύ αργά αντανακλαστικά, ισχυρές αντιστάσεις και παρεξηγήσεις. Μέσα σε αυτό το σύστημα, επιβλαβείς παραγωγές κερδίζουν βραβεία.

Ποιoς είναι ο ρόλος μας στην κινηματογραφική βιομηχανία, σε αυτή την κρίσιμη συζήτηση και σε στην απαραίτητη επικείμενη αλλαγή; Πως μπορούν οι παραγωγοί, οι πλατφόρμες παρουσίασης και οι οι χρηματοδοτικοί φορείς να επιδείξουν μια συνειδητή και συγκροτημένη δέσμευση προς το την αμεροληψία και την απόδοση ευθύνης;

Ομιλητές: Zeynep Guzel | Επικεφαλής Talents Doc Station της Berlinale, Alex Shiraieff | B2B Docs

Thomas Kaske | Παραγωγός (Kaskefilm), Συντονισμός: Selin Murat | Υπεύθυνη Αγορών IDFA

Ένας θαυμαστός νέος εικονικός κόσμος

Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 16:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Ένα θαυμαστό νέο σύμπαν σχηματίζεται και εμείς είμαστε οι εικονικοί του κάτοικοι.

Σε αυτό το συναρπαστικό Agora Talk, οι δημιουργοί των ταινιών VR. AR, XR και Immersive συναντώνται με επαγγελματίες του Ντοκιμαντέρ, παραγωγούς, εκπροσώπους ξένων Φεστιβάλ και εταιρειών πωλήσεων καθώς και ακαδημαϊκούς και συζητούν για τις ανεξάντλητες δυνατότητες ενός εκπληκτικού κινηματογραφικού μέσου και τις άπειρες ευκαιρίες εφαρμογών που θα προκύψουν από την τάχιστη τεχνολογική εξέλιξη.

Ομιλητές: Maxime Montagne | Sales agent, Wide, Γιολάντα Μαρκοπούλου | Σκηνοθέτης, Εικαστικός

iMEdD Talk: Το σημείο συνάντησης της δημοσιογραφικής έρευνας και της παραγωγής ντοκιμαντέρ

Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 17:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Πώς η δημοσιογραφική έρευνα μπορεί να τροφοδοτήσει τα ντοκιμαντέρ με δυνατές και ζωηρές ιδέες και υλικό, ενώ ταυτόχρονα, το φορμά του ντοκιμαντέρ μπορεί να επιτρέψει σε σημαντικές δημοσιογραφικές έρευνες να χρησιμοποιούν περίπλοκες αφηγηματικές τεχνικές, να προσεγγίζουν ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, και τελικά να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο.

Μια συζήτηση με τον Micael Pereira, senior ρεπόρτερ της κορυφαίας πορτογαλικής εφημερίδας Expresso και μέλος της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Ο Pereira ασχολείται με τη δημοσιογραφία από το 1994 και είναι ανταποκριτής των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF) για την Πορτογαλία. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στις έρευνες του ICIJ: Offshore Leaks, Panama Papers, Bahama Leaks, Paradise Papers, Luanda Leaks και Pandora Papers. Είναι συγγραφέας του ντοκιμαντέρ Black Trail (2021), μια βραβευμένη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή με το δίκτυο EIC, σχετικά με το γιατί τα πλοία συνεχίζουν να καίνε τα πιο βρώμικα καύσιμα. Με το OCCRP, συμμετείχε στο Suisse Secrets. Επίσης, ήταν μέλος της ομάδας του Cities for Rent, μιας διασυνοριακής συνεργατικής έρευνας για τις εταιρείες - ιδιοκτήτες ακινήτων που διεξήχθη από το Arena for Journalism στην Ευρώπη, και το οποίο κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου 2022 στην κατηγορία Καινοτομία.

Συντονιστής: Δημήτρης Μπουνιάς | project manager iMEdD, δημοσιογράφος

Ντοκιμαντέρ για παιδιά: Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο

Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 17:00 @MΟΜus Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Η οθόνη, σε όλες της τις εφαρμογές και εκφάνσεις έχει ενσωματωθεί ολοκληρωτικά σε όλο το φάσμα της ύπαρξης μας. Μέσω της επιβολής αυτής, οι δυνάμεις του ντοκιμαντέρ καθίστανται απεριόριστες. Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τι δυνάμεις για να κάνουμε κάτι καλό στον κόσμο;

Επαγγελματίες του χώρου του Ντοκιμαντέρ συζητούν για το πως μπορούμε να επενδύσουμε σε νέους τρόπους επιμόρφωσης των παιδιών και των νέων μέσω του σινεμά και πως τα οπτικοακουστικά μέσα γίνονται ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για όλους καθώς εισάγουν νέες μεθόδους εκμάθησης μέσω εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ και άλλων εφαρμογών.

Ομιλητές: Kathi Seemann | Dok Fest München, Μαρία Παπασωτήρη | Μουσείο Κινηματογράφου - Εκπαιδευτικά Συντονισμός: Elise Jalladeau | Διευθύντρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η πλήρης λίστα των Agora Talks και των ομιλητών θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Doc Counseling

4-11 Μαρτίου

Η Αγορά δίνει την ευκαιρία για δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις με τους επαγγελματίες συμμετέχοντες. Θα συζητηθούν θέματα όπως: στρατηγική για φεστιβάλ, χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ, διανομή, γραφείο υποστήριξης Media, social media και marketing, μεταξύ άλλων. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Αγορά Ντοκιμαντέρ στηρίζει τη ταινία τεκμηρίωσης με κάθε δυνατό τρόπο.