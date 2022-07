Alexi Murdoch: Ο Βρετανός μουσικός τραγουδάει αύριο στις Σπέτσες, για καλό σκοπό, και μιλά στο iefimerida - iefimerida.gr

O Alexi Murdoch, διάσημος τραγουδιστής της folk και συνθέτης μουσικών θεμάτων για πολύ δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως οι Prison Break, Ugly Betty, Grey’s Anatomy και House, έρχεται στην Ελλάδα, την Παρασκευή 8 Ιουλίου, για μια συναυλία στις Σπέτσες με οικολογικό μήνυμα και μιλάει στο iefimerida.

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου, οι Σπέτσες θα υποδεχτούν τον Alexi Murdoch, τον μουσικό από τη Σκωτία με εκατομμύρια ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος εκτός από τα δημοφιλή τραγούδια του στο νεανικό κοινό, έγινε γνωστός χάρη στα μουσικά θέματα που συνέθεσε για ταινίες (Garden State, Gone Baby Gone, Away We Go) και τηλεοπτικές σειρές (Prison Break, Ugly Betty, Grey’s Anatomy, House).

Η συναυλία που θα δώσει στις 8 Ιουλίου, στις 9.15 το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής των Σπετσών, γίνεται για τη στήριξη της Sea Shepherd Ελλάδας, τον διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη σωτηρία των θαλασσών. Έτσι, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των εισιτηρίων της συναυλίας θα διατεθούν στον οικολογικό αγώνα που κάνει η Sea Shepherd στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας Monachus Defense Campaign που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 με στόχο να βοηθήσει τις τοπικές αρχές στην προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Monachus–Monachus στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου στις Βόρειες Σποράδες, που είναι η μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή στην Ευρώπη.

O Alexi Murdoch (αριστερά), λάτρης της θάλασσας, είναι ιδιαιέτρα ευαισθητοποιημένος σε οικολογικά ζητήματα για τη μόλυνση ων ωκεανών και της Μεσογείου - Φωτογραφία: alximrdch/Instagram

Ο Alexi Murdoch, παρά τη μεγάλη επιτυχία του, είναι αντιστάρ και πολύ ευαισθητοποιημένος στα θέματα της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο ίδιος, ως λάτρης της θάλασσας, είναι ενεργός σε διάφορες οικολογικές δράσεις που προωθούν το πρότυπο ενός πράσινου τρόπου ζωής και μάχονται για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

«Αν ο ελληνικός λαός ξυπνούσε με το σκοπό της σωτηρίας της θάλασσας, θα μπορούσε να γίνει ηγετικό έθνος στην υπεράσπιση αυτού του σκοπού»

Αυτή η εμφάνιση στις Σπέτσες έχει τραβήξει την προσοχή των μίντια και των κοινωνικών δικτύων καθώς είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του καλλιτέχνη μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας.

Ο Alexi Murdoch μιλάει στο iefimerida:

Ποιο είναι το οικολογικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους Έλληνες με αφορμή τη συναυλία σας στις Σπέτσες;

Η Ελλάδα ήταν πάντοτε ένα ναυτικό έθνος. Η θάλασσα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού DNA — γεωγραφικά, πολιτιστικά και πνευματικά. Έτσι, ενώ η Ελλάδα χρειάζεται να επιταχύνει τις περιβαλλοντικές της δεσμεύσεις σε όλους τους τομείς, όπως άλλωστε και όλα τα άλλα έθνη, το να καταλάβει τη μεγάλη καταστροφή της θάλασσας και την επείγουσα ανάγκη με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, μου φαίνεται φυσική προτεραιότητα για τους Έλληνες.

Φανταζόμουν από καιρό ότι, αν ο ελληνικός λαός ξυπνούσε με το σκοπό της σωτηρίας της θάλασσας, θα μπορούσε να γίνει ηγετικό έθνος στην υπεράσπιση αυτού του σκοπού παγκοσμίως.

O Alexi Murdoch στη σκηνή - Φωτογραφία: Julien Perez

Ποια είναι η σχέση σας με την Ελλάδα και τι εικόνα έχετε γι’ αυτή;

Πέρασα εδώ τη βρεφική και πρώιμη παιδική μου ηλικία και ήρθα τα περισσότερα χρόνια στα νιάτα μου, οπότε η Ελλάδα είναι ο αρχαιότερος και ίσως ο πιο βαθιά χαραγμένος χάρτης που περιέχω. Σίγουρα κάθε επιστροφή εδώ είναι σαν να επιστρέφεις σπίτι.

Είναι γνωστό ότι είστε ενεργός και πολύ ευαισθητοποιημένος στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μιλήστε μας για αυτό, τι σας κινητοποίησε, τι σας ενέπνευσε για να ασχοληθείτε ενεργά με τον αγώνα για έναν δίκαιο πράσινο πλανήτη;

Νομίζω ότι σήμερα όποιος δεν είναι πλήρως ψυχοπαθής αισθάνεται σε κάποιο βαθμό παρακινημένος να βοηθήσει, ώστε να γίνει το συλλογικό μας σπίτι πιο βιώσιμο, πιο δίκαιο και πιο κατοικήσιμο για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Το βασικό είναι να σταματήσουμε να επιβραβεύουμε τους ψυχοπαθείς…

To ανοιχτό θέατρο της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής των Σπετσών- Φωτογραφία: mliaroutsos via alximrdch/Instagram

Είναι η μουσική βιομηχανία και η showbiz αρκετά ευαισθητοποιημένες ως προς την περιβαλλοντική κρίση;

Σύντομη απάντηση. Όχι. Εννοώ ότι ως βιομηχανίες μπορεί να είναι ελαφρώς πιο προοδευτικές σε σύγκριση με άλλες - ειδικά εκείνες που εσκεμμένα είναι αργοκίνητες - αλλά, ουσιαστικά, σχεδόν κάθε mainstream βιομηχανία είναι πιο πίσω από εκεί που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Και ενώ τα μεγαλύτερα οικονομικά συστήματα, εντός των οποίων αυτές οι βιομηχανίες ανταγωνίζονται, παραμένουν σταθερά ριζωμένα στη νοοτροπία του 20ου αιώνα και στη φούσκα του πλούτου από τα ορυκτά καύσιμα, η πρόοδος που θα πετύχουν θα είναι ανεπαρκής. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν όλοι μας -και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου εδώ- ούτε συνειδητοποιούμε αρκετά, ούτε κάνουμε αρκετά για την κλιματική κρίση αυτή τη στιγμή.

Εκτός από τα τραγούδια σας γράφετε μουσική και για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε πολύ δημοφιλείς σειρές. Είναι οι σειρές και οι πλατφόρμες ο νέος κινηματογράφος;

Ελπίζω όχι!

Πόσο έχει αλλάξει η μουσική βιομηχανία μέσα από την τεχνολογία, τo Internet, τα social media;

Ειλικρινά δεν γνωρίζω αρκετά για τη μουσική βιομηχανία για να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ερώτημα ίσως είναι το πώς αυτές οι τεχνολογίες αλλάζουν την ίδια την Τέχνη. Τόσο τη δημιουργία της όσο και τη συμμετοχή στην Τέχνη. Έχω κάποιες σκέψεις για αυτό. Αλλά είναι πολύ μεγάλο ερώτημα, οπότε θα πρέπει να το αφήσουμε για μία επόμενη συνέντευξη!

