Ξεκινά το Athens Science Virtual Festival 2021 με θέμα «Η εποχή των ηρώων» | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Τρεις μέρες επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας, εξήντα slots online δράσεων, πενήντα κορυφαίοι ομιλητές από οκτώ χώρες, τρεις νομπελίστες, εκατό πειράματα επίδειξης, celebrity science, chemistry shows, ντοκιμαντέρ, δωρεάν παράλληλες δράσεις σε ένα φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους!

Την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία επιχειρεί να βάλει στη ζωή μας για τις επόμενες τρεις ημέρες το Athens Science Festival που αυτή τη χρονιά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία διεξάγεται διαδικτυακά. Από τις σήμερα 27 έως τις 29 Μαρτίου 2021, το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης της χώρας θα αναδείξει διαδικτυακά και σε «ζωντανή» μετάδοση από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τις πιο σύγχρονες εξελίξεις σε τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά και τη σχέση της επιστήμης με την τέχνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη χρονιά στόχος του φεστιβάλ είναι να προβάλει μια νέα κατηγορία ηρώων που αναδείχθηκαν μέσα στην πανδημία και προέρχονται κυρίως από τον χώρο της επιστήμης. Με μοναδικές «υπερδυνάμεις» τους τη θέληση για προσφορά και την αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον «άλλο», αγωνίζονται καθημερινά προκειμένου να πετύχουν το ακατόρθωτο: να διευρύνουν τα όρια της ανθρώπινης γνώσης και να δώσουν λύση εκεί που χρειάζεται. Τους επιστήμονες αυτούς, όλων των ειδικοτήτων, θα τιμήσει το Athens Science Festival 2021.

Μέσα από «ζωντανές» συναρπαστικές ομιλίες, συμμετοχικά βιωματικά εργαστήρια, εντυπωσιακά πειράματα επιδείξεων και άλλες καινοτόμες ψηφιακές δράσεις, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα ορισμένους από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίως από την Ελλάδα, την Αμερική, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, την Ολλανδία τη Γερμανία και την Ουκρανία. Η συμμετοχή όλων φέτος θα είναι δυναμική. Οι διαδικτυακοί επισκέπτες δεν θα είναι απλοί θεατές των δράσεων αλλά θα έχουν την ευκαιρία να παρεμβαίνουν online, μετατρέποντας έτσι το φεστιβάλ σε ένα ψηφιακό, πολυδιάστατο επιστημονικό γεγονός, ένα διαδραστικό σημείο συνάντησης, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι, όπου κι αν βρίσκονται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλά είναι τα πρόσωπα που θα «φωτίσουν» με τη συμμετοχή τους το φετινό φεστιβάλ και θα φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα του Athens Science Festival, όπως:

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας το 2003 Peter Agre, διάσημος καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Ερευνών για την Ελονοσία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, θα μιλήσει για τη σημασία που έχει η διεύρυνση των δυνατοτήτων της ιατρικής στην πρόοδο και την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Στην ξεχωριστή του ομιλία με τίτλο «Η διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου μέσω της Ιατρικής», ο Peter Agre θα παρουσιάσει την ιατρική επιστήμη ως πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον του είδους μας.

Η Susan Schneider, διεθνούς φήμης πανεπιστημιακός, διακεκριμένη φιλόσοφος και συγγραφέας του επιτυχημένου βιβλίου «Artificial You: AI and the Future of the Mind», θα μιλήσει για την «Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του νου», θα συζητήσει τις φιλοσοφικές επιπτώσεις της εν λόγω τεχνολογίας και, συγκεκριμένα, την προσπάθεια αναπαραγωγής συνείδησης με τεχνητά μέσα. Πρόκειται για ένα επίκαιρο ζήτημα, που θα μας απασχολήσει όλο και περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

O διάσημος γιατρός και καθηγητής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, Mark Post, θα παρουσιάσει μια καινοτόμα και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική στον τρόπο παραγωγής βόειου κρέατος. Στην ομιλία του με τίτλο «Λαχταριστό μπιφτέκι από... βλαστικά κύτταρα!», ο Post θα αναπτύξει τις τεχνικές προκλήσεις, τις ευκαιρίες καθώς και ορισμένες εκπληκτικές κοινωνικές επιπτώσεις που επιφέρει η συνθετική παραγωγή κρέατος στο εργαστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί να βρει κανείς περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://www.athens-science-festival.gr/

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr