Από τους Beatles ως την Εντίθ Πιαφ και τη Μίλβα: 10 τραγούδια Ελλήνων που έγιναν επιτυχίες από ξένους σταρ - iefimerida.gr

Λίγοι μπορεί να συνειδητοποιήσουν σήμερα ότι κάποια κλασικά τραγούδια που έγιναν διεθνείς επιτυχίες γράφτηκαν στην πραγματικότητα από Έλληνες συνθέτες.

Πολλά από αυτά γράφτηκαν από τους «γίγαντες» Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζιδάκι και Γιάννη Σπανό.

Από τους Beatles μέχρι την Edith Piaf και τον Nat King Cole μέχρι τη Shirley Bassey, πολλοί διάσημοι τραγουδιστές, καθώς και αμέτρητοι άλλοι σε όλο τον κόσμο, έχουν δώσει φωνή σε μερικές διαχρονικές ελληνικές μελωδίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δέκα ελληνικά τραγούδια που έγιναν επιτυχίες διεθνώς:

The Beatles: «The Honeymoon Song»



Το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου», που ερμηνεύτηκε αρχικά στα ελληνικά από τη Γιοβάννα, το πήραν οι θρυλικοί Beatles, οι οποίοι το μετέτρεψαν σε «The Honeymoon Song».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Brenda Lee: «All Alone am I»

Μια αγγλική εκδοχή ενός διαχρονικού τραγουδιού του Μάνου Χατζιδάκι είναι το «Μη τον ρωτάς τον ουρανό». Αυτή η υπέροχη μπαλάντα τραγουδήθηκε αρχικά από την ηθοποιό Τζένη Καρέζη στην ταινία «Το νησί των γενναίων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Shirley Bassey: «Life Goes On»

«Το Γελαστό Παιδί» ξεκίνησε μια δεύτερη καριέρα, ξενόγλωσση αυτή τη φορά, όταν το 1970 το ηχογράφησε η Shirley Bassey, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στο πιο ψηλό σημείο της καριέρας της.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε τη μουσική για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι μελοποιημένο ποίημα του Brendan Behan με τίτλο «The Hostage», εμπνευσμένο από τον αγώνα των Ιρλανδών για ανεξαρτησία. Τους στίχους μετέφρασε ο Βασίλης Ρώτας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4. Brigitte Bardot: «Sidonie» και «Les Amis de la Musique»

Η Γαλλίδα ντίβα είχε ήδη δέκα χρόνια λαμπερής καριέρας στον κινηματογράφο και αναζητούσε την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από το τραγούδι. Όπως λέει άλλωστε η Μπε-Μπε (όπως την αποκαλούσαν), με το τραγούδι ένιωθε πιο πολύ ο εαυτός της, αφού εκεί δεν υπήρχε κανείς που να της πει τι να κάνει, όπως στον κινηματογράφο.

Ο Γιάννης Σπανός έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τους Γάλλους ποιητές, όπως ο Σαρλ Κρο, ο Ρομπέρ Ντεσνό και ο Πιερ Σεγκέρ, μελοποιώντας ορισμένα από τα πιο όμορφα ποιήματά τους, στα οποία χάρισαν τη φωνή τους αρτίστες όπως η Μπεατρίς Αρνάκ και η Ζιλιέτ Γκρεκό. Ανάμεσά τους και το τραγούδι Sidonie, το πρώτο που ηχογράφησε σε 45αρι η Μπριζίτ Μπαρντό το 1962.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπριζίτ Μπαρντό ερμηνεύει το κομμάτι Sidonie στην ταινία Vie Privee, πλάι στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, και έτσι Σπανός και Μπαρντό συναντώνται ξανά για ακόμη τρία τραγούδια.

5. Harry Belafonte: «In the Small Boat»

Αυτό είναι ένα σπάνιο κόσμημα με τον δημοφιλή τραγουδιστή Χάρι Μπελαφόντε να τραγουδά (στα ελληνικά!) το τραγούδι που έκανε διάσημο η σταρ του κινηματογράφου Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το έγραψε ο Μάνος Χατζιδάκις για την ταινία «Μανταλένα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6. Nat King Cole: «In the Cool of the Day»

Ο Nat King Cole τραγούδησε το τραγούδι του τίτλου της ταινίας του 1963 «In the Cool of the Day» («Διακοπές στην Αθήνα»), στην οποία πρωταγωνιστούν οι Peter Finch και Jane Fonda. Συνθέτης είναι και πάλι ο Μάνος Χατζιδάκης, με τον αρχικό τίτλο «Κάνε τον πόνο σου χαρά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

7. Connie Francis: «Never on Sunday»

O Μάνος Χατζιδάκις βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά», που ακουγόταν στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζυλ Ντασσέν. Στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή», το τραγούδησε στα ελληνικά η Μελίνα Μερκούρη. Αυτή είναι μια εκδοχή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Connie Francis.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

8. Dalida: «Darla Dirladada»

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό ψαράδικο τραγούδι από την Κάλυμνο, το οποίο έχουν ερμηνεύσει αρκετοί Έλληνες τραγουδιστές, αλλά η Γαλλίδα τραγουδίστρια Dalida το έκανε διεθνή επιτυχία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

9. Edith Piaf: «Les Amants de Teruel»

Η θρυλική Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf έδωσε φωνή στο «Les Amants de Teruel», τη γαλλική ερμηνεία του τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη «Όμορφη πόλη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10. Milva: «Sogno di Liberta»

Μια άλλη σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη, αυτό το τραγούδι, που αρχικά ονομαζόταν «Άρνηση», περιέχει ιταλικούς στίχους που τραγούδησε η Milva. Αυτή η ιταλική έκδοση έχει τίτλο «Όνειρο ελευθερίας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ