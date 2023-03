Οι Ελληνες μισθοφόροι που προστατεύουν πλοία από Σομαλούς πειρατές -Η ζωή τους έγινε ταινία [βίντεο] - iefimerida.gr

Είναι μισθοφόροι που αφηγούνται την ιστορία τους, τους προσλαμβάνουν τα πλοία προκειμένου να προφυλαχθούν από τους Σομαλούς πειρατές και να διασχίσουν με ασφάλεια την επικίνδυνη υδάτινη ζώνη.

Την καθημερινότητά τους καταγράφει με την κάμερά του ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Ρέντης σε ένα φιλμ με διακρίσεις στο εξωτερικό που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε αίθουσες και διαδικτυακά.

Μεγαλωμένος μεταξύ Αθήνας και Ρόδου, ο Γρηγόρης Ρέντης, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του σαν ηλεκτρoλόγος μηχανικός στο Ιmperial College of London, σπούδασε κινηματογράφο στο California Institute of the Arts. Mετά την πρώτη του μικρού μήκους ταινία «Η Δύση» με πρεμιέρα στο Φεστιβάλ κινηματογράφου του Ρότερνταμ, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της διαφήμισης αποσπώντας πολλά βραβεία.

«Βάρδια» (Dogwatch) 2022



Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, «Βάρδια» (Dogwatch), το 2022, ένα ντοκιμαντέρ για τους μισθοφόρους που προστατεύουν εμπορικά πλοία από πειρατές στη Σομαλία, προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Visions du Reel, True/False, Θεσσαλονίκης και Raindance αποσπώντας πολύ θετικές κριτικές από το διεθνή τύπο.



Τώρα, η «Βάρδια» μετά από μία σπουδαία διαδρομή το 2022 σε Φεστιβάλ και Κέντρα Κινηματογράφου σε Κροατία, Γαλλία, Ρωσία, Νορβηγία, Αγγλία, Αίγυπτο και Φιλανδία, προβάλλεται εκ νέου στο Τrue/False του Missouri των ΗΠΑ από 3 έως 5 Μαρτίου, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται έως 12 Μαρτίου (συμμετέχοντας στο διεθνές πρόγραμμα του θεσμού) και στο Βergamo Film meeting της Ιταλίας (στο διαγωνιστικό τμήμα Close up) από 11 έως 19 του ίδιου μήνα.

Πλοίο με ελληνες μισθοφόρους

Τί είναι αυτό όμως, που έκανε τον Γρηγόρη Ρέντη να ασχοληθεί με τους μισθοφόρους της Σομαλίας; O σκηνοθέτης σημειώνει: «Aνακάλυψα τον κόσμο του maritime security μέσω του θείου μου που ήταν από τους πρώτους μισθοφόρους που δούλεψαν στην περιοχή, εκείνη που αργότερα έγινε γνωστή ως high risk area. Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καθώς πολλοί Έλληνες ασχολήθηκαν με αυτόν τον χώρο, έκανα έρευνα συναντώντας μισθοφόρους, ανακαλύπτοντας ιστορίες τους, γνωρίζοντας την επιθυμία τους για «επαφή με τον εχθρό» και την προσμονή τους για «τη σύγκρουση που σπάνια συνέβαινε». Έτσι ένιωσα ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αποτελέσει τον καμβά για να ειπωθεί κάτι πιο βαθύ…

« Μέσα από την παραδοξότητα του πολέμου, η ταινία εξερευνά το σημερινό χαρακτήρα της αρρενωπότητας. Τί σημαίνει να είσαι δυνατός, να υπερασπίζεσαι όσα θεωρείς σημαντικά για εσένα, να είσαι εκεί για τους δικούς σου ανθρώπους. Η «Βάρδια» μας ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο πεδίο δράσης και έναν κόσμο με δικούς του κανόνες, ο οποίος τελικά θυμίζει αφυπνιστικά τον δικό μας, αστικό μικρόκοσμο».

«Βαρδια» στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονικης και διαδικτυακά

Στη «Βάρδια» που χρηματοδοτήθηκε από το Eurimages, το Aide aux cinemas du monde Centre national du Cinema, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Media Creative Europe, το Arte και την ΕΡΤ, ο Γρηγόρης Ρέντης περιγράφει με το κινηματογραφικό του συνεργείο και με τον πιο γλαφυρό τρόπο, αυτό που συμβαίνει για περισσότερο από μία δεκαετία ανοιχτά της Σομαλίας.

Σήμερα, οι επιθέσεις έχουν μειωθεί, αλλά οι μισθοφόροι αντιμετωπίζουν ένα νέο πρόβλημα, την έλλειψη δράσης, όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης. Δείτε στογμιότυπα από το φιλμ στο παρακάτω βίντεο

Τrue/False, Missouri - ΗΠΑ, από 3 έως 5 Μαρτίου

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (διεθνές πρόγραμμα), από 2 έως 12 Μαρτίου*

Βergamo Film meeting, Iταλία, από 11 έως 19 Μαρτίου

*Πρόγραμμα ταινίας "Βάρδια" στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Παύλος Ζάννας

κτίριο Ολύμπιον πλατεία Αριστοτέλους

Σάββατο 11/3/2023 στις 21.00

Αίθουσα "Τζον Κασσαβέτης"

Αποθήκη 1, Λιμάνι

Κυριακή 12/3/2023 στις 15.00

Επίσης η ταινία "Βάρδια" θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ από τις 11/3 στις 10.00πμ και έως το τέλος της διοργάνωσης

(ή την εξάντληση των 500 θεάσεων)