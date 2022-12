Οι 20 δημοφιλέστερες ταινίες του 2022, με τις περισσότερες θεάσεις, σύμφωνα με το Cinobo [λίστα] - iefimerida.gr

Δεκέμβριος σημαίνει λίστες, και το Cinobo επιλέγει παραδοσιακά να κλείσει τη χρονιά με μια τελευταία συλλογή για τις ταινίες του στην οποία μιλούν οι συνδρομητές του.

Όπως κάθε χρόνο, παρουσιάζει και φέτος τις 20 ταινίες που αγαπήθηκαν περισσότερο και είχαν τις περισσότερες θεάσεις στην πλατφόρμα μέσα στη χρονιά που πέρασε. Οι 20 ταινίες που επέλεξε φέτος η πιο κινηματογραφόφιλη κοινότητα της Ελλάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συλλογή Most Watched 2022 του Cinobo, οι Χρυσοί Άρκτοι των δυο τελευταίων Φεστιβάλ Βερολίνου, έξι ελληνικές ταινίες - ανάμεσά τους η απόλυτη επιτυχία της χρονιάς, ένα εντυπωσιακά επίκαιρο sci-fi, ο πιο πρόσφατος Ζακ Οντιάρ, η ταινία που ο Κιούμπρικ ανέφερε ως την πιο τρομακτική που είδε ποτέ, ταινίες από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, τη Γαλλία και την Αργεντινή, τίτλοι κάθε είδους, οι 20 ταινίες της χρονιάς που αξίζει να δει κανείς.

Με 1,3 εκατομμύρια ώρες streaming και 4,25 εκατομμύρια views, αυτές είναι οι 20 δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς, διαθέσιμες στο cinobo.com με το #1 να είναι για δεύτερη χρονιά ελληνικό. Μια λίστα ειδικά αφιερωμένη στο Cinobo community, με την υπόσχεση για ένα 2023 γεμάτο ακόμα περισσότερες φανταστικές ταινίες

Δείτε τη λίστα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες

20. Aniara, Πέλα Κάγκερμαν, Ούγκο Λίλια

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19. Οι Ροδακινιές του Αλκαράς (Alcarràs) Κάρλα Σιμόν

18. Αμίρα (Amira) Μοχάμεντ Ντιάμπ

17. Σελήνη, 66 Ερωτήσεις (Moon, 66 Questions) Ζακλίν Λέντζου



La Belle Époque

16. Ραντεβού στο Belle Epoque (La Belle Époque) Νικολά Μπεντός

15. Γάζα, Αγάπη Μου (Gaza Mon Amour) Άραμπ Νάσερ, Ταρζάν Νάσερ

14. Η Εξαφάνιση (The Vanishing) Τζορτζ Σλούιζερ

13. Και στις Καλύτερες Οικογένειες (The Best Families) Χαβιέρ Φουέντες-Λεόν

12. Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό (Bad Luck Banging or Loony Porn) Ράντου Ζούντε

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11. Οι Γείτονες Από Πάνω (The People Upstairs)Σεσκ Γκέι

The Love Letter

10. Αγαπητή Λεά (The Love Letter) Ζερόμ Μπονέλ

9. Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ (In the Strange Pursuit of Laura Durand) Δημήτρης Μπαβέλλας

8. Πράσινη Θάλασσα (Green Sea) Αγγελική Αντωνίου

7. Το Κόλπο της Νυφίτσας (The Weasels' Tale) Χουάν Χοσέ Καμπανέλα

6. Πρόστιμο (Amercement) Φωκίων Μπόγρης

(Boiling Point)



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

5. Σημείο Βρασμού (Boiling Point) Φίλιπ Μπαραντίνι

4. Αγέλη Προβάτων (Pack of Sheep) Δημήτρης Κανελλόπουλος

3. Full Time Ερίκ Γκραβέλ

2. Παρίσι, 13ο Διαμέρισμα (Paris, 13th District) Ζακ Οντιάρ

Μαγνητικά Πεδία (Magnetic Fields) Γιώργος Γούσης

1.Μαγνητικά Πεδία (Magnetic Fields) Γιώργος Γούσης