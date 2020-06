Εύα Σακελλάρη: Το τραγούδι της κυκλοφορεί σε επτά άλμπουμ-συλλογές σε όλο τον κόσμο [βίντεο]

Ούτε σε μία ή δύο αλλά σε εφτά συλλογές που κυκλοφορούν παγκοσμίως, βρίσκουμε την soul-jazz ερμηνεύτρια και τραγουδοποιό Ευα Σακελλάρη με το νέο της τραγούδι Afraid.

Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και ακούγεται ήδη στο ραδιόφωνο, ξεχωρίζοντας με τα βελούδινα φωνητικά της και το groovy ρυθμό του.

Οι συλλογές που μπορείτε να ακούσετε το Afraid στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι οι εξής: Soul feeling 2020 – Like Sugar: New Chart Toppers for 2020 – Diamonds are Forever: Smooth Music Diamonds to Relax – Home Alone: Happy Sounds for the Time at Home - VIP Lounge:Chilled vibes for the special traveller - Sound Bar: Soul, funk and disco essentials. Ακούστε το τραγούδι της Ευας Σακελλάρη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τραγούδια της έχουν συμπεριληφθεί σε ξένες συλλογές, μια που και η διασκευή της στο Move Over της Janis Joplin είχε συμπεριληφθεί σε αρκετές συλλογές πέρσι. Ακούστε τη διασκευή

Στο Afraid συνεργάζεται με τον γνωστό και ταλαντούχο παραγωγό/συνθέτη Δημήτρη Νάσσιο (Quasamodo). Σύντομα θα ανακοινωθούν τα καλοκαιρινά της live.

Ευα Σακλλάρη

Η ελληνιδα τραγουδίστρια με το γρέζι μαύρης

H Εύα Σακελλάρη γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά έζησε στο Μεσολόγγι από τους πρώτους μήνες της ζωής της. Επέστρεψε στην Αθήνα για τις σπουδές της.

Η ενασχόληση της με την μουσική αρχίζει νωρίς, στα 8 της χρόνια, με μαθήματα κιθάρας και τραγουδιού, ενώ στη συνέχεια γίνεται μέλος της χορωδίας της πόλης της. Γυρνώντας στην Αθήνα συνεχίζει τις σπουδές της στη μουσική με μαθήματα φωνητικής και πιάνου. Τραγουδά soul, pop, blues, funk αλλά και jazz αγγλόφωνες επιτυχίες, καινούργιες και παλιές, original τραγούδια (δισκογραφημένα αλλά και ακυκλοφόρητα) καθώς και πειραγμένες διασκευές από γνωστά τραγούδια, με το δικό της μοναδικό στύλ καθώς, όπως έχουν πει, η φωνή της έχει το ιδανικό soul γρέζι και ηχόχρωμα μιας μαύρης ντίβας.

Η μεστή της φωνή και η τόσο ζωντανή σκηνική της παρουσία, σε κάνει να πιστεύεις πως η σκηνή είναι το φυσικό της περιβάλλον. Με τη μουσική ασχολείται επαγγελματικά από το 2004, οπότε και ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις της σε σημαντικές μουσικές σκηνές της Αθήνας, σε φεστιβάλ, ενώ πλέον κάνει με επιτυχία τα βήματά της στο εξωτερικό.