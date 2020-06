Οι Rolling Stones στέλνουν μήνυμα στον Τραμπ: «Δεν μπορείς να έχεις πάντα αυτό που θες» -Απαγορεύουν να παίζει τραγούδι στις συγκεντρώσεις του

Η αρμόδια εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων έλαβε αίτημα από το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones, με το οποίο, ο Μικ Τζάγκερ και η παρέα του θέλουν να απαγορεύσουν στον Τραμπ να παίζει τα τραγούδια τους.

Φαίνεται μάλιστα πως το συγκρότημα - που πρόσφατα παρουσίασε ένα νέο κομμάτι εμπνευσμένο από την καραντίνα - απειλεί ακόμη και με μήνυση, αν το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, οι Rolling Stones επιχειρούσαν επί χρόνια τρόπο να απαγορεύσουν στον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει τις προεκλογικές του ομιλίες (δηλαδή και στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση) με το τραγούδι τους «You Can’t Always Get What You Want».

Η τελευταία φορά που ο Τραμπ παίζει τραγούδι των Rolling Stones

Με ανακοίνωσή τους το Σάββατο, οι Rolling Stones σημειώνουν πως στον αγώνα τους αυτό εντάσσουν και τον οργανισμό πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ (BMI) προκειμένου να μην χρησιμοποιείται η μουσική τους για πολιτικούς και κομματικούς σκοπούς.

«Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί τραγούδια των Rolling Stone» αναφέρουν στη δήλωσή τους, αποκαλύπτοντας πως έχουν επιχειρήσει με σειρά νομικών ενεργειών να απαγορεύσουν στον Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους.

Η νομική ομάδα που εκπροσωπεί τους Rolling Stones σε συνεργασία με τον BMI ενημέρωσε την προεκλογική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ πως η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τραγουδιών τους, θα συνιστούσε παραβίαση αδειοδότησης.

Μπορούν οι Rolling Stones να θέσουν τέτοιους όρους στον Τραμπ;

Από την αντιπαράθεση αυτή εγείρεται επίσης το ερωτηματικό, κατά πόσο ένας καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την χρήση τραγουδιών του από πολιτικά πρόσωπα. Φαίνεται πως η ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ έχει πληρώσει τα δικαιώματα για την χρήση, δηλαδή την δημόσια αναπαραγωγή των κομματιών. Είναι ωστόσο αυτό αρκετό;

«Η άδεια χρήσης για μεγάλα συναυλιακά κέντρα δεν είχε ποτέ σκοπό να καλύπτει και πολιτικές εκδηλώσεις» σημειώνει εκπρόσωπος του οργανισμού πνευματικών δικαιωμάτων. «Έτσι, αν μια προεκλογική καμπάνια βασίζεται σε μια τυπική άδεια συναυλιακού χώρου, τότε υπάρχει ο κίνδυνος» αυτή να μην αρκεί, συμπληρώνει.

«Η ομάδα του Τραμπ έχει άδεια πολιτικού περιεχομένου που της επιτρέπει την αναπαραγωγή περισσότερων από 15 εκατομμυρίων μουσικών κομματιών, όπου και αν συμβεί η εκδήλωση» σημειώνουν από τον οργανισμό. «Υπάρχει ωστόσο μια ρήτρα, που επιτρέπει στον BMI, να εξαιρεί μουσικές δουλειές από την άδεια, σε περίπτωση που ο δημιουργός ή ο παραγωγός αντιτίθεται στην χρήση του» σημειώνουν, τονίζοντας πως η ομάδα του Τραμπ έλαβε μια τέτοια ειδοποίηση για λογαριασμό των Rolling Stones.

Οι καλλιτέχνες που γυρίζουν την πλάτη στον Ντόναλντ Τραμπ

Πριν τους Rolling Stones, άλλοι καλλιτέχνες φαίνεται πως αντέδρασαν στην χρήση κομματιών τους κατά τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσά τους, το δημοφιλές συγκρότημα των REM, o Neil Young, αλλά και το συγκρότημα των Village People.

Εκείνο που παραμένει ερωτηματικό στην περίπτωση των Rolling Stones, είναι ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του επιλέγουν το συγκεκριμένο κομμάτι για το κλείσιμο των συγκεντρώσεων.

Βίντεο: Ο Τραμπ ολοκληρώνει ομιλία με το τραγούδι των Rolling Stones

Ο τίτλος του, σε ακριβή μετάφραση, ερμηνεύεται ως «δεν μπορείς πάντα να έχεις αυτό που θες», ένα μήνυμα που κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρο δεν ακούγεται, τόσο για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, όσο όμως και για τους ψηφοφόρους του.