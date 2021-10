Ερχονται 20+5 θεατρικές πρεμιέρες μέσα στον Οκτώβριο -Αναλυτικά οι παραστάσεις | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Οκτώβριος σήμερα και οι θεατρικές πρεμιέρες διαδέχονται η μία την άλλη. Τα θέατρα ανοίγουν μετά από μήνες και υποδέχονται το κοινό με τα απαραίτητα μέτρα, ελληνική και ξένη δραματουργία, γέλιο ή συγκίνηση.

Το iefimerida συγκέντρωσε πρεμιέρες στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και off Athens σκηνών. Να υπενθυμίσουμε ότι τα περισσότερα κλειστά θέατρα λειτουργούν ως covid free χώροι και δέχονται θεατές με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Θεατρικές πρεμιέρες μέσα στον Οκτώβριο

«Άνθρωποι και Ποντίκια»

«Άνθρωποι και Ποντίκια» και «Άρης» ανοιγούν τον CARTEL Τεχνοχώρο στις 8 Οκτωβρίου.

Ο CARTEL Τεχνοχώρος ανακοινώνει την έναρξη της νέας θεατρικής περιόδου στις 8 Οκτωβρίου, με την επιτυχία των δύο περασμένων σεζόν (2018-2019 και 2019-2020) «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με μια παράσταση ακραίου ρεαλισμού αφηγείται τη ζωή δύο εκτοπισμένων ψυχών, του Βασίλη και του Λένου στην περιοχή του Ρέντη, μέσα σε βιομηχανικές αποθήκες και εργοστάσια που αναζητούν δουλειά.

Οι ήρωες του «Άνθρωποι και ποντίκια» είναι εργάτες ταλαιπωρημένοι από τη δουλειά και την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν. Αντιμετωπίζουν τον ρατσισμό και κυρίως την ανάγκη για ένα μεροκάματο. Ο ρατσισμός, το απατηλό όνειρο για μια μικρή ιδιοκτησία, η δύναμη της φιλίας, η σημασία της ελπίδας, τα ιδανικά της αφοσίωσης, της πίστης, της αυτοδιάθεσης και της αλληλεγγύης, είναι τα στοιχεία της διαχρονικότητας του αριστουργήματος του Τζον Στάινμπεκ.

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Δημήτρης Δρόσος, Μαίρη Μηνά, Στέλιος Τυριακίδης, Μάνος Καζαμίας, Γιώργος Σιδέρης, Γιανμάζ Ερντάλ, Λευτέρης Αγουρίδας, Αγγέλα Πατσέλη, Μάρα Ζαλόνη και Ερατώ Αγγουράκη.

Συντελεστές: Δραματουργική επεξεργασία – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης, Μετάφραση- Ελεύθερη απόδοση: Σοφία Αδαμίδου, Σκηνικά-Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη, Φωτισμοί: Λάμπρος Παπούλιας, Κινησιολογία: Αγγέλα Πατσέλη

«Αρης»

Στις 8 Οκτωβρίου ξεκινά επίσης ο μονόλογος του «Άρη».

Ο μονόλογος «Άρης» της Σοφίας Αδαμίδου επιστρέφει στον Cartel Tεχνοχώρο. Οι φετινές παραστάσεις του «Άρη» είναι αφιερωμένες στην συγγραφέα του, Σοφία Αδαμίδου (που έφυγε από τη ζωή πρόωρα στις 12 Ιουνίου 2021). Την παράσταση για έναν ρόλο έχει σκηνοθετήσει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Άρης, ο Τάσος Σωτηράκης.

Προσωπικές στιγμές ενός ανθρώπου. Ο ήρεμος καπετάνιος, ο στρατηγικός και πολιτικός νους που ξεδιπλώνει τις στρατιωτικές και οργανωτικές του ικανότητες. Ο γιος που μιλά στη μάνα του. Το σύμβολο που συνομιλεί και «αγκαλιάζει» με το λόγο του αγρότες και εργάτες. Ο πρώτος των ανταρτών με τους μαυροσκούφηδές του. Ο κομμουνιστής, ο πρωτοκαπετάνιος που θυμώνει, οργίζεται, ξεσπά. Που παλεύει με τον εαυτό του, τη συνείδησή του, που διαφωνεί με το Κόμμα του μένοντας πάντα πιστός σε αυτό. Ο Άρης με το σύντροφο του, τον Τζαβέλα. Ο Άρης με το πιστόλι στον κρόταφο. Σε μια ανατροπή της μοίρας και ένα διαχρονικό κάλεσμα αγώνα. Αυτός είναι ο Άρης!

«Η Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς»

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει στις 4 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ιλίσια το πολυβραβευμένο έργο «Η Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» του Στέφανο Μασσίνι, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του στη σκηνοθεσία.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Αργύρης Ξάφης, Μιχάλης Οικονόμου

1844: Ο Χεγιούμ Λήμαν, γιος ενός εβραίου κτηνοτρόφου από τη Βαυαρία, πατάει για πρώτη φορά το πόδι του στην Αμερική. Το όνομά του, όπως και την πατρίδα του, τα αφήνει πίσω. Στον Νέο Κόσμο θα ονομαστεί Χένρυ και θα ανοίξει ένα μικρό κατάστημα υφασμάτων στην Αλαμπάμα. Τα επόμενα χρόνια θα έρθουν κοντά του οι δυο αδερφοί του, ο Μέντελ που έγινε Εμμάνουελ και ο Μάγιερ. Κάπως έτσι άρχισε η εντυπωσιακή πορεία των Λήμαν, που κάλυψε 164 χρόνια και τρεις γενιές: από το εμπόριο υφασμάτων και βάμβακος στην ίδρυση δικής τους τράπεζας και στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας που δέσποσε στην οικονομική ζωή της Αμερικής και του κόσμου.

Η πορεία όμως αυτή είναι μια σταδιακή αποκοπή από τις ρίζες, που αφορούν όχι μόνο την εβραϊκή ταυτότητα της οικογένειας αλλά και το αντικείμενο της οικονομικής τους δραστηριότητας, που δεν είναι πια το βαμβάκι ή ο καφές, οι σιδηρόδρομοι ή ο καπνός, αλλά κάτι πολύ πιο αφηρημένο: Γίνονται έμποροι χρήματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και φυσικά τον μεγάλο κίνδυνο να σκάσει η φούσκα, όπως κι έγινε.

Το 2008 είναι η χρονιά της θεαματικής κατάρρευσης της τράπεζας επενδύσεων Λήμαν Μπράδερς, που δίνει το έναυσμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, με συνέπειες που θα αργήσει ακόμα να ξεπεράσει η ανθρωπότητα.

Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου με τη συνεργασία της Αγγελικής Κοκκώνη, Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου, Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού, Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ, Επιμέλεια κίνησης: Σεσίλ Μικρούτσικου

«Προμηθέας»

«Έλα μέσα, έλα μέσα». Ο Προμηθέας στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Ο Καύκασος δεν υπάρχει εδώ. Κανένας βράχος και καμία αλυσίδα δεν κρατούν αιχμάλωτο τον Προμηθέα. Τα πάντα συμβαίνουν σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι-μετεωρίτη που αιωρείται στον χωροχρόνο και κατακλύζεται από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Εκεί ζουν, σαν συγγενείς, και «κοσμογονούν» ο Προμηθέας (Νίκος Καραθάνος), το Κράτος και ο Ερμής (Χρήστος Λούλης), η Βία και η Ιώ (Γαλήνη Χατζηπασχάλη), ο Ήφαιστος και ο Ωκεανός (Γιάννης Κότσιφας).

«Το να ζεις σημαίνει να τρως το φως και το σκοτάδι κάθε λεπτό». Ο Νίκος Καραθάνος προσεγγίζει την τραγωδία του Αισχύλου επιχειρώντας, όπως λέει, να «μυθολογήσει την καθημερινότητα»: «Πάντα προσπαθούσα να καταλάβω πώς ένας πόνος σ’ ένα δωμάτιο φεύγει από τους τοίχους, ταξιδεύει στον αέρα, γεννάει τέρατα και θεούς και δίνει μύθο».

Ο διακεκριμένος δημιουργός, ένας ευαίσθητος παρατηρητής των υπερβάσεων μέσα από την ανάγνωση του οικείου, ερμηνεύει και σκηνοθετεί τον Προμηθέα. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζει τον καθέναν από εμάς. «Ο Προμηθέας εκπροσωπεί εσένα, εμένα, όλους, τη στιγμή που κοιτάξαμε το γεγονός της ζωής και μας είδε κι αυτό. Υπάρχει κάτι τόσο αρχαίο σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο που κάνει τον Χρόνο να καμπυλώνεται από ντροπή» παρατηρεί. Είναι η δεύτερη φορά, μετά τους Όρνιθες, που ο Νίκος Καραθάνος καταπιάνεται με το αρχαίο δράμα· ένα υλικό που τον συγκινεί γιατί, «μοιάζει συνέχεια να μου λέει πως “τάφος μου είναι οι απόψεις μου κι ανάστασή μου το δίκαιο”».

10-30.10.2021 | Κεντρική Σκηνή | Τετάρτη έως Κυριακή | 20:30

Oι 12 ένορκοι

ΟΙ 12 ΕΝΟΡΚΟΙ, η παράσταση που έχει κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, επιστρέφει για μια δυναμική 7η χρονιά, από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στο θέατρο ΑΝΕΣΙΣ μετατρέποντάς το σε δικαστικό μέγαρο και φέρνοντας ξανά ενόρκους και θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους.

Τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη σε παραγωγή της A PRIORI

Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για φόνο. Η τύχη του είναι στα χέρια 12 ενόρκων οι οποίοι θα αποφασίσουν αν είναι ένοχο. Σ' αυτή την περίπτωση η θανατική ποινή είναι υποχρεωτική. Οι 12 άντρες, κλειδωμένοι σ’ ένα δωμάτιο, άλλοτε ταυτίζονται κι άλλοτε συγκρούονται. Πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα για τη ζωή ενός ανθρώπου αντιμετωπίζοντας, ο καθένας από αυτούς, τη συνείδησή του, αλλά και τις συνειδήσεις των υπολοίπων. Οι 12 ένορκοι αντικατοπτρίζουν τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Κείμενο: Reginald Rose. Οι 12 ένορκοι (αλφαβητικά) Νίκος Βατικιώτης, Δημήτρης Δεγαΐτης, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μάνος Ζαχαράκος, Κώστας Καζανάς, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Μιχάλης Μαρκάτης, Κωνσταντίνος Μπάζας, Παντελής Παπαδόπουλος, Τάσος Παπαδόπουλος, Ορέστης Τρίκας, Βασίλης Φακανάς. Στον ρόλο του φύλακα o Αλέξης Σταυριανός. Τη φωνή της χαρίζει η Νένα Μεντή

«Το καινούργιο παιδί»

«Το καινούργιο παιδί» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με την Κάτια Δανδουλάκη από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ

Το καινούργιο παιδί είναι η ιστορίας μιας γυναίκας που γεννήθηκε το 1950. Της Δάφνης. Η Δάφνη δεν έχει κάτι ξεχωριστό, κάτι που να την διαφοροποιεί από το μεγάλο πλήθος. Η Δάφνη είναι μια γυναίκα της γενιάς μας. Είναι μια από μας. Και από μια μεριά, η Δάφνη είμαστε εμείς. Εμείς που νοιώσαμε τον εαυτό μας στην μεταπολίτευση. Που επαναστατήσαμε (έστω και στη φαντασία μας) ενάντια στο κατεστημένο, στην οικογένεια μας, στον παραδοσιακό τρόπο ζωής και αργότερα στήσαμε τα δικά μας σπίτια με μοντέρνο τρόπο και με πολύ παλιά υλικά. Εμείς που ονειρευτήκαμε την εξέγερση στα ταβερνάκια των Εξαρχείων και στηρίξαμε την κατανάλωση στα ρεστοράν με σεφ και γαλλικά κρασιά. Από τον Μάο Τσε Τουνγκ μέχρι τον Τζόρτζιο Αρμάνι η Δάφνη ακολουθεί τη γενιά της στην άνοδο, την ευμάρεια και την άνεση του ‘90 και του 2000 και στη συνέχεια γκρεμίζεται μαζί της στην οικονομική κρίση του 2010. Αλλά συνεχίζει.

Η παράσταση είναι ένας μονόλογος της Δάφνης (Κάτια Δανδουλάκη) που αφηγείται περιστατικό που όλοι με τον ένα η τον άλλο τρόπο έχουμε ζήσει. Ο συντηρητικός μπαμπάς, η μαμά που διαβάζει ακόμα και τη σκέψη της κόρης της, οι έρωτες, οι γάμοι, οι προδοσίες, οι γέννες, τα παιδιά που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, ο χρόνος που κυλάει αδυσώπητα, τα μπότοξ και οι απώλειες. Σε σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

«Ο απρόσκλητος επισκέπτης»

«Ο απρόσκλητος επισκέπτης» της Άγκαθα Κρίστι από 8 Οκτωβρίου στο θέατρο ELIART.

Η συγκλονιστική ιστορία αστυνομικού σασπένς, νουάρ ατμόσφαιρας και εξιχνίασης φόνων, που αγκαλιάστηκε από το αθηναϊκό κοινό, επιστρέφει ανανεωμένη. «Ο απρόσκλητος επισκέπτης», ένα κλασικό αστυνομικό έργο με πολλές ανατροπές, της αξεπέραστης μετρ του είδους Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη.

Στην πυκνή ομίχλη της Νότιας Ουαλίας, ο Μάικλ Σταρκβέντερ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και πέφτει σ’ ένα χαντάκι. Βρίσκεται στη μέση του πουθενά και στην προσπάθειά του να βρει βοήθεια, μπαίνει σε μια απομονωμένη έπαυλη. Στην ξεκλείδωτη μπαλκονόπορτα, τον περιμένει μια έκπληξη: Ένας άντρας είναι νεκρός. Λίγο πιο πέρα, μ’ ένα περίστροφο στο χέρι, μια όμορφη γυναίκα. Η Λόρα Γουόρικ. Η γυναίκα που παραδέχεται πως δολοφόνησε το σύζυγό της. Ο Μάικλ γοητευμένος από τη νεαρή χήρα, αποφασίζει να τη βοηθήσει, επιχειρώντας να κατασκευάσουν από κοινού ένα ακλόνητο άλλοθι. Μήπως όμως δεν είναι αυτή τελικά η δολοφόνος; Και αν όχι, γιατί καλύπτει τα ίχνη του ενόχου; Ένα σπίτι γεμάτο πιθανούς υπόπτους. Θα καταφέρει, άραγε, ο απρόσκλητος επισκέπτης να βρει τον δολοφόνο προτού να είναι πολύ αργά;

Παίζουν οι ηθοποιοί: Οδυσσέας Σταμούλης, Ιλιάς Λαμπρίδου, Μυριέλλα Κουρεντή, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Αννέτα Παπαθανασίου, Σαράντος Γεωγλερής, Κώστας Ζέκος, Στάθης Λαγκάδας

«Η Γυναίκα με τα Μαύρα»

«Η Γυναίκα με τα Μαύρα», θρίλερ της Σούζαν Χιλ, σε θεατρική διασκευή του Στίβεν Μάλατρατ, από 9 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

στο Θέατρο Πειραιώς 131.

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης. Πρωταγωνιστούν: Τάσος Χαλκιάς, Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Οι σκηνές του ταξιδιού με το τρένο, των διαδρομών με την άμαξα και του γλιστρήματος στο βάλτο είναι από τις πιο χαρακτηριστικές του έργου.

Μέσω της αφήγησης πλάθεται η ατμόσφαιρα κινδύνου και φόβου, που διαχέεται εντέχνως από τα σκοτεινά δωμάτια της απομονωμένης έπαυλης στους εξίσου απειλητικούς εξωτερικούς χώρους κι αντίστροφα.

Το φινάλε είναι απροσδόκητο, και η αφήγηση αναδεικνύεται ικανή ακόμη και να ζωντανέψει την γυναίκα με τα μαύρα, που «μολύνει» με την κατάρα της ακόμα και τον ίδιο τον ηθοποιό…

«Οι Μάγισσες του Σάλεμ»

«Οι Μάγισσες του Σάλεμ» του Άρθουρ Μίλερ. Μετάφραση - Σκηνοθεσία:

Νικορέστης Χανιωτάκης, από τις 15 Οκτωβρίου στο θέατρο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ».

Το 1692 στο Σάλεμ, η Άμπιγκεϊλ, ερωτεύεται παράφορα έναν μεγαλύτερό της παντρεμένο άνδρα, τον Τζον Πρόκτορ. Εκείνος όμως την απορρίπτει και διαλέγει να μείνει στο πλάι της συζύγου του. Έτσι, εκείνη μαζί με άλλες κοπέλες του χωριού του κάνουν μάγια για να τον φέρουν πίσω. Οι κάτοικοι του Σάλεμ τις ανακαλύπτουν και οι γυναίκες κινδυνεύουν να θανατωθούν ως μάγισσες. Η Άμπιγκεϊλ κατηγορεί την σύζυγο του αγαπημένου της ως υποκινήτρια των μεταφυσικών πράξεων, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μία δίκη με καταστροφικές συνέπειες για όλους.

Πρωταγωνιστούν: Νικήτας Τσακίρογλου, Άκης Σακελλαρίου, Ρένια Λουιζίδου, Ιωάννα Παππά, Γιάννης Καλατζόπουλος. «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Μασαχουσέτη το 1692 και παρουσιάστηκαν στην μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και την Γουινόνα Ράιντερ.

«Το Μινόρε»

«Το Μινόρε», μια μεγάλη θεατρική παράσταση βασισμένη στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής» των Βαγγέλη Γκούφα και Φώτη Μεσθεναίου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά.

Μέσα από τη θεατρική μεταφορά του Δημήτρη Χελιώτη, τη μουσική επιμέλεια του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, σκηνικά και κοστούμια της Ελένης Μανωλοπούλου, «Το Μινόρε» μάς ταξιδεύει σε έναν κόσμο αναπάντεχα γνώριμο, πλημμυρισμένο με τα τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του πειραιώτικου ρεμπέτικου.

Φιλίες, έρωτες, μάχη για την επιβίωση, λογοκρισία, διώξεις, αδιέξοδα, επιτυχία. Ό,τι και να πει κανείς για τους ρεμπέτες είναι λίγο. Μιλάει το έργο τους. Μιλούν τα τραγούδια που μας παρηγόρησαν όταν έπρεπε, που μας συνεπήραν κάποια θλιβερά δειλινά, που τα αγαπήσαμε γιατί μας συγκίνησαν. Ακριβώς γι’ αυτό ανεβαίνει το «Μινόρε». Για να μας μιλήσει με τον τρόπο που μόνο το θέατρο μπορεί.

Ένας νεαρός με μόνη περιουσία ένα «ζητιανόξυλο», το μπουζούκι του, φτάνει φυγάς από τη Σύρο στον Πειραιά. Ο ρεμπέτης ξάδερφός του και η κομπανία του τον υποδέχονται. Μια δυναμική Σμυρνιά κι ο τεκές της τον αγκαλιάζουν. Ένα μουσικοθεατρικό οδοιπορικό μέσα στα σκοτάδια και τους καπνούς του Πειραιά του ‘30, για τους ρεμπέτες, τους ανυπότακτους, τους ανθρώπους του περιθωρίου, που λυτρώθηκαν μέσα από τη μουσική τους και την έφεραν από «την υπόγεια την ταβέρνα» στα σαλόνια, στις καρδιές μας, στα χείλια μας.

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς, Θεατρική Μεταφορά Κειμένου: Δημήτρης Χαλιώτης. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Άρης Αντωνόπουλος, Γιάννης Εγγλέζος, Κώστας Κοράκης, Χριστίνα Μαξούρη, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Ξηντάρης, Θοδωρής Ξηντάρης, Κατερίνα Παπανδρέου, Κυριάκος Σαλής, Σταύρος Σβήγκος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Όλγα Σκιαδαρέση, Μαρία Τσιμά

«Αξύριστα Πηγούνια»

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Αξύριστα Πηγούνια» του Γιάννη Τσίρου («Άγριος Σπόρος», «Αόρατη ‘Ολγα», «Τα Μάτια Τέσσερα») το οποίο τιμήθηκε με το A΄ βραβείο νέου συγγραφέα το 2004 από το ΥΠΠΟ, παρουσιάζεται από τις 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Χόρν, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη.

Στο φετινό ανέβασμα του έργου, στο ρόλο του Σάββα είναι ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και στους ρόλους του Κυριάκου, του Μαρινάκη και της Ιρίνας, βλέπουμε και πάλι τους Ηλία Βαλάση, Στέλιο Δημόπουλο και Μαρία Νεφέλη Δούκα, αντίστοιχα.

Το σημαντικό αυτό θεατρικό κείμενο, 15 χρόνια μετά το πρώτο του ανέβασμα* και πάνω από 20 μετά την πρώτη του γραφή, αποδεικνύεται πιο σύγχρονο και πιο επίκαιρο από ποτέ. Η ανθρώπινη εκμετάλλευση, η κατάσταση των μεταναστών, η σεξιστική αντιμετώπιση της γυναίκας, η οικονομική ανισότητα και οι σχέσεις εξουσίας - τα ζητήματα που θίγει το

έργο - έχουν μάλλον διογκωθεί στις μέρες μας, παρά αμβλυνθεί. Τα «Αξύριστα Πηγούνια» έρχονται μετά από δέκα και πλέον χρόνια, που η χώρα μας ζει καθοριστικές εξελίξεις, για να προβληματίσουν και να συγκινήσουν, σαν να μιλούν για το εδώ και το τώρα.

Τα «Αξύριστα Πηγούνια» είναι ένα ρεαλιστικό, κοινωνικό δράμα με υπαρξιακές και ποιητικές προεκτάσεις. Μέσα από το χιούμορ και το έντονο σασπένς παρακολουθούμε χαρακτήρες «αληθινούς» και οικείους μας, με τις αδυναμίες, τις ενοχές, τη γοητεία, τη γελοιότητα, την τρυφερότητα καθώς και τη σκληρότητα τους.

«Προδοσία»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου καλωσορίζουν τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο για να συνεχίσουν το θεατρικό ταξίδι της παράστασης «Προδοσία», του Χάρολντ Πίντερ, που διέκοψε η πανδημία και θα ανέβει πάλι σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη στις 15 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Βρετάνια.

Η «Προδοσία» είναι η ιστορία τριών ανθρώπων που προδίδουν και προδίδονται. Προδίδουν τους συντρόφους τους, τον γάμο τους, τη φιλία τους, τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους και τα πιστεύω τους.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ εστιάζει στο πως ο χρόνος αλλάζει την αντίληψή μας για το παρελθόν, επιλέγοντας να αφηγηθεί την ιστορία αντίστροφα, αρχίζοντας από το τέλος της ερωτικής σχέσης και τελειώνοντας με την αρχή της. Aφηγείται την ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου μεταξύ της Εμμα, του συζύγου της Ρόμπερτ και του Τζέρι που είναι ο καλύτερος φίλος του Ρόμπερτ.

Καθώς το νήμα της ιστορίας ξετυλίγεται χρονολογικά αντίστροφα, το έργο ξεκινάει με την τελευταία συνάντηση των δυο πρώην παράνομων εραστών και σταδιακά γινόμαστε μάρτυρες όλου του χρονικού τις σχέσης τους: την αποκάλυψη της σχέσης από τον σύζυγο, της αντιπαράθεσης των δυο πρώην φίλων και του πρώτου παράνομου φιλιού που ξεκίνησε τον αέναο κύκλο της προδοσίας. Στην διάρκεια εννέα σκηνών, μέσα από τις εξομολογήσεις τους αλλά κυρίως από τις σιωπές τους, τρεις άνθρωποι αναλογίζονται πόση αξία έχει η αλήθεια όταν αυτή απειλεί την εύθραυστη καθημερινή ισορροπία τους.

Μετάφραση: Μανώλης Δούνιας, Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης

«Ξύπνα Βασίλη»

Μετά από δύο sold out σεζόν στο Εθνικό Θέατρο, το «Ξύπνα Βασίλη» σε σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη, η παράσταση-επιτυχία που έδωσε νέα πνοή στην αγαπημένη διαχρονική σάτιρα του Δημήτρη Ψαθά, προστίθεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου και παρουσιάζεται τη σεζόν 2021-2022 στο Θέατρο Ιλίσια.

Γνωστός για την ευρηματική ματιά του, τη σύζευξη σύγχρονων μουσικών τάσεων και οπτικής τεχνολογίας, και την ψυχαναλυτική και υπαρξιακή ανάγνωση των κειμένων, ο Άρης Μπινιάρης καταθέτει εδώ μια ατμοσφαιρική παράσταση σε 60’s διάθεση που αναδεικνύει και απογειώνει τις αρετές του έργου, αποκρυπτογραφεί το ιδιότυπο ύφος του συγγραφέα, που μιλά για τα «σοβαρά» μπλέκοντας το γέλιο με τον προβληματισμό, και φωτίζει μοναδικά τη συνάφεια του έργου με το σήμερα.

Η πετυχημένη συνταγή που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο δύο συνεχόμενες σεζόν, με τα εισιτήρια να γίνονται αυτομάτως ανάρπαστα, έρχεται ανανεωμένη στο Θέατρο Ιλίσια με ένα εξαιρετικό καστ: Λαέρτη Μαλκότση, Ελένη Ουζουνίδου, Άνδρη Θεοδότου, Γιώργο Παπαγεωργίου, Ηλία Μουλά, Λυδία Τζανουδάκη, Μαντώ Γιαννίκου, Θανάση Ισιδώρου, Γιάννη Λατουσάκη.

Βρισκόμαστε στα γραφεία του εκδοτικού οίκου Φαρλάκου. Ο Βασίλης, συντηρητικών πολιτικών φρονημάτων, και ο Μάνος, προοδευτικών, συγκρούονται για τις συνθήκες εργασίας, αλλά και για το περιεχόμενο των βιβλίων που εκδίδονται. Σημείο αιχμής για την πνευματική διαμάχη, ο ποιητής Φανφάρας και η στρατευμένη συντηρητική ποίησή του. Πολύ γρήγορα όμως η τύχη τα φέρνει έτσι ώστε οι πολιτικές πεποιθήσεις των δύο συναδέλφων αλλάζουν και οι καταστάσεις που ακολουθούν δοκιμάζουν τους ήρωες. Ποιος από τους δύο θα καταφέρει να προσαρμοστεί στα ήθη και το πνεύμα της νέας εποχής;

Η ποντικοπαγίδα

H «Ποντικοπαγίδα» της Αγκάθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή, επανέρχεται στον ΝΕΟ Ακάδημο από τις 2 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα.

Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μια ιστορία εκδίκησης με μεγάλές ανατροπές, έξυπνα τεχνάσματα και μια ποντικοπαγίδα που περιμένει το επόμενο θύμα της!

Στη νέα προσαρμογή του έργου, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, μια ομάδα οκτώ πρωταγωνιστών (Βαλέρια Κουρούπη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Τζένη Μπότση, Ράνια Οικονομίδου, Νίκος Πολυδερόπουλος, Σήφης Πολυζωίδης, Στάθης Σταμουλακάτος, Χάρης Τζωρτζάκης), μεταφέρεται στις αρχές της δεκαετίας του '90, προτού μπουν τα κινητά τηλέφωνα στις ζωές μας, σε μια πανσιόν της ελληνικής επαρχίας. Η συνέχεια επί σκηνής.

«Οι εκτελεστές»

Πρεμιέρα Τετάρτη 6 Οκτωβρίου Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ «Οι εκτελεστές» του Γιώργου Σκούρτη.

Τρία αδέλφια, εγκλωβισμένα σε πρότυπα και ιδέες…σε μια κοινωνία που όλο φθίνει, σε ένα σύστημα φτιαγμένο για τους λίγους. Μια ληστεία το σωσίβιο προς την απελευθέρωση τους. Τρεις άνθρωποι μπερδεμένοι, κουρασμένοι από το συνεχές κυνηγητό για επιβίωση. Άλλος «μαχητής», άλλος σε παραίτηση και άλλος παρατηρητής. Τρεις ζωές που διαπραγματεύονται το δικό τους τέλος…καθώς δεν έχει απομείνει αρκετός χρόνος. Δικαίωση ή ένα μεγάλο λάθος;

Συγγραφέας: Γιώργος Σκούρτης, Σκηνοθεσία: Τριαντάφυλλος Δελής. Ηθοποιοί: Λυκούργος Μπάδρας, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Βασίλης Τριανταφύλλου

«Τζεμ»

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη θα παρουσιάσουν από τις 2 Οκτωβρίου 2021, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο της Ελέιν Μέρφυ «Τζεμ» σε μετάφραση Χριστίνας Μπάμπου Παγκουρέλη και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή.

Με τις Μαρία Κανελλοπούλου, Στέλλα Κρούσκα και Βασιλίνα Κατερίνη.

Το έργο «Τζεμ» γράφτηκε το 2008 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο Dublin Fringe Festival στο Δουβλίνο και κέρδισε το βραβείο Fishamble New Writing Award. Αμέσως μετά η παράσταση μεταφέρθηκε στο Civic Theatre στο Δουβλίνο. Την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιο για το καλύτερο έργο της χρονιάς στην Ιρλανδία από τα Irish Times Theatre Awards. Το 2009 παρουσιάστηκε στο Edinburgh Fringe Festival στη Σκωτία και κέρδισε το βραβείο Carol Tambor Best of Edinburgh Award. Το 2008, η Ελέιν Μέρφυ κέρδισε το βραβείο Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award.

Τρεις γενιές γυναικών κάπου στο Δουβλίνο… κάπου στην Ευρώπη… κάπου δίπλα μας… Η Κέι, η κόρη της η Λορέιν και η εγγονή της, η Άμπερ. Μέσα από διαδοχικούς μονολόγους μας αφηγούνται τα γεγονότα μιας χρονιάς που θα αλλάξει άρδην τις ζωές τους και θα επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες τους. Το πάρτι της αποφοίτησης. Ποτά, μεθύσι, κοκαΐνη στις τουαλέτες. Μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

«Το Κιβώτιο» με τον Φώτη Μακρή

«Το Κιβώτιο», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, παρουσιάζεται σε μορφή θεατρικού μονολόγου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο Studio Μαυρομιχάλη, από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και για 12 μόνο παραστάσεις, σε σκηνοθεσία Φώτη Μακρή και Κλεοπάτρας Τολόγκου.

Ο Φώτης Μακρής, που υποδύεται τον κεντρικό ρόλο, εκτός από το Studio Μαυρομιχάλη, στα 5 χρόνια επιτυχίας της παράστασης ταξίδεψε με το «Το Κιβώτιο» σε 28 πόλεις σε όλη την Ελλάδα καθώς και στη Πάφο της Κύπρου (στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017).

Στα τέλη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, μια ομάδα ανταρτών αναλαμβάνει μετά από σχετική εντολή του Γενικού Αρχηγείου να μεταφέρει, περνώντας μέσα από εχθρικό έδαφος, ένα κιβώτιο αγνώστου περιεχομένου, με παραλήπτες τη διοίκηση μιας ανταρτοκρατούμενης πόλης. Στη διάρκεια της αποστολής η ομάδα αρχίζει να χάνει τα μέλη της σταδιακά μέχρι που τελικά σώζεται ένας μόνο αντάρτης, ο οποίος τελικά κατορθώνει να παραδώσει το κιβώτιο. Όταν όμως φτάνει στον προορισμό του, διαπιστώνεται πως είναι άδειο και ο αντάρτης φυλακίζεται από τους άλλους

συντρόφους του ως δολιοφθορέας. Σε μια συγκλονιστική προσπάθεια να αποδείξει την αθωότητά του, ο ήρωας αρχίζει να συντάσσει αναφορές στον ανακριτή, όπου δεν διστάζει να εξηγεί και να ερμηνεύει, το νόημα της παράδοξης αποστολής τους. Ο συντάκτης των αναφορών δεν γνωρίζει τίποτα για την ταυτότητα του ανακριτή ούτε για τους δεσμώτες του, ούτε αν ο ανακριτής διαβάζει τα όσα του γράφει.

Ο Φώτης Μακρής ερμηνεύει, σε έναν συγκλονιστικό μονόλογο, τον ταραγμένο αυτόν ήρωα που σταδιακά αμφισβητεί κάθε είδους πεποίθηση. Το Κιβώτιο, είναι το μοναδικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου και έχει χαρακτηριστεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας. Το έργο ερμηνεύθηκε από αλληγορία για τον εμφύλιο και ως καταγγελία ενάντια σε κάθε είδους εξουσία, αλλά και ως ένα σχόλιο στον δυτικό πολιτισμό.

«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς»

«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα από την Ομάδα Νάμα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, μετά από μια σειρά συνεχόμενων sold out παραστάσεων στο Επί Κολωνώ, επιστρέφει για τρίτη χρονιά, αυτή τη φορά στο Σύγχρονο Θέατρο, από 6 Οκτωβρίου.

«Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» (Beauty Queen of Leenan), ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας σύγχρονης δραματουργίας του Ιρλανδού συγγραφέα Μάρτιν ΜακΝτόνα, που ανέβηκε με εξαιρετική επιτυχία στο θέατρο Επί Κολωνώ από το δημιουργικό επιτελείο της Ομάδας Νάμα (Ελένη Σκότη, Γιώργος Χατζηνικολάου), θα συνεχίσει και φέτος τις παραστάσεις της στη σκηνή του Σύγχρονου Θεάτρου. Η παράσταση απέσπασε 3 βραβεία κοινού του Αθηνοράματος (1ο βραβείο Καλύτερης Παράστασης, 1ο Σκηνοθεσίας και 1ο Γυναικείου ρόλου ενώ είχε υποψηφιότητα σε άλλες 5 κατηγορίες).

Μια τραγωδία για την ανθρώπινη μοναξιά, με μαύρο, διαβρωτικό χιούμορ, με έντονο σασπένς και μεγάλες ανατροπές. Μια βαθιά τομή στη σύγχρονη ζωή, μια ανατομία των σχέσεων με επιθετικό και βίαιο τρόπο αλλά και βαθιές ανθρώπινες ρωγμές, ένα έργο ωμού ρεαλισμού αντίστοιχο του in yer face theatre που αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του ‘90.

Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ιρλανδίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90 δύο γυναίκες ζουν μόνες τους: η ηλικιωμένη αυταρχική Μαγκ Φόλαν και η 40χρονη κόρη της Μωρήν, η οποία την φροντίζει. Η σχέση τους είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, που κάνει τη συμβίωσή τους σχεδόν αφόρητη σε έναν ανελέητο αλληλοσπαραγμό.

Μετάφραση: Η ομάδα των συντελεστών/ Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη / Σκηνικά, Κοστούμια: Γιώργος Χατζηνικολάου / Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος / Μουσική & Επιμέλεια ήχου: Στέλιος Γιαννουλάκης. Παίζουν: Σοφία Σεϊρλή, Αγορίτσα Οικονόμου, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Γιώργος Κατσής

«Το κουκλοσπιτο, Μέρος Δεύτερο»

«Το κουκλοσπιτο, Μέρος Δεύτερο» η καινούρια κωμωδία του Lucas Hnath σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια παρουσιάζεται στο Θέατρο Άνεσις. Πρεμιέρα: 11 Οκτωβρίου 2021

Το «Κουκλόσπιτο» του Ibsen τελειώνει με τη Νόρα να εγκαταλείπει τον άντρα και τα παιδιά της και να φεύγει κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Με το άνοιγμα της ίδιας πόρτας, αλλά δύο δεκαετίες μετά, ξεκινάει η καινούρια κωμωδία του Lucas Hnath «Το Κουκλόσπιτο-Μέρος Δεύτερο», που σκηνοθετεί ο Μανώλης Δούνιας στο θέατρο Άνεσις. Η Νόρα επιστρέφει στο σπίτι μετά από 20 χρόνια. Tι έχει όμως αλλάξει για την ίδια αλλά και για τους άλλους χαρακτήρες του έργου στα χρόνια που έλειψε; Και το σημαντικότερο έχει άραγε αλλάξει κάτι για την κοινωνία-για το σημερινό κοινό της εποχής του #Metoo-142 χρόνια αφότου οι θεατές της πρεμιέρας έμειναν εμβρόντητοι με την απόφασή της να φύγει;

Τους ρόλους του έργου, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ερμηνεύουν η Ναταλία Τσαλίκη, ο Αλέξανδρος Μυλωνάς, η Ντίνα Μιχαηλίδου και η Δήμητρα Βήττα.

«Λευκό Δωμάτιο»

«Λευκό Δωμάτιο» σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Με τους: Πέγκυ Σταθακοπούλου, Εύα Σιμάτου, Δημήτρης Τσίκλης Στον ρόλο της Φλώρας η Σμαράγδα Σμυρναίου. Πρεμιέρα στις 28η Οκτωβρίου στο Θέατρο Σταθμός

Μετά τα «Μελίσσια», που ανέβηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία στο Εθνικό Θέατρο, ο Αλέξης Σταμάτης γράφει το «Λευκό δωμάτιο». Πού πάνε οι θεατρικοί ήρωες όταν τελειώνει το έργο; Παραμένουν άραγε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συγκεκριμένη ζωή που τους δημιούργησε ο «νονός» – συγγραφέας τους; Μια αλληγορία εγκλεισμού με πρωταγωνίστριες την Μπλανς Ντιμπουά από το «Λεωφορείον ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς και την Έντα Γκάμπλερ από το ομώνυμο έργο του Χένρικ Ίψεν αποκαλύπτει την κουζίνα της δημιουργίας του συγγραφέα και του ηθοποιού μέσα από το θέατρο, τους χαρακτήρες, την επινόηση και την πραγματικότητα. Εντέλει μέσα από την ίδια τη ζωή.

Σε έναν ου-τόπο, που βρίσκεται σε ένα ψηλό βουνό, υπάρχει μία πανσιόν για θεατρικούς ήρωες. Για όσους έχουν γεννηθεί από το χέρι του συγγραφέα-δημιουργού τους και είναι στη διάθεση κάθε σκηνοθέτη, στις σκηνές όλου του κόσμου. Κάθε φορά που τελειώνει η κατασκευή τους και αφού τα είδωλά τους έχουν ανέβει στις σκηνές, τα πλάσματα αυτά συγκεντρώνονται στην πανσιόν.

«Οι Ναυαγοί»

Το πρώτο θεατρικό έργο της Ηρούς Μπέζου «Οι Ναυαγοί» ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, από τις 18 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία της ίδιας και του Γιάννη Παπαδόπουλου. Τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί, η Σοφία Κόκκαλη, ο Γιάννος Περλέγκας και ο Μιχάλης Τιτόπουλος ξετυλίγουν με την ερμηνεία τους τις σχέσεις των τριών ηρώων του έργου.

Ένας νεαρός δημοσιογράφος επισκέπτεται το απομονωμένο σπίτι ενός καταξιωμένου συγγραφέα με σκοπό να του πάρει συνέντευξη. Σύντομα οι δύο άνδρες αντιλαμβάνονται ότι έχουν ασκήσει καθοριστική επίδραση ο ένας στην ζωή του άλλου. Στο σπίτι όμως δεν είναι μόνοι. Μαζί με τον οικοδεσπότη ζει και η ανήλικη κόρη του. Ο έρωτας ανάμεσα στον νέο και το κορίτσι γεννήθηκε πολύ πριν γνωριστούν και οι τρεις ήρωες θα βρεθούν σε ένα χρωματιστό λούνα παρκ με τις ίδιες τους τις λέξεις για παιχνίδια.

Σκηνοθεσία: Ηρώ Μπέζου, Γιάννης Παπαδόπουλος

Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση

Το This is not Romeo & Juliet, το έργο του Αργύρη Πανταζάρα, βασισμένο στο αριστούργημα του Σαίξπηρ, που έκανε διαδικτυακό πάταγο πέρυσι με πάνω από 10.000 εισιτήρια, επανέρχεται στις 6 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία με τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση επί σκηνής, σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου.

Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο. Ονειρεύονται, ερωτεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι ‘’βαρυά οπλισμένοι’’ με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ. Αρνούνται να ερωτευτούν, αρνούνται ενσαρκώσουν, αρνούνται να πεθάνουν… μέχρι να πάρει τέλος η αδικία στο κόσμο. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο. Μια τραγική κωμωδία που δεν είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα.

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Αργύρης Πανταζάρας / Σύνθεση Κειμένου - Δραματουργική Επεξεργασία: Θεοδώρα Καπράλου / Σκηνικά: Δήμητρα Ζίγκαρις / Κοστούμια: Λίνα Σταυροπούλου - Τζίνα Ηλιοπούλου / Μουσική: Γιώργος Πούλιος / Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης. Παίζουν: Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση

«Φθινόπωρο, χειμώνας», Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας-Σκηνή Μπέτυ Αρβανίτη

Το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, πάντα με σύγχρονη ματιά, παρουσιάζει από τις 15 Οκτωβρίου σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας των θεατών και με όλα τα επιβεβλημένα από το νόμο πρωτόκολλα υγιεινής λόγω της πανδημίας, το έργο του βραβευμένου Σουηδού συγγραφέα Λαρς Νορέν «Φθινόπωρο Χειμώνας», σε σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη, με τους Μπέτυ Αρβανίτη, ΆνναΚαλαϊτζίδου, Μαρία Καλλιμάνη και τον Άλκη Παναγιωτίδη.

Είναι η δεύτερη φορά που το «Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας», παρουσιάζει έργο του Νορέν, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο κτυπημένος από τον Covid 19.

Ο γιατρός Χένρικ και η σύζυγός του Μαργκαρέτα υποδέχονται στο σπίτι τους τις δύο κόρες τους, Άννα και Εύα, για ένα οικογενειακό δείπνο. Η εικόνα της ευτυχισμένης και «υγιούς οικογένειας», που συγκεντρώνεται γύρω από το ίδιο τραπέζι κάθε μήνα,θα δώσει γρήγορα τη θέση της σε ένα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης που τροφοδοτείται από το έρεβος του θεσμού της οικογένειας και των κοινωνικών στερεότυπων. Η Άννα, ανύπαντρη μητέρα που εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα γκέι μπαρ, κατηγορεί τη Μαργκαρέτα για τα φριχτά παιδικά της χρόνια, ενώ η Εύα, φαινομενικά μόνο επιτυχημένη, ανακαλύπτει και αποκαλύπτει σταδιακά τις ρωγμές της δικής της ζωής, την αποτυχία του γάμου της και τον εφιάλτη της στειρότητας.

Απογοήτευση, ζήλια, κρίση ταυτότητας και καταφυγή στο αλκοόλ, τα ηρεμιστικά χάπια και τα ναρκωτικά. Η μια αποκάλυψη οδηγεί στην άλλη, μέχρι …τα καλά κρυμμένα μυστικά της πολυετούς συμβίωσης του Χένρικ και της Μαργκαρέτα.

Συντελεστές: Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας / Σκηνοθεσία: Νίκος Μαστοράκης / Κοστούμια: Λουκία / Σκηνικά: Ελένη Μανωλοπούλου / Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου / Μουσική επιμέλεια: Νίκος Μαστοράκης

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Μπέτυ Αρβανίτη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Καλλιμάνη, Άλκης Παναγιωτίδης

Σταμάτης Φασουλής, Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Ο Σταμάτης Φασουλής και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου συναντιούνται στο θέατρο Μουσούρη –σε μια θεατρική συνύπαρξη έπειτα από αρκετά χρόνια– με το έργο «Ο κήπος με τις αλήθειες» («Things I know to be true») του βραβευμένου Αυστραλού θεατρικού συγγραφέα και σεναριογράφου του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Άντριου Μπόβελ. Το έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.

Ο ίδιος μαζί με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου θα κρατήσουν δύο βασικούς από τους έξι συνολικά ρόλους του έργου, του Μπομπ και της Φραν Πράις. Δίπλα τους θα βρεθούν παλιότεροι και νεότεροι ταλαντούχοι ηθοποιοί: Ματίνα Νικολάου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Βίκυ Διαμαντοπούλου, οι οποίοι θα υποδυθούν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας Πράις.

Ο «Κήπος με τις αλήθειες» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Αυστραλία τον Μάιο του 2016 και είναι από τα έργα που καθιέρωσαν τον Άντριου Μπόβελ διεθνώς, ενώ η αμερικανική πρεμιέρα του έγινε τον Μάρτιο του 2019.

Το έργο εκτυλίσσεται στον κήπο της οικογένειας του Μπομπ και της Φραν Πράις, που τα προβλήματα τους, έχουν τα ίδια, γνώριμα χαρακτηριστικά με αυτά μιας ελληνικής οικογένειας. Η οικογένεια Πράις, μπορεί να είναι μια οικογένεια της μακρινής Αυστραλίας, όμως γίνεται μια οικουμενική οικογένεια, στην οποία κάθε θεατής ανακαλύπτει στους χαρακτήρες και στις καταστάσεις στοιχεία οικεία και σημεία ταύτισης. Μέσα από αυτούς τους έξι χαρακτήρες, βλέπει ένα κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο αν κάποιος το μεγενθύνει, θα αποκαλυφθεί όλος ο κοινωνικός ιστός.

Το έργο του Άντριου Μπόβελ συνδυάζει το ακραίο κωμικό με τη βαθιά μελαγχολία, ενώ ταυτόχρονα οι πολύ κωμικές σκηνές διαδέχονται τις άκρως τρυφερές στιγμές. Παίζουν: Σταμάτης Φασουλής, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ματίνα Νικολάου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βίκυ Διαμαντοπούλου

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής / Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης / Κοστούμια: Ντένη Βαχλιώτη / Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ / Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

HAIR, THE MUSICAL

HAIR, THE MUSICAL, Στο θέατρο ΡΙΑΛΤΟ - ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, από την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

To πολυβραβευμένο μιούζικαλ HAIR, κοιτά στον καθρέφτη του την πιο tribal rock version του και ετοιμάζει βαλίτσες και πάλι για την Αθηναϊκή θεατρική σκηνή. Μετά από έναν σχεδόν χρόνο αναμονής, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Μαλισσόβα το δυναμικό και νεανικό κάστ που υποστηρίζει με το ταλέντο του τη νέα αυτή εκδοχή, υπόσχεται ένα εμπνευσμένο, μεθυστικό, πολύχρωμο αποτέλεσμα και ένα μιούζικαλ που δεν έχει σταματήσει ποτέ να συναρπάζει με την ξεκάθαρη πολιτική του θέση αλλά και τα εμβληματικά τραγούδια του. Κομμάτια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο rock musical, όπως το «Age of Aquarius» και το «Let the sunshine in». Κομμάτια έτοιμα και πάλι να «απογειωθούν» μπροστά στο αθηναϊκό κοινό- τα περισσότερα από αυτά στην πρωτότυπη εκδοχή τους στα Αγγλικά, ακούγονται πιο σύγχρονα από ποτέ, με τη βοήθεια του πιο ευφάνταστου νεανικού cast που θα μπορούσε κάποιος να συγκεντρώσει.

Απόδοση - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας. Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου. Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Συνατσάκη, Ίαν Στρατής, Ιάσονας Μανδηλάς, Κατερίνα Σούσουλα, Στέφανος Μουαγκιέ, Νικόλας Ραπτάκης, Έλενα Βακάλη, Ευγενία Λιάκου, Πάνος Μαλικούρτης, Δημήτρης Φριτζελάς, Ανδρέας Κουρέτας, Αντώνης Βλάχος, Γιώργος Γαζής, Ηλίας Σαμαρτζής

