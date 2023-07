Johnny Otis: Ο νονός της rhythm and blues ήταν Έλληνας -Υπερασπίστηκε με πάθος τους Αφροαμερικανούς - iefimerida.gr

Ενώ ο James Brown θεωρήθηκε ο νονός της soul μουσικής, για πολλούς μουσικοκριτικούς ο Johnny Otis είναι ο νονός της rhythm and blues.

Αυτό όμως που δεν γνώριζαν πολλοί θαυμαστές του σε όλες τις ΗΠΑ ήταν ότι στην πραγματικότητα ήταν Ελληνοαμερικανός.

Στη μακρά καριέρα του, ο Johnny Otis (Τζόνι Ότις) ήταν πρωτοπόρος με πολλούς τρόπους. Ήταν αρχηγός συγκροτήματος, ανιχνευτής ταλέντων, τραγουδιστής, ντράμερ, ιερέας, δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών και ραδιοφωνικός παραγωγός.

Μεταξύ 1950 και 1952, ο Johnny και το συγκρότημά του ηχογράφησαν δεκαπέντε κορυφαίες επιτυχίες R&B 40. Ανακάλυψε, έκανε την παραγωγή και προώθησε θρύλους όπως η Etta James, η Little Esther, η Big Mama Thornton και η Jackie Wilson.

Υπάρχει ακόμη και ένας μύθος ότι ήταν υπεύθυνος για την επινόηση του νέου όρου «rock and roll», καθώς το rhythm and blues μετατρεπόταν σε rock and roll κατά τη δεκαετία του 1950.

Τον ονόμασαν μάλιστα για λίγο «The King of Rock and Roll» στις αρχές αυτής της διαδικασίας, πριν ο Έλβις Πρίσλεϊ αρπάξει το στέμμα.

Ποιος ήταν ο Johnny Otis

Ο Johnny Otis γεννήθηκε ως Ιωάννης Αλέξανδρος Βελιώτης στις 28 Δεκεμβρίου 1921 στο Vallejo της Καλιφόρνια. Οι Έλληνες μετανάστες γονείς του ήταν ο Αλέξανδρος Βελιώτης, ιδιοκτήτης παντοπωλείου, και η ζωγράφος Ειρήνη Κισκάκη. Μεγάλωσε σε μια γειτονιά αποτελούμενη κυρίως από μαύρους και από νωρίς στη ζωή του αποφάσισε ότι εκεί ανήκε.

«Ως παιδί, αποφάσισα ότι αν η κοινωνία μας υπαγόρευε ότι κάποιος έπρεπε να είναι μαύρος ή λευκός, εγώ θα ήμουν μαύρος», δήλωσε.

Ο Johnny Otis και ο B.B King / Φωτογραφία: @iamchriswms / Twitter

Σε ηλικία 19 ετών, και παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του, ο Ελληνοαμερικανός μουσικός παντρεύτηκε την παιδική του αγάπη, τη 18χρονη Phyllis Walker, η οποία ήταν Αφροαμερικανή και Φιλιππινέζα. Το ζευγάρι αναγκάστηκε να κλεφτεί και να παντρευτεί στο Ρίνο της Νεβάδα.

Ο Τζόνι Ότις ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα ως ντράμερ και έγινε αρχηγός συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Κυκλοφόρησε μια σειρά από επιτυχημένους δίσκους ως The Johnny Otis Orchestra (1948-1957) και ήταν επικεφαλής του «The Johnny Otis Show» από το 1958 έως το 1969.

Ο μουσικός Johnny Otis στην Ακαδημία Μουσικής της Φιλαδέλφειας στις 22 Νοεμβρίου 1957 / Φωτογραφία: Getty Images

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, το πρώιμο rock and roll και η R&B είχαν αρχίσει να γίνονται παρωχημένα και ο Otis έκανε όλο και λιγότερη μουσική κάθε χρόνο, τόσο στο στούντιο όσο και στη σκηνή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ξεκίνησε μια δισκογραφική εταιρεία μπλουζ με την ονομασία Blues Spectrum.

Επαναπροσδιορίστηκε για άλλη μια φορά τη δεκαετία του 1980, και έγινε παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής στην Καλιφόρνια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 αλλά και του 2000, συνέχισε να περιοδεύει και να κυκλοφορεί σποραδικά άλμπουμ. Εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 1994 και στο Blues Hall of Fame το 2017.

Ο Johnny Otis ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών

Μεγαλώνοντας σε μια αφροαμερικανική γειτονιά, πέρασε τα πρώτα του χρόνια βυθισμένος στη μαύρη κουλτούρα και μουσική. Η ταύτισή του περισσότερο με την αφροαμερικανική κουλτούρα παρά με τη δική του ελληνική καταγωγή τον οδήγησε στην υιοθέτηση ενός νέου ονόματος, πιστεύοντας ότι αυτό ακουγόταν πιο μαύρο.

Για τον Otis, η ταυτότητα ήταν περισσότερο θέμα κουλτούρας παρά χρώματος. Ζώντας ως «μαύρος», ο Ότις έγινε μέρος ενός κόσμου στον οποίο ένιωθε πιο άνετα. Ως μουσικός της R&B, περιτριγυριζόταν από Αφροαμερικανούς. Κατανοούσε τη μαύρη κουλτούρα καλύτερα από την ελληνική κουλτούρα της οικογένειάς του.

Το αμερικανικό συγκρότημα doo-wop "The Penguins" με τον Johnny Otis περίπου το 1958 / Φωτογραφία: Michael Ochs Archives/Getty Images

Ήταν φυσικό ο Otis να γίνει αφοσιωμένος ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων και, κάποια στιγμή, έγινε φίλος με τον Malcolm X. Έκανε εμφανίσεις σε καθιστικές διαμαρτυρίες με στόχο τα διαχωρισμένα μεσημεριανά κέντρα και έγραψε άρθρα γνώμης για την εφημερίδα Los Angeles Sentinel σχετικά με τα προβλήματα της μαύρης κοινότητας του Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης των νόμων της Καλιφόρνιας για τη στέγαση με διαχωρισμούς.

Ο Ελληνοαμερικανός μουσικός δεν είπε ποτέ ψέματα για τις πραγματικές του ρίζες- ωστόσο, θεωρήθηκε τόσο ευρέως ως μαύρος Αμερικανός που μια νύχτα του 1960, λευκοί ρατσιστές έκαψαν έναν σταυρό στο γκαζόν του. Ακόμα και αυτό δεν τον απέτρεψε να συνεχίσει να υποστηρίζει την υπόθεση των ίσων δικαιωμάτων. Το 1979, ο Otis δήλωσε στους Los Angeles Times: «Ναι, το επέλεξα, γιατί παρά τις δυσκολίες, υπάρχει ένας υπέροχος πλούτος στη μαύρη κουλτούρα που προτιμώ».

Ο Johnny Otis παίζει μουσική στο Σικάγο, στις 6 Ιουνίου 1993 / Φωτογραφία Paul Natkin/Getty Images

Ο ακτιβισμός του εμφανιζόταν και στη μουσική του. Οι ταραχές του Γουάτς το 1965 τον ενέπνευσαν να γράψει το "Listen to the Lambs", ένα τραγούδι για τη φυλετική καταπίεση και τη δυσχερή θέση των μαύρων της Αμερικής.

Το 1975, ο Otis χειροτονήθηκε ιερέας και τρία χρόνια αργότερα ίδρυσε τη New Landmark Community Gospel Church στη Σάντα Ρόζα της Καλιφόρνια. Προήδρευε των ακολουθιών εκεί μέχρι που η εκκλησία έκλεισε το 1998.

Με την αγαπημένη του σύζυγο, Phyllis, ήταν παντρεμένοι για 71 χρόνια μέχρι που ο Otis πέθανε από φυσικά αίτια στην Altadena της Καλιφόρνια στις 17 Ιανουαρίου 2012.