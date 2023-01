Φεβρουάριος στο Ολύμπια, Δημοτικό μουσικό θέατρο «Μαρία Κάλλας» -Με συναυλίες και χορό [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

Πλούσιο το πρόγραμμα του Ολύμπια, Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» τον Φεβρουάριο.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του έργου «Ο Πρωτομάστορας» του Μανώλη Καλομοίρη τον Ιανουάριο, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» συνεχίζει το αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την γέννηση της Μαρίας Κάλλας με μία μεγάλη συναυλία-φόρο τιμής στη μεγάλη ντίβα του λυρικού τραγουδιού.

Παράλληλα, εγκαινιάζει τον κύκλο “Viva l’Italia!” με δύο παραστάσεις χορού, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Τέλος, σημαντικές παραγωγές όπως η συναυλία της Athens Big Band με την Κατερίνα Πολέμη και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και το Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα με την Λένα Αλκαίου και τον Γιώργο Χουβαρδά, συνθέτουν το πρόγραμμα του Φεβρουαρίου στο Θέατρο Ολύμπια.

Το πρόγραμμα του Ολύμπια τον Φεβρουάριο

Athens Big Band

Athens Big Band / A BRAZILIAN AFFAIR! ATHENS BIG BAND FEATURING KATERINA POLEMI AND DIMITRIS PAPADOPOULOS!

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 20:30

Η συναυλιακή παρουσία της Athens Big Band στο Θέατρο Ολύμπια συνεχίζεται τον Φεβρουάριο του 2023 με ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό γεγονός: τη σύμπραξη της ορχήστρας με την Κατερίνα Πολέμη, ερμηνεύτρια με εξαιρετική παρουσία στη Βραζιλιάνικη μουσική και πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, και με τον συνθέτη, ενορχηστρωτή και τρομπετίστα Δημήτρη Παπαδόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς της πόλης μας.

Η σύμπραξη αυτή θα εστιάσει στη μουσική της λατινικής Αμερικής μέσα από ένα jazz πρίσμα, με έμφαση στη Βραζιλία, διατρέχοντας παράλληλα όλο το φάσμα των πλέον σημαντικών συνθετών και ενορχηστρωτών της jazz και της latin jazz μουσικής παράδοσης.

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Πολέμη, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σάμι Αμίρης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ/ 100 χρόνια από την γέννησή της

Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία Δήμου Αθηναίων

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 20:30

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν μία συναυλία-φόρο τιμής στη μεγάλη ντίβα του λυρικού τραγουδιού. Άριες και αποσπάσματα από όπερες τις οποίες ερμήνευσε, τόσο μουσικά όσο και σκηνικά, με τον δικό της μοναδικό τρόπο η Μαρία Κάλλας παρουσιάζονται στο αφιέρωμα αυτό, με τη σύμπραξη τριών διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστριών, υπό τη διεύθυνση του Ιταλού αρχιμουσικού Sebastiano Rolli.

Θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από έργα των Βέρντι, Γκλουκ, Κερουμπίνι, Μασκάνι, Μότσαρτ, Μπελίνι, Μπετόβεν, Ντονιτσέττι, Πουτσίνι, Ροσσίνι.

Σολίστ: Karine Deshayes, μέτζο-σοπράνο, Klára Kolonits, σοπράνο, Maritina Tampakopoulos, σοπράνο. Διδασκαλία χορωδίας: Σταύρος Μπερής,Μουσική διεύθυνση: Sebastiano Rolli

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΖΑΜΠΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΖΑΜΠΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟΥ

Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 20:30

Ανεπιτήδευτος, χιουμορίστας, στιχοπλόκος, δεξιοτέχνης. Ένας πραγματικός «άρχοντας της πιάτσας», ο Γιώργος Ζαμπέτας, τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό του, παραμένει στην κοινή συνείδηση ένας θρύλος του ρεμπέτικου και του λαϊκού πενταγράμμου. Στον μουσικοσυνθέτη που μετρά περισσότερα από 250 τραγούδια, επιτυχίες στο σύνολό τους, είναι αφιερωμένη η βραδιά που μας προτείνουν το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής και η Λένα Αλκαίου· η καταξιωμένη ερμηνεύτρια με τη γνήσια λαϊκή φωνή που τη διακρίνει, θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια όπως «Τα δειλινά», «Τα ξημερώματα», «Δεν έχει δρόμο να διαβώ», «Ο αλήτης», φωτίζοντας τόσο την εξωστρεφή όσο και τη συναισθηματική πλευρά του σπουδαίου δημιουργού.

Ερμηνεύουν: Λένα Αλκαίου, Γιώργος Χουβαρδάς. Μουσική διεύθυνση / ενορχηστρώσεις: Άγγελος Ηλίας

A POSTO, Ambra Senatore

A POSTO, Ambra Senatore

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 20:30

Η Ambra Senatore, διευθύντρια του Centre Chorégraphique de Nantes, παρουσιάζει το “A Posto”, έντεκα χρόνια μετά την δημιουργία του. Τρεις γυναίκες μπαίνουν και βγαίνουν από τη σκηνή, τα μάτια τους εξερευνούν τον χώρο αναζητώντας κάτι ή κάποιον. Όλα μοιάζουν να τους διαφεύγουν, οι χειρονομίες τους, τα αντικείμενα που ξεφεύγουν, κυλούν ή βυθίζονται. Αυτό το γοητευτικό ταμπλό γεμάτο φρεσκάδα κινείται διαρκώς μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας για να δείξει ένα ανάλαφρο, ρευστό και άτακτο μπαλέτο που κρυφά γλιστράει με μικρές πινελιές σε ένα πιο αντισυμβατικό και δραματικό σενάριο. Μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, η Ambra Senatore χτίζει ένα χορογραφικό παζλ. Σαν αστυνομική ιστορία, το “A Posto” είναι χτισμένο σαν μια ταινία της οποίας οι παράξενες και μυστηριώδεις σκηνές εναλλάσσονται συνεχώς.

Χορογραφία και παραγωγή: Ambra Senatore, σε συνεργασία με τις Caterina Basso και Claudia Catarzi

Χορευτές: Caterina Basso, Claudia Catarzi, Ambra Senatore. Σχεδιασμός ήχου: Gregorio Caporale, Ambra Senatore. Μουσική: Brian Bellott, Gregorio Caporale, Jimi Hendrix, The Temptations. Σχεδιασμός φωτισμών: Fausto Bonvini

BEST REGARDS, Marco D’Agostin

BEST REGARDS, Marco D’Agostin

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 20:30

To Best Regards είναι ένα γράμμα γραμμένο σε κάποιον που δεν θα απαντήσει ποτέ, μια άσκηση μνήμης, ένας χορός στη σκιά (ή στο φως) του Nigel Charnock, μοναδικού ερμηνευτή και συνιδρυτή του DV8 Physical Theatre, που πέθανε το 2012. O Marco D’Agostin γιορτάζει τη μνήμη του με μια παράσταση απελπισμένης ψυχαγωγίας, χωρίς νοσταλγία, προσπαθώντας να κάνει στον εαυτό του αλλά και στο κοινό την ίδια ερώτηση: τι θα γράφατε σε κάποιον που δεν θα διάβαζε ποτέ τα λόγια σας;

Με τον Marco D’Agostin. Κείμενα: Chiara Bersani, Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino, Wendy Houston