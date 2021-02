3o Athens Fashion Film Festival: Εξι διεθνώς διακεκριμένοι του χώρου αποκαλύπτουν τις εμπειρίες τους

Μια σειρά ανοικτών διαδικτυακών συζητήσεων,

σε συνεργασία με το EKOME θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 3oυ Athens Fashion Film Festival.

Η σειρά ομιλιών Design in Film θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του φετινού 3ου AFFF το τριήμερο μεταξύ Παρασκευής 26 και Κυριακής 28 Φεβρουαρίου 2021. Όλες οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom και θα μεταδίδονται live για το κοινό μέσω του YouTube channel του AFFF, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά. Παράλληλα, μέσω της ενεργής εφαρμογής YouTube Chat, οι ακροατές θα μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους προς τον ομιλητή, τις οποίες θα συλλέγει ο moderator της συζήτησης και θα μεταφέρει στον καλεσμένο μας στο τέλος της συζήτησης, κατά τη διεξαγωγή του Q&A.

Η συνολική διάρκεια της κάθε συζήτησης υπολογίζεται σε περίπου 1 ώρα, με τα τελευταία 15' να διατίθενται πάντα για το Q&A.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αναδύεται αυτή την περίοδο ως ένας μοναδικός πόλος έλξης για αρκετές διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών. Με τα επιτυχημένα προγράμματα cash rebate (40%) και tax relief (30%) που διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), και τα οποία προβλέπονται για οπτικοακουστικά έργα γυρισμένα στη χώρα μας, υπάρχει ανάγκη για όλο και περισσότερους ‘Ελληνες επαγγελματίες από διάφορους δημιουργικούς κλάδους, για να εργαστούν στο απαιτητικό περιβάλλον των διεθνών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών υψηλού budget.

Ανταποκρινόμενο σε αυτή τη νέα τάση, το 3o Athens Fashion Film Festival και η καλλιτεχνική του διευθύντρια Νικόλ Αλεξανδροπούλου παρουσιάζουν, σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ, την πρωτοβουλία “Design In Film”. Πρόκειται για μια σειρά ψηφιακών open discussions, όπου πολυβραβευμένοι διεθνείς creatives μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη δουλειά τους στο τοπίο της σύγχρονης οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Στόχος αυτής της ενέργειας είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους διάφορες εκφάνσεις της Τέχνης, όπως η Μόδα, ο Σχεδιασμός Κοστουμιών, η Αρχιτεκτονική, ο Σχεδιασμός Παραγωγής, οι Εικαστικές Τέχνες, το Make Up, τα Video Games, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με τον οπτικοακουστικό τομέα, προκειμένου να εξερευνήσουν νέες κατευθύνσεις στη δημιουργία συναρπαστικών κινηματογραφικών κόσμων και χαρακτήρων, αλλά και νέους τρόπους επικοινωνίας των brands με το κοινό τους (fashion films, AR Games κλπ).

Με τα παραπάνω, ελπίζουμε να εμπνεύσουμε νέους καλλιτέχνες να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και το ταλέντο τους συμμετέχοντας σε έναν από τους πλέον δημιουργικούς και αναπτυσσόμενους τομείς δραστηριότητας, παγκοσμίως, αναφερει σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ.

Οι διαδικτυακές συζητησεις του Athens Fashion Film Festival

Τα ζητήματα που θέτουμε στο πλαίσιο της ενέργειας “Design in Film” είναι

(με τη σειρά που πραγματοποιούνται):

Η Lucy Yeomans θα μας παρουσιάσει την οπτική της στο πως τα σύγχρονα brand χρησιμοποιούν τα video games και τους χαρακτήρες τους

Παρασκευή 26/2 στις 12.30 / Videogames and Fashion: Virtual apps as a new brand experience / Ομιλήτρια: LUCY YEOMANS

Η Lucy Yeomans θα μας παρουσιάσει την οπτική της στο πως τα σύγχρονα brand χρησιμοποιούν τα video games και τους χαρακτήρες τους, ως ένα μέσο να προσεγγίσουν νέα κοινά, βασιζόμενη στην πλούσια εμπειρία της ως Διευθύντρια Σύνταξης του βρετανικού Harper’s Bazaar και του NET-A-PORTER, και ως δημιουργού του περίφημου virtual styling game app, DREST. Πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα στον κόσμο που φιλοξενεί μια καινοτόμα συνέργεια μεταξύ της μόδας και του gaming, ένα fashion game app, όπου ο χρήστης μπορεί να κάνει styling σε γνωστά μοντέλα ή στο δικό του avatar, χρησιμοποιώντας original δημιουργίες όλων των luxury fashion brands του πλανήτη. Πρόσφατα, το DREST λάνσαρε styling games σε συνεργασία με τον οίκο Gucci και με τη Warner Bros., με αφορμή τo release της ταινίας "Wonder Woman 1984".

O διακεκριμένος Ελληνοαυστριακός Σχεδιαστής Μόδας Marios Schwab

Fashion in Film - Wardrobes make characters / Ομιλητής: MARIOS SCHWAB

(*η ημερομηνία και η ακριβής ώρα της ομιλίας θα ανακοινωθούν σύντομα)

Πρώην Creative Director του Halston, ο διακεκριμένος Ελληνοαυστριακός Σχεδιαστής Μόδας Marios Schwab ένωσε πρόσφατα δυνάμεις με το πετυχημένο ελληνικό brand "Zeus and Dione", με στόχο την περαιτέρω εξέλιξή του. ‘Εχοντας ντύσει διάσημες ηθοποιούς όπως οι Chloe Sevigny, Demi Moore και Jessica Alba, θα παρουσιάσει την εμπειρία της συνεργασίας ενός σχεδιαστή μόδας με το σινεμά, ενώ παράλληλα θα σχολιάσει το ανερχόμενο trend που θέλει τους σχεδιαστές μόδας να χρησιμοποιούν τα fashion films, ως ένα δυναμικό τρόπο για να καλλιεργήσουν την ταυτότητα του brand στη συνείδηση του κοινού και όχι απλώς να προωθήσουν τα προϊόντα τους.

Ο αναγνωρισμένος Ιταλός prosthetics & make up expert, Andrea Leanza

Σάββατο 27/2 στις 13.00 / Make up and Prosthetics: Sculpture in the service of dreams / Ομιλητής: ANDREA LEANZA

Το σύγχρονο make up art δεν αυτοπεριορίζεται στο να κάνει απλώς το υποκείμενο ομορφότερο, αλλά πλέον στοχεύει στο να δημιουργεί νέες φόρμες. Ο αναγνωρισμένος Ιταλός prosthetics & make up expert, Andrea Leanza, εξηγεί πως μετέτρεψε την παιδική του εμμονή με τους δεινόσαυρους, τα φανταστικά όντα και τις ταινίες σε ένα από τα πιο πετυχημένα make up & prosthetics στούντιο της Ευρώπης. Παράλληλα, θα εκθέσει την εμπειρία του σχετικά με το πώς το σύγχρονο vfx και το χειροποίητο craftsmanship συχνά απαιτείται να συνεργαστούν, προκειμένου να μεταμορφώσουν το ανθρώπινο σώμα σε οποιονδήποτε χαρακτήρα ή φιγούρα, ιστορική ή φανταστική, δίνοντας σάρκα και οστά σε “αυτό που δεν μπορεί να είναι”.

Η βραβευμένη με Emmy Costume Designer Ellen Mirojnick

Σάββατο 27/2 στις 19.30 / Fashion in Film - Wardrobes make characters

Ομιλήτρια: ELLEN MIROJNICK

Η βραβευμένη με Emmy Costume Designer Ellen Mirojnick ("Bridgerton", "Behind the Candelabra", “Maleficent", "Basic Instinct”, “Wall Street”, "Fatal Attraction", “Showgirls” κλπ.) αναλύει πως ένας Ενδυματολόγος σχεδιάζει την γκαρνταρόμπα ενός κινηματογραφικού χαρακτήρα για να δώσει πνοή τόσο στην προσωπικότητα του όσο και την εποχή του, και πως λειτουργεί αυτή η διαδικασία όταν γίνεται σε συνεργασία με έναν Οίκο Μόδας.

Ο Ιταλός Production Designer Dimitri Capuani

Κυριακή 28/2 στις 11.30 / Production Design: A work of Art / Ομιλητής: DIMITRI CAPUANI

Με background στις Καλές Τέχνες, ο Ιταλός Production Designer Dimitri Capuani θα εξηγήσει το πώς αυτή του η εμπειρία τον βοήθησε να σχεδιάσει το κινηματογραφικό σύμπαν διάσημων παραγωγών όπως οι ταινίες “Gangs of New York”, “Hugo” και “Dogman”, αλλά και τις προκλήσεις στη δημιουργία τέτοιων καλλιτεχνικών concept για fashion films, για το λογαριασμό καταξιωμένων brand, αντλώντας από το έργο του ως production designer σε fashion films για τον Dior (“Le mythe”) και τον Roberto Cavalli.

Ο Tino Schaedler είναι ένας καταξιωμένος Art Director, Digital Set Designer και έμπειρος Αρχιτέκτονας

Κυριακή 28/2 στις 19.30 / Production Design: Architecture and Cinema / Ομιλητής: TINO SCHAEDLER

Ο Tino Schaedler είναι ένας καταξιωμένος Art Director, Digital Set Designer και έμπειρος Αρχιτέκτονας. ‘Ηταν ένας από τους πρώτους αρχιτέκτονες που έκανε με επιτυχία τη μετάβαση στο Digital Set Design στο σινεμά, δουλεύοντας για διάσημες παραγωγές του Hollywood, όπως οι ταινίες “V for Vendetta”, “Charlie and the Chocolate Factory”, και αρκετές από τις ταινίες της σειράς “Harry Potter”.

