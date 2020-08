Εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το Σαββατοκύριακο -Από την Αθήνα μέχρι την Αίγινα και τις Σπέτσες

Ο Πολιτισμός «ταξιδεύει» σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής με μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής χρηματοδοτούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, να παρακολουθήσουν δωρεάν.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων επιστρέφουν από σήμερα και για τεσσερις βραδιές οι «Πέρσες» επί σκηνής, στο Θέατρο του Αττικού Αλσους, μετά την πετυχημένη πρεμιέρα τους στην Επίδαυρο.

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

8, 9, 11, 12, 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ /ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ

«Πέρσες» του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων που υλοποιεί φέτος το καλοκαίρι, έχει τη χαρά να φιλοξενεί στο υπαίθριο Θέατρο του Αττικού Άλσους το Εθνικό Θέατρο με την εμβληματική παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου που παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία φέτος και στο αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

Οι Πέρσες (472 π.Χ) είναι το παλαιότερο πλήρες δράμα που σώζεται στις μέρες μας και ταυτόχρονα ένα ιστορικό ντοκουμέντο για τη σημαντικότερη σύγκρουση της δεύτερης περσικής εισβολής στην Ελλάδα, τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μία από τις πιο καθοριστικές μάχες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αποτελεί το θέμα της τραγωδίας του Αισχύλου, ο οποίος πήρε μέρος σ’ αυτήν.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και πραγματοποιείται μόνο με την προμήθεια δωρεάν δελτίων εισόδου αποκλειστικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ticketservices.gr , προς αποφυγή συνωστισμού. (Σας ενημερώνουμε ότι τα δελτία εισόδου έχουν εξαντληθεί)

Χριστίνα Αλεξανιάν στην Αίγινα

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ /-ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, αυλή 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας,

«Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», θεατρική παράσταση με τη Χριστίνα Αλεξανιάν

Μια αληθινή ιστορία. Η θεατρική διασκευή μιας συγκλονιστικής μαρτυρίας…

Η Χριστίνα Αλεξανιάν σε μια έξοχη ερμηνεία ως Ανζέλ Κουρτιάν, θυμάται τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρμενικού λαού και του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Όπως τα βίωσε ως παιδί και τα κατέγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια των εγγονιών της.

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / -ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ,

Μουσική συναυλία «MUSICAL EVENING BY THE SEA»

Η συναυλία της Sinfonietta Hellenica "Musical Evening by the sea" με μαέστρο τον Γιώργο Γαλάνη θα πραγματοποιηθεί στους κήπους της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής. Θα παρουσιαστούν έργα κλασικών δημιουργών με ένα

κουιντέτο ξύλινων πνευστών, κουαρτέτο έγχορδων και ντουέτο κλαρινέτων.

Guest soprano η Θεανώ Παπαδάκη.

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ /- ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΜΒΟΥ.

Συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα Άννας Μπιθικώτση «Η μεγάλη συνάντηση»

Mία συναυλία αφιερωμένη σε τραγούδια των μεγάλων ερμηνευτών, Μπιθικώτση, Μοσχολιού, Καζαντζίδη, με τους Ηλία Κλωναρίδη, Θεοδωσία Στίγκα και Σωτήρη Δογάνη.