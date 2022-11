Δημοπρασία στο Παρίσι: Αγωνιώδη πλειοδοτικά «χτυπήματα» για Μόραλη, Τσαρούχη -Τα κορυφαία lots - iefimerida.gr

Η περίφημη γενιά του 30, η γενιά των ελληνικών Νόμπελ, είχε την τιμητική της σε δημοπρασία στο Παρίσι με τέσσερις πίνακες να «πιάνουν» μεγάλα ποσά.

Και δεν είναι πρώτη φορά που έργα τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών φτάνουν τόσο ψηλά σε δημοπρασία.

Greek Sale του οίκου Bonhams

Αυτή τη φορά μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πρόσφατο Greek Sale του οίκου Bonhams, με συνεχή πλειοδοτικά χτυπήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο μέσα στην αίθουσα του οίκου στο Παρίσι όσο και μέσω τηλεφώνων και Internet, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική αγορά τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Παρίσι υποκλίθηκε στη περίφημη γενιά του 30, με την «Ξεχασμένη Φρουρά» του Γιάννη Τσαρούχη να σημειώνει ρεκόρ του καλλιτέχνη με 442.000 ευρώ,

το «Επιθαλάμιο» του Γιάννη Μόραλη να ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, και τη ρομαντική αρχαιοελληνική σκηνή του Νίκου Εγγονόπουλου να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

«Επιθαλάμιο» του Γιάννη Μόραλη

Ηρω και Λέανδρος

Την πεντάδα των κορυφαίων lots της δημοπρασίας συμπληρώνουν το «Μανάβικο στη Μυτιλήνη» του Γιάννη Τσαρούχη με 190.000 ευρώ και η «Ξεχασμένη Φωτογραφία» του πρόσφατα χαμένου Αλέκου Φασιανού, η οποία ξεπέρασε τις 170.000 ευρώ.

«Ξεχασμένη Φωτογραφία» Αλέκος Φασιανός



«Ξεχασμένη Φρουρά» του Γιάννη Τσαρούχη

«Μια σπουδαία βραδιά για την Ελληνική Τέχνη»

Η υπεύθυνη της δημοπρασίας Τερψιχόρη Αγγελοπούλου δήλωσε πολύ ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα του Sale. «Ήταν μια ακόμη σπουδαία βραδιά για την Ελληνική Τέχνη, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά ως σταθερή επενδυτική αξία.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η συνεχής ανοδική πορεία των Greek Sales λειτουργεί προς όφελος των πωλητών και συλλεκτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα προβάλλει την ελληνική εικαστική δημιουργία στις λαμπερές πρωτεύουσες της διεθνούς τέχνης».

Κατά τη δημοπρασία, η οποία διήρκεσε περίπου τέσσερεις ώρες, επωλήθη το 80% των έργων (by lot) και 98,8% ( by value) με τζίρο 3.500.000 ευρώ.

Bonhams Greek Sale Paris 24 November 2022