Διαδικτυακές μεταδόσεις από το Μέγαρο -Μουσικές και κάλαντα από όλη την Ελλάδα

Για την περίοδο των γιορτών το Μέγαρο Μουσικής προσφέρει στους φίλους του τρεις νέες διαδικτυακές μεταδόσεις που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια.

Πρόκειται για τις μουσικές εκδηλώσεις «Κάλαντα από όλη την Ελλάδα» με τη Χορωδία «Δόμνα Σαμίου», «Χριστουγεννιάτικη γιορτή με την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού» και «Γιορτινή μουσική με το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου», οι οποίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν από το site του και τη σελίδα του στο fb και θα μας κρατήσουν συντροφιά μέσα στις γιορτές, όποτε θελήσουμε (οn demand). Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ευχαριστεί θερμά τα μουσικά και φωνητικά σύνολα καθώς και τους σολίστ για την αφιλοκερδή συμμετοχή τους στις τρεις συναυλίες.

Χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από όλη την Ελλάδα με τη Χορωδία «Δόμνα Σαμίου»

Με χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από όλη την Ελλάδα θα είναι κοντά μας η Χορωδία «Δόμνα Σαμίου», ένα φωνητικό σύνολο που δημιουργήθηκε στα 1993 από την μεγάλη κυρία της δημοτικής μας μουσικής. Από τους τραγουδιστές της θα ακούσουμε παραδοσιακούς σκοπούς που καλωσορίζουν τη Θεία Γέννηση και την καινούργια χρονιά από τη Σάμο, την Καππαδοκία, τη Ρόδο, τον Τσεσμέ και τα Κοτύωρα. Τη Χορωδία «Δόμνα Σαμίου» διευθύνει η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η οποία παίζει επίσης πολίτικο λαούτο και κρουστά. Προσκεκλημένοι τους, ο δεξιοτέχνης της φλογέρας και της τσαμπούνας Χαρίτωνας Χαριτωνίδης και ο σολίστ της πολίτικης λύρας και του πολίτικου λαούτου Σωκράτης Σινόπουλος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία τους on demand στο site και στο fb του Μεγάρου από τις 24 Δεκεμβρίου (14:00) έως τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Η ιστορική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία έχει στο ενεργητικό της συμμετοχές σε συναυλίες εντός και εκτός συνόρων καθώς και σε πολιτιστικά δρώμενα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων αλλά και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, επέλεξε για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της στο Μέγαρο κάλαντα και αγαπημένες μελωδίες από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο (Adelste Fideles, Joy to the World, Deck the Halls κ.λπ.). Θα τις ερμηνεύσει υπό τη διεύθυνση του Πλωτάρχη Γεωργίου Τσιλιμπάρη. H συναυλία θα είναι διαθέσιμη on demand στην ιστοσελίδα και στο fb του Μεγάρου από τις 25 Δεκεμβρίου (14:00) έως τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Γιορτινή μουσική με το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου

Όσοι δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου την Τρίτη 21.12, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον επιβλητικό των αυλών του σε μια ακόμη εκδήλωση («Γιορτινή μουσική με το εκκλησιαστικό όργανο του Μεγάρου») που θα διατίθεται on demand στο site και στο fb από τις 26 Δεκεμβρίου (14:00) έως τις 8 Ιανουαρίου 2021. Η οργανίστα Ουρανία Γκάσιου, πλαισιωμένη από τους δεξιοτέχνες των χάλκινων πνευστών Δημήτρη Γκόγκα (τρομπέτα) και Ανδρέα-Ρολάνδο Θεοδώρου (τρομπόνι), προσφέρει στους φίλους του Μegaron Online χριστουγεννιάτικα medleys και αγαπημένα θρησκευτικά έργα στο κλίμα των ημερών.

Για να παρακολουθήσετε όλες τις εορταστικές μεταδόσεις του Megaron Online, πατήστε ΕΔΩ / Μπορείτε ακόμη να τις παρακολουθήσετε και από το site του ΥΠΠΟΑ ΕΔΩ



Και μην ξεχάσετε τις προγραμματισμένες διαδικτυακές προβολές της συναυλίας «Μουσική μπαρόκ για τα Χριστούγεννα» και τους Μουσικούς της Καμεράτας-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής στις 23.12, του παιδικού θεάματος «Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα» στις 26.12 και του Εορταστικού γκαλά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στις 30.12. Επίσης, θα είναι διαθέσιμη on demand έως τις 26 Δεκεμβρίου και η παράσταση «Παραμύθια για όλα τα παιδιά!» με αφήγηση ταυτόχρονα στην ελληνική και στην ελληνική νοηματική γλώσσα καθώς και με ακουστική περιγραφή για παιδιά με προβλήματα όρασης.