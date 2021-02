Ελληνική παρουσία στην 71η Berlinale

Η ταινία «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου.

Η ταινία «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου θα παρουσιαστεί στις «Συναντήσεις» (Encounters), στο πρόγραμμα της Berlinale που ξεκίνησε από το 2020 διευρύνοντας το διαγωνιστικό της τμήμα. Ως γνωστόν, όλα τα προγράμματα της 71ης διοργάνωσης έχουν μετατεθεί για το καλοκαίρι, 9-20 Ιουνίου 2021, με την ελπίδα να είναι δυνατή η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Οι «Συναντήσεις» δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας της Berlinale (που γεννήθηκε το 1951 ανάμεσα στα ερείπια της πιο εμβληματικής μεθορίου του Ψυχρού Πολέμου) να διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους κινηματογραφικούς θεσμούς του κόσμου.

Η ελληνική «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» επιλέχθηκε σε ένα πρόγραμμα στραμμένο σε ανεξάρτητους δημιουργούς και σε καινοτόμες δουλειές, που διακρίνεται από θεματική κι αισθητική ποικιλία. Η Berlinale φιλοδοξεί ν’ αναδείξει νέες αφηγηματικές φόρμες στηρίζοντας το μέλλον του κινηματογράφου αλλά και το δικό της.

Η Λέντζου κάνει το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτις και σεναριογράφος μυθοπλασίας μεγάλου μήκους με την εν λόγω ταινία, μια ελληνογαλλική συμπαραγωγή (από ελληνικής πλευράς με παραγωγό τη Φένια Κοσοβίτσα –Blonde- και συμπαραγωγό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου). Έχουν προηγηθεί πέντε (5) μικρού μήκους ταινίες της, από το 2013 έως το 2020, με συμμετοχές και διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ. Ανάμεσά τους: η Αλεπού, το Ηiwa και το Έκτορας Μαλό: η τελευταία μέρα της χρονιάς (που τιμήθηκε το 2018 με το πρώτο βραβείο στην Εβδομάδα Κριτικής των Καννών) στις οποίες η Λέντζου διαμόρφωσε το σκηνοθετικό της ύφος. Στη Σελήνη, 66 ερωτήσεις εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Σοφία Κόκκαλη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Νικήτας Τσακίρογλου. Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Κωνσταντίνου Κουκουλιού, η καλλιτεχνική διεύθυνση του Σταύρου Λιόκαλου, το μοντάζ της Σμαρώς Παπαγεωργίου, τα σκηνικά της Εύας Γουλάκου.

Στο διαδικτυο η 71η Berlinale

Η Berlinale προσαρμόστηκε στις συνθήκες της πανδημίας δίνοντας υβριδική μορφή στην 71η διοργάνωσή της. Οι προβολές, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνουν σε κινηματογραφικές αίθουσες το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι δράσεις της Αγοράς του φεστιβάλ, όμως, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από 1 – 5 Μαρτίου 2021.

Δύο ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια, που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμμετέχουν σε αυτές. Συγκεκριμένα:

Το Glory B του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου (με παραγωγό τη Φανή Σκαρτούλη της Faliro House Productions) επιλέχθηκε στο Talent Project Market – Projects and Producers Talents.

To Αποκλονίστηκε η ψυχή μου του Σύλλα Τζουμέρκα (με παραγωγό τη Μαρία Δρανδάκη της Homemade Films) και συμπαραγωγό το Ίδρυμα Ωνάση- επιλέχθηκε να συμμετέχει στο Official Project Selection.

Η φετινή παρουσία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Αγορά της Berlinale θα είναι ψηφιακή, μέσω του ψηφιακού περιπτέρου του. Η συμμετοχή της Διεύθυνσης της Hellas Film σε αυτό έχει σκοπό την προώθηση του καταλόγου του ΕΚΚ με τις πρόσφατες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους στις οποίες είναι συμπαραγωγός, αλλά και του συνόλου της ελληνικής παραγωγής. Στο ψηφιακό περίπτερο του ΕΚΚ συμμετέχει επίσης η Διεύθυνση Hellenic Film Commission προβάλλοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ως τόπο γυρισμάτων διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών και οργανώνοντας δράσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας του European Film Market με το ευρωπαϊκό δίκτυο των film commissions (European Film Commissions Network).

