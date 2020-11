Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μία ταινία από το Μεξικό και ο Αρης Σερβατάλης οι μεγάλοι νικητές

Η ταινία της Φερνάντα Βαλαντές, «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα» απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο ανδρικής ερμηνείας απέσπασε ο Αρης Σερβετάλης για την ταινία «Μηλα», την ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα φετινά Οσκαρ.

Με μεγάλη επιτυχία και την αγάπη του κοινού να εκφράζεται με κάθε τρόπο, ολοκληρώθηκε το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που φέτος πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο. Περισσότεροι από 80.000 θεατές και επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου είδαν τις ταινίες και παρακολούθησαν τις online δράσεις της διοργάνωσης, ενώ πολλές ταινίες έγιναν γρήγορα sold out. Μεγάλη προσέλευση είχε επίσης το αναπτυξιακό τμήμα του Φεστιβάλ, τη Αγορά, η οποία φέτος στήριξε το ελληνικό σινεμά με νέες πρωτοβουλίες, ενέργειες και βραβεία.

Το 61ο Φεστιβάλ διοργάνωσε μια σειρά από εκθέσεις και εικαστικά δρώμενα στον δημόσιο χώρο στο πλαίσιο της κεντρικής θεματικής του «Οικειότητα: μια σύγχρονη τυραννία». Έργα τέχνης, video mapping, αλλά και το The Glasshouse Project στόλισαν τους δρόμους, τις πλατείες και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δίνοντας μερικές εικόνες χαράς και ελπίδας στους κατοίκους της πόλης που πήραν μια καλλιτεχνική γεύση στις ελάχιστες μικρές βόλτες για άσκηση, για ψώνια, για κάλυψη των βασικών αναγκών στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε. Στόχος είναι οι εκθέσεις αυτές να παραμείνουν στον δημόσιο χώρο της πόλης και μετά τη λήξη του φεστιβάλ.

Επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγιναν δυο online καθολικά προσβάσιμες προβολές των αγαπημένων ελληνικών ταινιών Μια τρελλή τρελλή οικογένεια του Ντίνου Δημόπουλου και Πρωινή Περίπολος του Νίκου Νικολαΐδη. Οι ταινίες προβλήθηκαν με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing].

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σύντομα, αλλά και με το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, για το οποίο θα ανακοινώσουμε νεότερα τις προσεχείς ημέρες.

Στο βίντεο που ακολουθεί, παίρνουμε μια γεύση απ’ όσα έγιναν στην 61η διοργάνωση:

Ακολουθούν τα βραβεία του 61ου ΦΚΘ:

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:

• Μελίκα Φορουτάν, ηθοποιός (Ιράν) • Τεόνα Στρούγκαρ Μιτέβσκα, σκηνοθέτις (Βόρεια Μακεδονία) • Βάνια Καλούτζερσιτς, διευθύντρια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (Κροατία) • Γιώργος Τσεμπερόπουλος, σκηνοθέτης (Ελλάδα) • Μπγιόρν Βίκτορσον, σχεδιαστής ήχου & ηχολήπτης (Ισλανδία)

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας - Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος», το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ / IDENTIFYING FEATURES της Φερνάντα Βαλαντές, Μεξικό - Ισπανία, 2020 Δειτε το τρέιλερ της ταινίας

Σκεπτικό: Σε έναν σκληρό κόσμο απογοητεύσεων, τραγωδίας και επιβίωσης, γεννιέται μια απρόσμενη φιλία. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από τη σκηνοθετική προσέγγιση στην κινηματογραφική φόρμα, η οποία δεν παραμερίζει ποτέ τη φυσική ροή της ιστορίας, αλλά την ανυψώνει συνεχώς σε μια υψηλότερη και πιο βαθυστόχαστη στάση και πρόταση. Η κινηματογράφηση ξεκινά αργά και με τρόπο κλασικό, για να μετατραπεί στη συνέχεια σε οπτικό σκοτάδι, ή και σε κόλαση, όπως ακριβώς και η ιστορία που ξεδιπλώνεται. Η ταινία αποτελεί υπενθύμιση του απεριόριστου χώρου που μπορεί να καταλάβει η καλλιτεχνική έκφραση.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία: DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020

Σκεπτικό:

Με έναν πολύ απλό και προσωπικό τρόπο, μέσα από μια ιστορία πατέρα-γιου, αυτή η περίτεχνη ταινία ρίχνεται με κινηματογραφική ορμή μέσα στα δάση και στη Φύση, για να «σκάψει» βαθιά σε μια αγροτική κοινότητα ανθρώπων που αλλάζει πρόσωπο. Η ιστορία ενός τόπου, αλλά συγχρόνως μια ιστορία οικουμενική.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία - Χάλκινος Αλέξανδρος, το οποίο από φέτος ο Μεγάλος Χορηγός του Φεστιβάλ COSMOTE TV υποστηρίζει με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στους: Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ για την ταινία ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ / SHORTA, Δανία, 2020

Σκεπτικό:

Γυρισμένο με ακρίβεια, αυτό το κοφτερό και αγχωτικό θρίλερ, δεν θα μπορούσε να αφορά περισσότερο την εποχή μας. Φέρνοντας στο προσκήνιο την υπερβολική χρήση αστυνομικής βίας, την κοινωνική αναταραχή και τον συστημικό ρατσισμό, οι σκηνοθέτες μάς φέρνουν ευφυώς αντιμέτωπους με φλογερά επίκαιρα ζητήματα, όπως το στίγμα και το μίσος στην κοινωνία μας.

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στην: Τζοάνα Σκάνλαν για την ερμηνεία της στην ταινία ΜΕΤΑ THN ΑΓΑΠΗ / AFTER LOVE του Αλίμ Καν, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020

Σκεπτικό:

Η ερμηνεία της Τζοάνα Σκάνλαν είναι δυνατή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι ακριβής, ευφυής και αναπάντεχη, είναι χάρμα οφθαλμών. Αποτυπώνει την Φαχίμα/Μέρι μακριά από τα γνωστά στερεότυπα και χαρίζει στον χαρακτήρα της αξιοσημείωτη αξιοπρέπεια, που απαιτεί αληθινό στοχασμό και κυριαρχία επί της τέχνης της.

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας στον: Άρη Σερβετάλη για την ερμηνεία του στην ταινία ΜΗΛΑ / APPLES του Χρήστου Νίκου, Ελλάδα – Πολωνία - Σλοβενία, 2020

Σκεπτικό:

Μια χαμηλόφωνη και λεπτών αποχρώσεων, αλλά συνάμα δυνατή και αξέχαστη ερμηνεία. Με το εκφραστικό πρόσωπό του, το ευφυές χιούμορ του και έχοντας τον πλήρη έλεγχο κάθε εκατοστού στο κορμί του, ο Άρης Σερβετάλης μάς χαρίζει μια τραγικά αστεία απομίμηση ενός άνδρα, ο οποίος υποτίθεται ότι πάσχει από αμνησία.

Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης:Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ / NIGHT OF THE KINGS του Φιλίπ Λακότ, Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού – Καναδάς – Σενεγάλη, 2020

