Ενεργητική Φαντασία, Καυστικά σχόλια, Παιχνίδια και Διαλογισμός στην ΑΣΚΤ της Αθήνας

Με σήμα ένα καρπούζι, άνοιξε χθες η Έκθεση των αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας που εξελίχθηκε σε μεγάλο φαντασιακό πάρτι.

Οι Καλοτεχνίτες υποδέχτηκαν τους επισκέπτες με χαμόγελα, περήφανοι για τα έργα τους, και αισιόδοξοι, αν και γνωρίζουν καλά ότι είναι σκληρή η αγορά εργασίας, με τον αδυσώπητο νόμο: ένας στο MoMA, χιλιάδες στον αγώνα.

Η Έκθεση περιλαμβάνει τις πτυχιακές εργασίες των φετινών αποφοίτων, και θα διαρκέσει μέχρι και την 28 Ιουνίου.



Τα εκθέματα, είναι τα καλύτερα δείγματα νεανικής έκφρασης στα χρόνια της Κρίσης. Είναι όμορφα με τον ουσιαστικό ορισμό της Τέχνης, όμορφα ως φυσικά αντικείμενα, αλλά και όμορφα ως ερωτήματα, κοινωνικά σχόλια και σκεπτομορφές που αναζητούν την Αλήθεια.

Η Αγγελική Στρούμπου, έχει φιλοτεχνήσει στο πάτωμα, ένα μαντάλα (πνευματικό σύμβολο). Το έργο αποτελείται από σπόρους μυκηλίου, υλικό που χρησιμοποιούν τα δέντρα για να αλληλεπιδράσουν.

Ο σπόρος, είναι η αρχή της ζωής και εν προκειμένω, η αρχή μιας εσωτερικής διαδρομής της καλλιτέχνιδας στον ασυνείδητο ψυχικό της χώρο. Συνεπώς, η διαδικασία δημιουργίας, είναι μια μορφή διαλογισμού. Η καλλιτέχνιδα, όπως κάθεται ανάμεσα στους σπόρους στο πάτωμα, μοιάζει να είναι σε αίθουσα αναμονής, για την αποκάλυψη της Αλήθειας.

Η Αγγελική Στρούμπου και το έργο της, μαντάλα με σπόρους μυκηλίου

Έναν καυστικό κοινωνικό σχολιασμό κάνει η Λεωνί Καπέλη, με το έργο της όπου δείχνει μια δήθεν καλόγρια, προσευχόμενη να ζητάει subscribe! Κάτω υπάρχουν αναμμένα κεριά. Η Λεωνί με χιουμοριστικό τρόπο σχολιάζει την μανία να έχει κάποιος/α πολλούς followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καλλιτέχνιδα, μας λέει:



«Στην αρχαία Πομπηία, οι εκδιδόμενες, είχαν ανάγλυφο στη σόλα των σανδαλιών τους, τη φράση «Ακολούθει μοι», ώστε να αφήνουν διακριτικό αποτύπωμα όπου περνούσαν, και να ξέρουν ου ενδιαφερόμενοι (πελάτες) πού να τις βρουν. Ακολούθει μοι, σημαίνει Follow me στα αρχαία ελληνικά».

Η Λεωνί Καπέλη, και το έργο της «Καλογριά» που ζητάει Subscribe. Είναι ένα από όσα εξέθεσε με γενικό τίτλο «Είσαι και Φαίνεσαι»

Η αθωότητα, το παιχνίδι και ο φανταστικός κόσμος που δημιουργούν τα παιδιά, είναι το θέμα της πτυχιακής εργασίας της Βασιλικής Κούκου. Πίνακες με τα έντονα χρώματα που αγαπούν τα παιδιά, αλλά και κατασκευές που είναι (ή μοιάζουν με) παιχνίδια. Το έργο, ως σύνολο, έχει τίτλο Fantasy World. Η Βασιλική θα μας πει:



«Πού πήγαν οι μέρες που έπαιζα στο πάτωμα με τη μητέρα μου; Πλάθαμε ιστορίες με φανταστικά πλάσματα και ονειρευόμασταν μια άλλη πραγματικότητα... Δεν θα σταματήσω ποτέ, να παίζω και να δημιουργώ ιστορίες».

Η Βασιλική Κούκου και κάποια από τα έργα –παιχνίδια της

Ένα τόξο, έτοιμο να εκτοξεύσει το βέλος, είναι ένα μέρος από μια μεγάλη εγκατάσταση που παρουσιάζει η Κλείτια Κοκαλάρι. Το έργο έχει τίτλο In my Begining is my End, και ερευνά τη σχέση του καλλιτέχνη με το κάλλος και την Τέχνη, όταν ο καλλιτέχνης έρχεται να συγκρουστεί με το έργο του, σε μια μορφή θανάτου και γέννησης.

Η Κλείτια, τονίζει πως: «Στην αρχή μου βρίσκεται το τέλος μου. In my Begining is my End, αναφέρει ο T.S.Eliot, “η κυκλική πορεία του γίγνεσθαι” αναφέρει ο Ηράκλειτος, “η κοσμική αρχή από την οποία τα πάντα προέρχονται και καταλήγουν” αναφέρει η φιλοσοφία του Ζεν. Μα πότε κανείς φτάνει στη γνώση; Πότε κανείς εν τέλει την κατακτά;».

Το Τόξο, μέρος της εγκατάστασης της Κλείτιας Κοκαλάρι. Στο βάθος, πίνακας της Διονυσίας Σεγγούνα.

Δείτε άλλες εικόνες από τα εγκαίνια της σπουδαίας αυτής Έκθεσης

Credits – Όλες οι φωτογραφίες Μ.Νταλούκας 2019