Πατρίσια Φιλντ: Η διάσημη ενδυματολόγος αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα εμβληματικά της ρούχα - iefimerida.gr

Η Πατρίσια Φιλντ γράφει τα απομνημονεύματά της, που θα κυκλοφορήσουν στις 14 Φεβρουαρίου και θα μάθουμε σε αυτά ιστορίες πίσω από εμβληματικά ρούχα.

Το όνομά της έχει ταυτιστεί με τεράστιες επιτυχίες, όπως το «Sex and the City», «Ο Διάβολος φοράει Prada» και το «Emily in Paris». Ο λόγος για την Πατρίσια Φιλντ, τη βραβευμένη ενδυματολόγο με καταγωγή από το Πλωμάρι της Λέσβου, που, παρά τα 81 της χρόνια, δεν επαναπαύεται στις δάφνες της και συνεχίζει να δημιουργεί με το ίδιο πάθος εμπνευσμένα ρούχα.

Υπάρχουν πολλά εμβληματικά look στην ιστορία της τηλεόρασης πίσω από τα οποία βρίσκεται η Πατρίσια Φιλντ. Ποιος θα ξεχάσει την τουτού φούστα της Κάρι Μπράντσο από το «Sex & the City» ή τα καπέλα-κουβάδες της Έμιλι στο «Εmily in Paris»... Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, ναι, είναι δημιουργίες της Πατρίσια Φιλντ.

Η εμβληματική ενδυματολόγος γράφει επιτέλους τα απομνημονεύματά της, που θα κυκλοφορήσουν στις 14 Φεβρουαρίου. Το βιβλίο λέγεται «Pat in the City. My Life of Fashion, Style, and Breaking All the Rules της Patricia Field», εκτενές απόσπασμα του οποίου δημοσίευσε η Daily Mail.

Η Πατρίσια Φιλντ και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδωσαν μάχη για την τουτού φούστα... και τελικά κέρδισαν!

Όπως αποκαλύπτει η Πατρίσια Φιλντ, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ λάτρεψε αμέσως τη διάσημη λευκή τούλινη φούστα. Πρόκειται για την περίφημη φούστα μπαλέτου που φοράει η Κάρι Μπράντσο στους τίτλους αρχής τού Sex and the City, την οποία αγόρασε η Φιλντ από καλάθι με ρούχα για μόλις 5 δολάρια! Το πρόβλημα ήταν ότι δεν άρεσε στον παραγωγό της σειράς, Darren Starr.

«Ήξερα ότι θα την ενστερνιζόταν, επειδή είχε παρελθόν ως χορεύτρια μπαλέτου (σ.σ.: αναφέρεται στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ). Το στυλ της φούστας ήταν ιδιόρρυθμο, περιπετειώδες και απροσδόκητο - ακριβώς όπως η νέα σειρά στην οποία είχα προσληφθεί να δουλέψω και η οποία λεγόταν Sex And The City», γράφει αρχικά η Πατρίσια Φιλντ.

«Το πρόβλημα ήταν ότι το αφεντικό δεν το καταλάβαινε. Ο δημιουργός και παραγωγός της σειράς, Darren Starr, έχει εξαιρετικό ένστικτο, αλλά όταν είδε το λουκ που συνέθεσα για την εναρκτήρια σκηνή -τη λευκή τουτού φούστα, με το ροζ μπλουζάκι και ουδέτερα ψηλοτάκουνα πέδιλα με λουράκια- αμφισβήτησε την επιλογή μου. "Δεν το καταλαβαίνω", είπε. "Ποιος θα προσέξει αυτό το κορίτσι, στη Νέα Υόρκη, με μια φούστα;". Ευτυχώς, είχα τη Sarah Jessica στο πλευρό μου. Σε μια σειρά που απευθυνόταν σε εκλεπτυσμένες, αληθινές και σύγχρονες γυναίκες στην πόλη, πίστευε ακράδαντα ότι τα ρούχα ήταν εξίσου σημαντικά με το σενάριο ή την υποκριτική» συνεχίζει.

«"Είναι το σύνδρομο της πριγκίπισσας. Εμπιστεύσου με", είπα στον Darren», αποκάλυψε η Πατρίσια Φιλντ. «Στο τέλος συμβιβαστήκαμε: Ο Darren μάς άφησε να κάνουμε τη φωτογράφιση με την τούλινη φούστα υπό τον όρο να φωτογραφίσουμε και μια άλλη επιλογή, για την οποία βρήκα ένα μπλε, αμάνικο φόρεμα. Αλλά το πρόβλημά του ήταν μόνο η φούστα. Μόλις όμως ο Darren είδε την Carrie Bradshaw να πιτσιλίζεται από το διερχόμενο λεωφορείο που χτυπάει σε μια λακκούβα -με την εικόνα της και την ατάκα "Η Carrie Bradshaw ξέρει καλό σεξ"- τη λάτρεψε. Και έτσι γεννήθηκε το πιο εμβληματικό ρούχο της σειράς που είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στη μόδα στην ιστορία της τηλεόρασης», σημειώνει, αποκαλύπτοντας έτσι την ιστορία πίσω από τη διάσημη λευκή τούλινη φούστα.

Στη συνέχεια η Πατρίσια Φιλντ μιλάει για το «χτίσιμο» της ηρωίδας της, αποκαλύπτοντας πως μαζί με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κατάφεραν να κάνουν το καλσόν και το έντονο μακιγιάζ πασέ.



«Ο μόνος χαρακτήρας χωρίς σαφή και ακριβή ταυτότητα, όπως οι άλλοι, ήταν η Κάρι Μπράντσο. Αν η Σαμάνθα ήταν η σεξομανής, η Μιράντα η σοβαρή δικηγόρος και η Σαρλότ το κορίτσι της διπλανής πόρτας, τότε ποια ακριβώς ήταν η Κάρι;

Όλη η αβεβαιότητά μου για τη φύση της ταυτότητάς της εξαφανίστηκε τη στιγμή που η Σάρα Τζέσικα και εγώ καθίσαμε για πρώτη φορά να συζητήσουμε για τον ρόλο της. "Θα είμαι πάντα με γυμνά πόδια", είπε. "Δεν με νοιάζει πού πηγαίνει ο χαρακτήρας μου, τι θερμοκρασία έχει έξω ή τι είδους τακούνια φοράω".

Κάρι Μπράντσο

Μια τέτοια απόφαση μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν επαναστατική. Το 1997 το καλσόν αποτελούσε ακόμη αναπόσπαστο μέρος της γυναικείας γκαρνταρόμπας. Ειδικά στην τηλεόραση όλες οι γυναίκες τα φορούσαν.

Η δήλωση της Σάρα Τζέσικα -ότι η Κάρι θα περπατάει στον δρόμο με τακούνια και γυμνά πόδια- ήταν περισσότερο ένα μανιφέστο παρά μια ενδυματολογική κατεύθυνση. Συνέχισε να απαγορεύει, επίσης, τα κοκαλάκια και τα τσιμπιδάκια για τα μαλλιά της και έκανε έκκληση στους μακιγιέρ να απαρνηθούν το foundation, θεωρώντας το ως άλλο ένα απομεινάρι μιας περασμένης εποχής».

Δεν παραλείπει, όμως, να αναφερθεί και στις άλλες πρωταγωνίστριες. «Δεν μου αρέσει η τυπολατρία και ένιωσα ότι η Miranda έμοιαζε με κλισέ δικηγόρο. Από το πρώτο επεισόδιο της 2ης σεζόν κάναμε τον χαρακτήρα της πιο παιχνιδιάρικο. Την... έβαλα σε pencil φούστες με σακάκια με λεπτή σιλουέτα που ήταν ξεκούμπωτα για να φαίνεται η μέση της: ψηλά τακούνια, κρεμαστά σκουλαρίκια, όλα αυτά τα διασκεδαστικά αξεσουάρ - και όχι πια κουμπωμένα κολάρα.

Με την Kristin Davis (Σάρλοτ), το θέμα ήταν η αγάπη της για τις φούστες σε γραμμή Α. Την... πολέμησα γι' αυτές. "Έχεις υπέροχη σιλουέτα!" της είπα. "Πρέπει να την αναδείξουμε". Όταν επέλεξα φορέματα και φούστες Dolce Cabbana για να αναβαθμίσω το look της Charlotte ως κυρίας-που-γευματίζει, ανησυχούσε ότι ήταν πολύ στενά. Έπρεπε σχεδόν να της αρπάξω τα πουλόβερ Ralph Lauren για να της βάλω κάποιο κομμένο και ραμμένο Prada.

Κατά κάποιον τρόπο, ωστόσο, η Samantha ήταν ο πυρήνας της σειράς - τουλάχιστον όσον αφορά την πρωτοποριακή απεικόνιση της γυναικείας λίμπιντο... Καταλάβαινα ότι ο ρόλος της ήταν το σεξ, αλλά δεν ήθελα να είναι το φτηνό σεξ. Αντ' αυτού, την έντυσα με κομψά ελαστικά υφάσματα από τον σχεδιαστή Giorgio di Sant' Angelo. Άλλες φορές ήταν μια θεά με μεταλλικά ρούχα, λαμπερά, γυαλιστερά υφάσματα».

H Πατρίσια Φιλντ για την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada»

Το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε στην ταινία ήταν τα λευκά μαλλιά της Meryl Streep. Η ίδια και ο επί σειρά ετών στυλίστας μαλλιών και μακιγιέρ της είχαν σκεφτεί πολύ για το πώς το λουκ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον χαρακτήρα της αδίστακτης εκδότριας περιοδικών, Miranda Priestly.

Οι επιρροές τους ήταν ένα μείγμα από το 85χρονο μοντέλο Carmen Dell'Orefice και την τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Αλλά όταν οι παραγωγοί άκουσαν για λευκά μαλλιά, έπαθαν φρενίτιδα. Γι' αυτούς το λευκό ισοδυναμούσε με τη γριά. «"Μίλησες με τη Μέριλ" μου είπε ένας υστερικός παραγωγός. "Το λευκό θα μας σκοτώσει"», περιγράφει η Πατρίσια Φιλντ.

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να τους μεταπείσω, εξηγώντας τους ότι θα είχε ένα κομψό κούρεμα με τα ανάλογα φοβερά ρούχα, αλλά δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Τελικά, αναγκάστηκα να μεταφέρω τις ανησυχίες τους στη Meryl. "Θα το τακτοποιήσω εγώ" είπε - και αμέσως έθεσε τον όρο για τα μαλλιά: λευκά, υψηλής αισθητικής και σοκαριστικά τέλεια. Μπορείς να το κάνεις αυτό όταν έχεις προταθεί για δεκάδες Όσκαρ» γράφει με νόημα η Πατρίσια Φιλντ.

Για το Emily in Paris

Μιλώντας, τέλος, για το Emily in Paris, η Πατρίσια Φιλντ ξεκαθαρίζει πως για τη σειρά του Netflix εργάστηκε ως σύμβουλος και πως προσέλαβε τη Marylin Fitoussi ως ενδυματολόγο. «Έστησα το τμήμα, προσέλαβα την ενδυματολόγο και ανέλυσα τους χαρακτήρες μαζί της για να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη του στυλ και της ιστορίας της μόδας. Αλλά δεν είμαι υπεύθυνη για κανένα από τα βαρετά κομμάτια. Εξάλλου, φέτος είμαι 81 ετών», αναφέρει.

Πριν από τον πρώτο κύκλο της σειράς, η Πατρίσια Φιλντ έκανε ένα ταξίδι στη Γαλλία για να δει τι φορούσαν οι Παριζιάνες, αλλά το μόνο που έβλεπε από συνοικία σε συνοικία ήταν τζιν, φόρμες, φούτερ και αθλητικά παπούτσια. «"Ξεχάστε το γαλλικό σικ", είπα στον υπεύθυνο της σειράς όταν επέστρεψα. "Είναι νεκρό"».

Emily Cooper

Έτσι, αποφάσισε να αγνοήσει ό,τι είδε στους δρόμους και, αντ' αυτού, έντυσε την Emily με καπέλα και έντονα χρώματα, για να αποδώσει τη μεγάλη αισιοδοξία του χαρακτήρα της. «Ποτέ δεν την έντυσα στα μαύρα, εκτός αν το απαιτούσε το σενάριο», σημειώνει μεταξύ άλλων.